Взгляд
12 мая, четверг  |  Последнее обновление — 13:46  |  vz.ru
Разделы

Украина оставляет Европу без российского газа

Украина завязала новый транзитный спор с Газпромом Стрингер/РИА Новости
Украина впервые с начала спецоперации нарушила работу газовой трубы, отказавшись принимать российский газ на одной из двух точек входа. Киев заявляет, что якобы ЛНР и ДНР начали отбор газа из трубы. В реальности это может быть провокацией для разрыва многолетних газовых отношений Москвы и Европы. Первой пострадала Германия, на подходе – Молдавия. Эксперты говорят о трех возможных сценариях развития ситуации. Подробности...
Перейти в раздел…

Чем Белоруссия может помочь спецоперации на Украине

Белоруссия может в краткие сроки поставить под ружье до полумиллиона человек Евгений Биятов/РИА Новости
Белоруссия отправила группировку Сил специальных операций к своим южным границам в ответ на создание у них Киевом 20-тысячной группировки войск. Еще часть своих сил Минск направил к западным рубежам, вблизи которых проводит учения Польша. Какую миссию сейчас выполняет белорусская армия и может ли в случае необходимости подключиться к проводимой Россией спецоперации на Украине?  Подробности...
Перейти в раздел…

Герои России пишут новую историю Победы

Портреты Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова в Махачкале повсюду Юрий Васильев
«Бессмертный полк» в этом году в России проходит по-особому на фоне специальной военной операции на Украине. Люди вышли с портретами не только ветеранов Великой Отечественной, но и героев и защитников Донбасса. Герой России, старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов погиб в первый день СВО. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в семье героя в Махачкале, а также увидел участников «Бессмертного полка», недавно вернувшихся «с той стороны». Подробности...
Перейти в раздел…

Россия устроила ВСУ «показательную порку» вблизи Одессы

Украинские телеграм-каналы утверждают, что это – изображение ударов по Змеиному, сделанное беспилотником «Байрактар» Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS
Свежая сводка Минобороны РФ сообщает об очередном БПЛА «Байрактар ТБ2» ВСУ Украины, сбитом неподалеку от острова Змеиный. Перед нами, судя по всему, очередные попытки Украины вернуть контроль над Змеиным после катастрофических потерь, которые понесли ВСУ в этом районе в последние дни. Что же именно здесь произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем финнам и шведам клетка НАТО

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В России скандинавские страны традиционно воспринимались в качестве некоего оплота здравомыслия и способности не поддаваться коллективным истерикам Запада, но эти времена прошли. Подробности...

Сейчас надо следить за словами

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Надеяться на то, что чьи-то резкие слова будут милосердно оставлены без внимания, не стоит. Это приводит к повышению уровня ненависти и недоверия в обществе – и подрывает гражданский мир. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Европа построила гетто для избранных

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европейцы уверяли, что новая Россия должна стать частью единой Европы, где господствует свобода, равенство, сопроцветание и взаимоуважение. Мы поверили – но ни одной из этих составляющих в Европе и не пахнет. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
Перейти в раздел…

Остров Змеиный стал символом позора Украины

Самый уважаемый президент Украины

Обсуждение: 9 комментариев

Когда завершится спецоперация

Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

В Москве прошел парад в честь 77-летия Победы

На Красной площади состоялся парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вслед за обращением президента Владимира Путина по площади прошли военные расчеты и 131 единица гусеничной и колесной техники. Воздушную часть парада пришлось отменить
Подробности...

В отеле в центре Гаваны прогремел мощный взрыв

В пятницу в отеле «Саратога» в центре Гаваны произошел взрыв, в результате которого во внешней стене здания образовалась дыра в несколько этажей. В результате ЧП погибли восемь человек и еще 30 были госпитализированы. Под завалами могут находиться еще 13 человек
Подробности...

В мире отпраздновали день «Звездных войн»

На Тайване в среду несколько десятков человек отпраздновали ежегодный День «Звездных войн». Праздник родился из созвучия фразы: May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила») с фразой: May the fourth be with you («Да пребудет с тобой четвертое мая»). Искомое напутствие впервые прозвучало в первом фильме саги «Звездные войны», вышедшем в 1977 году
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Кому из маршалов Победы вы симпатизируете больше всего?
  • Георгий Жуков

  • Александр Василевский

  • Иван Конев

  • Леонид Говоров

  • Константин Рокоссовский

  • Родион Малиновский

  • Федор Толбухин

  • Кирилл Мерецков
Как Берлин накажет украинского посла, назвавшего канцлера Шольца «обиженной ливерной колбасой»?
  • Вышлет из страны

