Россия устроила ВСУ «показательную порку» вблизи Одессы

Свежая сводка Минобороны РФ сообщает об очередном БПЛА «Байрактар ТБ2» ВСУ Украины, сбитом неподалеку от острова Змеиный. Перед нами, судя по всему, очередные попытки Украины вернуть контроль над Змеиным после катастрофических потерь, которые понесли ВСУ в этом районе в последние дни. Что же именно здесь произошло?

Остров Змеиный – 20 гектаров скалистой земли напротив румынского города Сулима, в 140 километрах от Одессы. Здесь до 24 февраля располагался украинский военный гарнизон – пограничная застава, пункт наблюдения ПВО и подразделение морской пехоты, всего около ста человек.

В итоге 82 украинских военнослужащих сдались в плен после предупреждающего огня российских кораблей. На острове разместился небольшой гарнизон российской армии. И вот именно на него с 7 по 9 мая были брошены силы украинского и воздушного и морских десантов, чтобы отбить этот мало кому до спецоперации известный остров.

В реальности этот крохотный осколок скалы имеет стратегически важное значение. В частности, с острова можно контролировать проходящие здесь морские торговые пути, а также продвижение военных кораблей, следующих с территории Румынии – страны НАТО, через которую идут поставки иностранных вооружений Украине. Опять же таки есть возможность контроля воздушной обстановки в этом регионе – на Змеином базировалось навигационное оборудование НАТО, предназначенное в том числе для корректирования американских крылатых ракет «Томагавк». В какой-то мере Змеиный – ключ как к возможности десанта на Одессу, так и к контролю всей северо-западной части Черного моря.

Российская армия остров Змеиный стала использовать, судя по всему, именно как наблюдательный пункт, не размещая на нем тяжелых систем вооружений, ракетных комплексов типа «Бал» и «Бастион», ЗРС С-400. Их там даже спрятать сложно на продуваемых ветрами открытых плато. Рассматривать остров как плацдарм для наступления также не представляется возможным. Тем не менее Украина предприняла отчаянную попытку атаки именно на этот остров.

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«Остров Змеиный стал очередным откровенным позором в ходе спецоперации, в первую очередь, для президента Зеленского, – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Зимовский. – Он «похоронил» там украинских пограничников, которым успел присвоить посмертно награды, а они оказались живы, поскольку благоразумно сдались в плен. Змеиный стал огромным провальным фейком в истории украинской пропаганды, и это стало причиной для попытки его возвращения.

Операция была спланирована не в Киеве, к этому приложили руку, в первую очередь, британские спецслужбы, которые увидели в острове «слабое звено» российской армии. Стратегическая ошибка – Змеиный просто так сдавать никто не собирался, и здесь были задействованы крупные силы Черноморского флота и авиации ВКС, которые продемонстрировали способность противостоять противнику даже на удаленных направлениях».

Про британские спецслужбы сообщали и источники в российских силовых ведомствах. Есть сведения, в частности, что приказ об атаке на остров Змеиный «отдавал лично Зеленский и требовал добиться «медийного результата» к 9 мая. По уже подтвержденной информации, Валерий Залужный и его Генштаб были против этой самоубийственной операции, замысел которой Зеленскому подсказали его британские советники. Финалом этой акции должно было быть совместное заявление о так называемой перемоге британского премьера Джонсона и Зеленского. Но в итоге выступал вчера только Джонсон, не упомянув ни словом о катастрофе операции по штурму Змеиного».

Сегодня уже можно предположить, как развивались события – как по открытым источникам, так и по утечкам в анонимные телеграм-каналы. Украина сформировала ударную десантную группировку, состоящую из десятков летательных аппаратов, и, прежде всего, тех самых БПЛА «Байрактар ТБ2». Их действия прикрывали вертолеты морской авиации ВСУ, а также истребители МиГ-29 и Су-27. Десант высаживался на последних оставшихся у ВМФ Украины катерах «Кентавр». Скорее всего, российский гарнизон на острове в этот момент был минимальным или же вовсе отсутствовал.

Итог операции ВСУ по захвату острова Змеиный известен из официальных сводок Минобороны РФ. Украина потеряла 14 самолетов и вертолетов, 30 беспилотников и три катера с десантом на борту. Звучат обоснованные предположения, что в итоге Украина за последние несколько дней возле Змеиного потеряла больше «Байрактаров», чем за все остальное время проведения спецоперации.

Оценка численности погибших украинских военнослужащих разнится, но можно приблизительно посчитать. Бронекатера «Кентавр» способны принять на борт до 30 человек десанта. Вероятно, был задействован и катер проекта «Гюрза» либо, как сообщалось, речь шла о корвете – ракетном катере проекта 1241, который был уничтожен близ Одессы, поскольку «Кентавров» в ВМСУ было только два. Плюс три вертолета Ми-8, в каждом из которых можно разместить 20 человек. Все сбиты или потоплены – это минус порядка 150 человек. Колоссальная цена поражения при попытке захватить крошечный остров.

Рецепт победы Минобороны РФ не сообщает, но с некоторой долей вероятности его можно реконструировать. Скорее всего, российские военные предполагали – или же имели точные сведения, – что ВСУ ударят по Змеиному именно 9 мая. Направление удара тоже было в целом понятно. В воздухе должны были постоянно находиться российские самолеты ДРЛО А-50 – с тем, чтобы вовремя заметить выдвижение украинских штурмовых групп и авиации. В режиме готовности на аэродромах в Крыму должны были находиться группы истребителей ВКС РФ.

Остальное было, скорее всего, делом техники. И «Байрактары», и вертолеты, и катера – тихоходные мишени для истребительной и штурмовой авиации. От Крыма до острова Змеиный им лететь 20–30 минут. Украинскому десанту дали высадиться на остров, а затем накрыли его ракетным ударом с находящихся неподалеку кораблей ВМФ РФ. Украинскую авиацию прикрытия уничтожили в воздухе.

Среди потерь – не только элитные части ВСУ. Можно встретить упоминания о том, что в составе украинского десанта, который пытался высадиться на Змеиный, находились бывшие офицеры вооруженных сил США и Британии. Так это или нет, доподлинно неизвестно, но нет сомнений, что как минимум натовские советники участвовали в планировании операции. Хотя бы потому, что попытка захвата острова имела большой символический аспект.

«Киеву была нужна громкая победоносная операция в самый праздничный для России день 9 Мая, – рассказал газете ВЗГЛЯД капитан 1-го ранга в отставке Сергей Грачев. – В Мариуполе, как и в целом в Донбассе, проведение такой операции не представлялось возможным, поэтому выбрали для атаки маленький островок в Черном море. Там был минимум российского контингента и средств обороны – казалось бы, легкая добыча в военном плане, тем более что часть гарнизона с острова Змеиный была выведена за ненадобностью. Не учли два обстоятельства: присутствие российского флота и героизм российских солдат.

Характер потерь украинской армии говорит о том, что были использованы именно флотские силы и средства поражения противника. Отработали по авиации и надводным кораблям еще на дальних подступах, подключились и истребители из состава Черноморского флота, которые оперативно блокировали любые действия украинских вертолетов и самолетов. Это была показательная порка».

Несомненно, прямое отношение к происходящему вокруг острова Змеиный имеют и постоянные удары, которые все последние дни наносит Россия дальнобойными ракетами по Одессе и прилегающим районам. Уничтожаются склады с военной техникой, в том числе «Байрактарами». Иначе говоря, делается все, чтобы Украине больше не пришло в голову даже пытаться вновь повторить атаку на остров Змеиный.