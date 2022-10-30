Политолог: Запад лишился ключей от «зерновой сделки»

Политолог Аватков: Запад лишился ключей от «зерновой сделки»

Россия и Турция продемонстрировали свое ответственное отношение к мировым проблемам, при этом Запад не только не поставлял зерно в развивающиеся страны, но и пошел на диверсии, заявил политолог Владимир Аватков.

Как написал Аватков в своем Telegram-канале, Россия и Турция продемонстрировали свое ответственное отношение к мировым проблемам. По его словам, Анкара показала, что может договариваться и быть «хабом», а Москва продолжала участвовать в сделке даже тогда, когда стало ясно, что Россию дискриминируют.

«Но у всего есть границы. В данном случае – безопасность. Запад не только не поставлял зерно в развивающиеся страны, но и пошел на диверсии. Теперь может сколько угодно и к чему угодно призывать. Ключи не у него», – написал политолог.

Ранее глава США Джо Байден назвал «возмутительным» решение России приостановить участие в зерновой сделке.

Напомним, в субботу Россия уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в «зерновой сделке». В письме подчеркивалось, что безопасный гуманитарный коридор, используемый для экспорта продовольствия с Украины, использовался для прикрытия атаки украинских вооруженных сил на корабли Черноморского флота на рейде Севастополя.

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