  • Потребует извинений

  • Будет терпеть оскорбления
Решится ли Польша ввести войска и взять под контроль Западную Украину?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Сейм Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги
    Путин: Россия успешно справляется с санкциями Газпром: Украина отклонила заявку на прокачку газа через «Сохрановку» Путин поздравил Маркоса с победой на выборах президента Филиппин Рубль признан лучшей мировой валютой в 2022 году
    Вооруженные силы России уничтожили украинский комплекс С-300 и РЛС наведения Рублевые счета в Газпромбанке для оплаты газа открыли 20 европейских компаний В Китае допустили появление войск НАТО под Петербургом «Лукойл» заявил о покупке заправок и завода Shell в России
    ФСБ предотвратила готовившийся спецслужбами Украины теракт в Курской области Захарова назвала Польшу авангардом русофобии Немецкие СМИ: Германия ввела Украину в заблуждение в вопросе поставок оружия Аналитик предупредил о возможности нового валютного шторма

    плацдарм НАТО


    Коротченко сказал, как Россия может парировать военную угрозу с территории Финляндии

    прокси-война


    Эксперт объяснил решение США ограничить передачу разведданных Украине

    мировая финансовая система


    Экономисты пояснили запрет Минфину США менять российские СДР на доллары

    Видео

    украинское зерно


    Как США создали мировой продовольственный кризис

    туристический сезон


    Антироссийские санкции лишили Европу «золотой жилы»

    «политическое землетрясение»


    Католики начали развал Британии

    высокая ставка


    Борьба за Украину для США важнее Второй мировой войны

    нападение на посла


    Зачем Польша старается довести отношения с Москвой до войны

    без компромиссов


    Геворг Мирзаян: Москву напрасно винят в разрушении единого европейского дома

    побочки спецоперации


    Игорь Мальцев: Спецоперация избавила Россию от временщиков

    новые партнеры


    Вадим Трухачёв: России пора сделать ставку на отношения с не-Западом

    на ваш взгляд


    Кому из маршалов Победы вы симпатизируете больше всего?

    Россия устроила ВСУ «показательную порку» вблизи Одессы

    Украинские телеграм-каналы утверждают, что это – изображение ударов по Змеиному, сделанное беспилотником «Байрактар»
    		   12 мая 2022, 13:10
    Фото: Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS
    Текст: Виктор Сокирко

    Свежая сводка Минобороны РФ сообщает об очередном БПЛА «Байрактар ТБ2» ВСУ Украины, сбитом неподалеку от острова Змеиный. Перед нами, судя по всему, очередные попытки Украины вернуть контроль над Змеиным после катастрофических потерь, которые понесли ВСУ в этом районе в последние дни. Что же именно здесь произошло?

    Остров Змеиный – 20 гектаров скалистой земли напротив румынского города Сулима, в 140 километрах от Одессы. Здесь до 24 февраля располагался украинский военный гарнизон – пограничная застава, пункт наблюдения ПВО и подразделение морской пехоты, всего около ста человек.

    В итоге 82 украинских военнослужащих сдались в плен после предупреждающего огня российских кораблей. На острове разместился небольшой гарнизон российской армии. И вот именно на него с 7 по 9 мая были брошены силы украинского и воздушного и морских десантов, чтобы отбить этот мало кому до спецоперации известный остров.

    В реальности этот крохотный осколок скалы имеет стратегически важное значение. В частности, с острова можно контролировать проходящие здесь морские торговые пути, а также продвижение военных кораблей, следующих с территории Румынии – страны НАТО, через которую идут поставки иностранных вооружений Украине. Опять же таки есть возможность контроля воздушной обстановки в этом регионе – на Змеином базировалось навигационное оборудование НАТО, предназначенное в том числе для корректирования американских крылатых ракет «Томагавк». В какой-то мере Змеиный – ключ как к возможности десанта на Одессу, так и к контролю всей северо-западной части Черного моря.

    Российская армия остров Змеиный стала использовать, судя по всему, именно как наблюдательный пункт, не размещая на нем тяжелых систем вооружений, ракетных комплексов типа «Бал» и «Бастион», ЗРС С-400. Их там даже спрятать сложно на продуваемых ветрами открытых плато. Рассматривать остров как плацдарм для наступления также не представляется возможным. Тем не менее Украина предприняла отчаянную попытку атаки именно на этот остров.

    «Остров Змеиный стал очередным откровенным позором в ходе спецоперации, в первую очередь, для президента Зеленского, – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Зимовский. – Он «похоронил» там украинских пограничников, которым успел присвоить посмертно награды, а они оказались живы, поскольку благоразумно сдались в плен. Змеиный стал огромным провальным фейком в истории украинской пропаганды, и это стало причиной для попытки его возвращения.

    Операция была спланирована не в Киеве, к этому приложили руку, в первую очередь, британские спецслужбы, которые увидели в острове «слабое звено» российской армии. Стратегическая ошибка – Змеиный просто так сдавать никто не собирался, и здесь были задействованы крупные силы Черноморского флота и авиации ВКС, которые продемонстрировали способность противостоять противнику даже на удаленных направлениях».

