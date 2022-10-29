Турция начала переговоры с Россией после приостановки «зерновой сделки»

Турция начала контакты с России после решения Москвы о приостановке участия в «зерновой сделке», заседание Совбеза ООН может пройти в ближайшие дни.

По словам дипломатического источника в Анкаре, Турция начала контакты в координации с ООН, сложно говорить к какому итогу могут привести переговоры с России, передает РИА «Новости».

Также источник в ООН добавил, что следует ожидать заседания СБ ООН в ближайшие дни.

Ранее в МИД России и в Минобороны сообщили, что российская сторона приостанавливает действие «продуктовой» («зерновой») сделки начиная с субботы и на неопределенный срок в связи с тем, что ВСУ в субботу под прикрытием гуманитарного конвоя нанесли массированный авиаудар и морской удар беспилотниками по кораблям Черноморского флота.

До этого Россия решила обратиться в ООН в связи с участием Британии в терактах в Черном и Балтийском морях.

Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.