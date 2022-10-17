Главными покупателями украинского зерна летом оказались развитые страны

Командир «Ахмата» оценил ежедневные потери ВСУ

Командир спецподразделения «Ахмат» Алаудинов: Потери ВСУ по всей линии фронта составляют около 500 человек в день

Уровень потерь Вооруженных сил Украины по всей линии фронта составляет около 500 человек в день, сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» секретарь Совета безопасности Чеченской Республики, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов.

По словам Алаудинова, в 100-километровой зоне ответственности «Ахмата» противник теряет более 100 человек в день, не считая вооружения, техники и оснащения. Он добавил, что по всей линии фронта можно однозначно говорить о потерях ВСУ до 500 человек, передает ТАСС.

Алаудинов добавил, что ВСУ массово бросают тела своих погибших на поле боя и не отчитываются об их количестве, потому что в противном случае народ начнет осознавать реальные масштабы ежедневных потерь украинских сил.

Ранее один из бойцов ЧВК «Вагнер» рассказал, что семьям, родным, близким и сослуживцам военнослужащих ВСУ не сообщают о потерях, их записывают без вести пропавшими, чтобы не платить компенсации за погибших.

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