Президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из G20 на фоне решения Москвы по зерновой сделке

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне решения Москвы приостановить участие в зерновой сделке выразил мнение, что России якобы не место в «Большой двадцатке».

Зеленский выразил надежду, что Россию исключат из «Большой двадцатки» в связи с решением Москвы приостановить участие в зерновой сделке после террористической атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. Он выразил мнение, что сейчас нужна жесткая международная реакция: как на уровне ООН, так и на других уровнях, в частности и на уровне «Большой двадцатки», передает ТАСС.

В субботу Россия уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в «зерновой сделке». В письме подчеркивалось, что безопасный гуманитарный коридор, используемый для экспорта продовольствия с Украины, использовался для прикрытия атаки украинских вооруженных сил на корабли Черноморского флота на рейде Севастополя.

В четверг президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» поблагодарил президента Индонезии Джоко Видодо за приглашение приехать на саммит G20.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД