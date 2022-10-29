Захарова указала на страшные методы Зеленского и Кулебы

Представитель МИД Захарова заявила, что Зеленский и Кулеба привлекают к себе внимание страшными методами

Киевскому режиму не нужна стабильность, иначе все забудут про президента Украины Владимира Зеленского и главу украинского МИД Дмитрия Кулебу, им нужно напоминать о себе терактами и ядерными шантажами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество потребовать от России выполнять принятые на себя обязательства по обеспечению работы «зернового коридора». «Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор», – написал он в Twitter, передает «Газета.Ru».

Захарова ответила Кулебе в Telegram-канале, она написала, что киевскому режиму не нужна мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут о Зеленском и Кулебе.

«Поэтому они делают все, чтобы страшными методами напоминать о себе. Теракты, ядерный шантаж, убийства – лишь бы им шли деньги и оружие. Ну и снег тоже чтобы шел над Зеленским», – отметила официальный представитель МИД России.

Ранее Турция начала переговоры с Россией после приостановки «зерновой сделки».

Ранее в МИД России и в Минобороны сообщили, что российская сторона приостанавливает действие «продуктовой» («зерновой») сделки начиная с субботы и на неопределенный срок в связи с тем, что ВСУ в субботу под прикрытием гуманитарного конвоя нанесли массированный авиаудар и морской удар беспилотниками по кораблям Черноморского флота.

До этого Россия решила обратиться в ООН в связи с участием Британии в терактах в Черном и Балтийском морях.

Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.