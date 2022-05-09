Российские военные сорвали попытку захвата Киевом острова Змеиный

В течение двух суток киевским режимом было предпринято несколько попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный, в результате грамотных действий находящегося на острове подразделения российских вооруженных сил украинская провокация была сорвана, сообщили в Минобороны.

«C 7-го мая, по прямому указанию (президента Украины) Владимира Зеленского, украинским генштабом, при непосредственном участии советников из США и Великобритании, была спланирована крупная провокация по захвату острова Змеиный», – говорится в Telegram-канале российского ведомства.

Отмечается, что «в течение двух последних суток киевским режимом было предпринято несколько отчаянных попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный, имеющий важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Черного моря».

В результате грамотных действий находящегося на острове подразделения российских вооруженных сил украинская провокация была сорвана. Противник понес большие потери.

«За период отражения атак в районе Змеиного были сбиты в воздухе четыре украинских самолета, в том числе три Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет Ми-24. В течение двух суток сбиты в воздухе 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе восемь ударных «Байрактар ТБ-2». При этом четыре беспилотных летательных аппарата «Байрактар» сбиты сегодня днем», – говорится в сообщении.

Сообщается, что «при попытке высадки десанта в ночь на 8 мая, были уничтожены три бронированных украинских десантно-штурмовых катера проекта 58181 «Кентавр» с военнослужащими ВМС Украины».

«В результате бездумной провокации Зеленского только в ходе высадки и попытки закрепления на острове были уничтожены в море и на побережье более 50-ти украинских диверсантов. На берегу острова Змеиный остались 24 тела погибших украинских военнослужащих», – заключили в Минобороны.

Ранее украинский эксперт сообщил, что боеспособность ВВС Украины исчерпала себя после штурма острова Змеиный, украинские власти пожертвовали последними боеспособными штурмовиками и истребителями.

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