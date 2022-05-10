При попытке взять остров Змеиный ВС Украины потеряли 14 самолетов и 50 человек

Во время попыток захватить остров Змеиный войска Украины потеряли 14 самолетов и вертолетов, а также 30 беспилотников и 50 человек личного состава, рассказали в Минобороны России.

По словам официального представителя ведомства генерал-майор Игоря Конашенкова, эта авантюра закончилась для Украины катастрофой.

«Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, потере четырех самолетов, десяти вертолетов, трех катеров и тридцати беспилотных летательных аппаратов», – передает слова генерала РИА «Новости».

Так, киевский режим потерял в районе Змеиного три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27.

Было уничтожено 10 вертолетов ВС Украины. Из них в воздухе сбиты три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет поддержки Ми-24. Во время спецоперации было задействовано шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24 были уничтожены на земле в районе населенного пункта Арциз Одесской области. Уничтожили и еще один беспилотник «Байрактар-ТБ2».

«Таким образом, киевский режим за прошедшие трое суток потерял в данном районе 30 только военных беспилотных летательных аппаратов. Напомню, что из них девять, - ударных «Байрактар-ТБ2», – уточнил генерал.

Сейчас на острове остаются 27 тел боевиков украинских подразделений спецназначения и националистов. В море удалось также уничтожить три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с десантом на борту.

Ранее сообщалось, что киевский режим несколько раз пытался высадить воздушный и морской десант на остров Змеиный, но в результате грамотных действий находящегося на острове подразделения российских вооруженных сил украинская провокация была сорвана.

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