    Про британские спецслужбы сообщали и источники в российских силовых ведомствах. Есть сведения, в частности, что приказ об атаке на остров Змеиный «отдавал лично Зеленский и требовал добиться «медийного результата» к 9 мая. По уже подтвержденной информации, Валерий Залужный и его Генштаб были против этой самоубийственной операции, замысел которой Зеленскому подсказали его британские советники. Финалом этой акции должно было быть совместное заявление о так называемой перемоге британского премьера Джонсона и Зеленского. Но в итоге выступал вчера только Джонсон, не упомянув ни словом о катастрофе операции по штурму Змеиного».

    Сегодня уже можно предположить, как развивались события – как по открытым источникам, так и по утечкам в анонимные телеграм-каналы. Украина сформировала ударную десантную группировку, состоящую из десятков летательных аппаратов, и, прежде всего, тех самых БПЛА «Байрактар ТБ2». Их действия прикрывали вертолеты морской авиации ВСУ, а также истребители МиГ-29 и Су-27. Десант высаживался на последних оставшихся у ВМФ Украины катерах «Кентавр». Скорее всего, российский гарнизон на острове в этот момент был минимальным или же вовсе отсутствовал.

    Итог операции ВСУ по захвату острова Змеиный известен из официальных сводок Минобороны РФ. Украина потеряла 14 самолетов и вертолетов, 30 беспилотников и три катера с десантом на борту. Звучат обоснованные предположения, что в итоге Украина за последние несколько дней возле Змеиного потеряла больше «Байрактаров», чем за все остальное время проведения спецоперации.

    Оценка численности погибших украинских военнослужащих разнится, но можно приблизительно посчитать. Бронекатера «Кентавр» способны принять на борт до 30 человек десанта. Вероятно, был задействован и катер проекта «Гюрза» либо, как сообщалось, речь шла о корвете – ракетном катере проекта 1241, который был уничтожен близ Одессы, поскольку «Кентавров» в ВМСУ было только два. Плюс три вертолета Ми-8, в каждом из которых можно разместить 20 человек. Все сбиты или потоплены – это минус порядка 150 человек. Колоссальная цена поражения при попытке захватить крошечный остров.

    Рецепт победы Минобороны РФ не сообщает, но с некоторой долей вероятности его можно реконструировать. Скорее всего, российские военные предполагали – или же имели точные сведения, – что ВСУ ударят по Змеиному именно 9 мая. Направление удара тоже было в целом понятно. В воздухе должны были постоянно находиться российские самолеты ДРЛО А-50 – с тем, чтобы вовремя заметить выдвижение украинских штурмовых групп и авиации. В режиме готовности на аэродромах в Крыму должны были находиться группы истребителей ВКС РФ. 

    Остальное было, скорее всего, делом техники. И «Байрактары», и вертолеты, и катера – тихоходные мишени для истребительной и штурмовой авиации. От Крыма до острова Змеиный им лететь 20–30 минут. Украинскому десанту дали высадиться на остров, а затем накрыли его ракетным ударом с находящихся неподалеку кораблей ВМФ РФ. Украинскую авиацию прикрытия уничтожили в воздухе.

    Среди потерь – не только элитные части ВСУ. Можно встретить упоминания о том, что в составе украинского десанта, который пытался высадиться на Змеиный, находились бывшие офицеры вооруженных сил США и Британии. Так это или нет, доподлинно неизвестно, но нет сомнений, что как минимум натовские советники участвовали в планировании операции. Хотя бы потому, что попытка захвата острова имела большой символический аспект.

    «Киеву была нужна громкая победоносная операция в самый праздничный для России день 9 Мая, – рассказал газете ВЗГЛЯД капитан 1-го ранга в отставке Сергей Грачев. – В Мариуполе, как и в целом в Донбассе, проведение такой операции не представлялось возможным, поэтому выбрали для атаки маленький островок в Черном море. Там был минимум российского контингента и средств обороны – казалось бы, легкая добыча в военном плане, тем более что часть гарнизона с острова Змеиный была выведена за ненадобностью. Не учли два обстоятельства: присутствие российского флота и героизм российских солдат.

    Характер потерь украинской армии говорит о том, что были использованы именно флотские силы и средства поражения противника. Отработали по авиации и надводным кораблям еще на дальних подступах, подключились и истребители из состава Черноморского флота, которые оперативно блокировали любые действия украинских вертолетов и самолетов. Это была показательная порка».

    Несомненно, прямое отношение к происходящему вокруг острова Змеиный имеют и постоянные удары, которые все последние дни наносит Россия дальнобойными ракетами по Одессе и прилегающим районам. Уничтожаются склады с военной техникой, в том числе «Байрактарами». Иначе говоря, делается все, чтобы Украине больше не пришло в голову даже пытаться вновь повторить атаку на остров Змеиный.


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •