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Си Цзиньпин и Трамп договорились о взаимной поддержке на саммитах АТЭС и G20
Си Цзиньпин и Трамп договорились поддерживать друг друга на саммитах АТЭС и G20
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились оказывать друг другу поддержку в проведении саммитов АТЭС и G20.
Договоренность была достигнута в ходе визита китайского лидера в США, передает агентство Xinhua.
Отмечается, что стороны будут поддерживать друг друга в успешном проведении неформальных встреч лидеров АТЭС и саммитов Группы двадцати. Кроме того, главы государств выразили намерение участвовать в мероприятиях, организованных противоположной стороной, отмечает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу востоковед заявил, что США и Китай сделали шаг навстречу, сохранив соперничество в Азии.
В пятницу Дональд Трамп подарил Си Цзиньпину скульптуру белоголового орлана.