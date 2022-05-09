Украинский эксперт объяснил вред атаки ВСУ на остров Змеиный

Боеспособность ВВС Украины исчерпала себя после штурма острова Змеиный, украинские власти пожертвовали последними боеспособными штурмовиками и истребителями, рассказал харьковский журналист, военный блогер Михаил Онуфриенко, объяснив, почему в этой атаке не было никакого смысла.

«По последним данным Минобороны России, всего за сутки в районе острова Змеиный были уничтожены четыре самолета, четыре вертолета, три из них десантных, три «Байрактара» и один десантно-штурмовой катер. Итого с начала военной операции было уничтожено 156 самолетов и 116 вертолетов. Эта цифра – 156 – очень интересна, так как в свое время я проводил подробный анализ имеющихся в составе ВВС Украины самолетов и как раз 156 – это полный авиапарк боевых и учебно-боевых самолетов, за исключением транспортной авиации. Это все – «Альбатросы», Сушки, МиГи. Если учесть, что немалая часть техники ВСУ была уничтожена на аэродромах, то не исключено, что там были и транспортники. Также нужно учитывать, что много техники в ВВС Украины было не на ходу. Новая статистика показывает, что боеспособные ВВС Украины – уже все. Командование пожертвовало последними. Если у Киева и остались какие-то старые «леталки», то уже те, которые давно требовали срочного ремонта. Бесполезный штурм очень дорого стоил Украине», – цитирует Онуфриенко ФАН.

Журналист добавил, что украинские СМИ действительно специально преувеличивают ценность этого небольшого островка. Разные эксперты говорят, что там можно установить РЛС и «Нептуны», чтобы прикрыть поставки оружия и техники в одесский порт. Но Змеиный находится всего в 35 километрах от побережья Румынии, где можно установить РЛС.

Ранее сообщалось, что в районе острова Змеиный уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе два «Байрактара-ТБ2».

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