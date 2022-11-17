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Генсек ООН сообщил о договоренности России, Турции и Украины продлить зерновую сделку
Генсек ООН Гутерриш сообщил о договоренности России, Турции и Украины продлить зерновую сделку
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Россия, Турция и Украина договорились о продлении зерновой инициативы, сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш. Он также подчеркнул, что в ООН «привержены работе по устранению препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России».
Гутерриш приветствовал договоренность трех стран о продлении зерновой сделки для обеспечения безопасной навигации при экспорте продовольствия, зерна и удобрений с Украины, передает «Интерфакс».
По словам генсека, зерновая инициатива нужна для снижения цен на удобрения и продовольствие, а также для предотвращения глобального продовольственного кризиса. Он также подчеркнул, что в ООН «привержены работе по устранению препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России».
В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил о продлении зерновой сделки на 120 дней.
Ранее сообщалось, Турция предложит продление на один год зерновой сделки, действие которой истекает 19 ноября.
Журналисты подтвердили успешное выведение из строя ж/д моста в Черкасской области
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Контролируемый украинской стороной железнодорожный мост в Черкассах получил повреждения, после которых не может функционировать, сообщили авторы Telegram-канала «Рыбарь».
Данные со спутника Maxar от 12 ноября указывают на то, что на данный момент железнодорожная переправа в Черкасской области до сих пор не работает, говорится в сообщении Telegram-канала «Рыбарь».
Отмечается, что удар был нанесен еще 26 июня 2022 года.
«Несмотря на легкую облачность, на снимке видно проглядывающую точку опорного пилона в месте обрушившегося пролета. Это наглядное подтверждение того факта, что при желании выводить из строя мосты через Днепр возможно. Все дело исключительно в расчете нужного количества сил и средств, а также выборе правильной точки удара», – добавляется в сообщении.
Авторы приложили список важных объектов украинской железнодорожной сети, включая все мосты через Днепр, критически важные подстанции на границе с Польшей, восстановительные поезда и т. д.
В октябре британская пресса писала, что усилия ВС России по выводу из строя украинской критической инфраструктуры в сфере энергетики выглядят «компетентными и эффективными».
Эксперт назвал значимый признак энергетического апокалипсиса на Украине
Экономист Лизан: Россия может полностью оставить Украину без электричества
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Показателем апокалипсиса на Украине станут сообщения о массовом падеже птиц на «Мироновском Хлебопродукте» в Киеве, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Во вторник Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по энергетическим объектам Украины.
«После вчерашних ракетных ударов по энергообъектам Украины без света временно остались около 10 млн человек. Сейчас в стране проживает порядка 27 млн граждан. То есть в темноте сидело больше трети населения. В абсолютных цифрах это апокалипсис и коллапс, поскольку многие также лишились воды и отопления, доступа к интернету», – отмечает экономист Иван Лизан.
В долгосрочной перспективе Украина приближается к черте, «после которой в стране наступит тотальный блэкаут», выводимые из строя трансформаторы не будут успевать чинить, полагает эксперт. «Это не точечные удары, как в сентябре, и даже не системные, которые мы наблюдали в октябре. Вчерашние удары были направлены на переход разрушений из количественных в качественные», – считает собеседник.
Тем не менее Россия по-прежнему действует «очень гуманно», говорит эксперт, потому что удары наносятся по подстанциям, а не энергоблокам или машинным залам, которые гораздо сложнее восстанавливать. «Вероятно, мы не бьем по машинным залам потому, что впоследствии, если эта территория войдет в состав Российской Федерации, мы сможем оперативно восстановить инфраструктуру», – предположил Лизан.
Тем не менее после массированных ракетных ударов «городское хозяйство нормально функционировать не может». «Экономика тоже не в силах работать, но Киеву уже наплевать на это, поскольку государство давно подключено к аппарату искусственной подачи денег... Еще два-три таких удара и Россия вгонит Украину в тотальный блэкаут. Показателем апокалипсиса на Украине станут сообщения о массовом падеже птиц на «Мироновском Хлебопродукте» в Киеве. Если инкубационная камера на птицеферме обесточена 15–20 минут, то два миллиона яиц отправятся на помойку, потому что в них погибнут эмбрионы», – пояснил эксперт.
Во вторник Россия нанесла точечные ракетные удары в Харьковской, Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской и других областях. Во Львове, Житомире, Полтаве и Киеве власти также сообщали о попаданиях по объектам инфраструктуры. По всей стране начались перебои с электроснабжением.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всего было нанесено 85 ракетных ударов. Россия начала наносить массированные ракетные удары по энергетическим объектам Украины после теракта на Крымском мосту 8 октября.
Украинский министр энергетики Герман Галущенко назвал обстрел объектов энергетической инфраструктуры страны 15 ноября самым масштабным с начала российской спецоперации. «Эта атака может повлиять не только на энергетическую систему Украины, но и на энергетические системы некоторых наших соседей», – сообщил министр в соцсетях.
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Пентагон оценил способность ВСУ «выбить» российские войска
Председатель КНШ ВС США Милли не поверил в способность ВСУ «выбить» российские войска в ближайшие недели
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Вооруженным силам Украины вряд ли удастся «выбить» российские войска в ближайшие недели, заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.
Милли подчеркнул, что «физически выбить с Украины» войска России будет очень трудно. Он выразил уверенность, что такого развития событий не стоит ожидать в ближайшие недели, если российская сторона «не потерпит полного краха», а подобный сценарий, как заявил Милли, маловероятен, передает РИА «Новости».
Как заявил Милли, «вероятность военной победы Украины» и получение Киевом контроля над Крымом в «какое-то ближайшее» время «невысока», но он не исключает «политического решения». Однако, подчеркнул Милли, «надо вести переговоры тогда, когда вы сильны, а ваш оппонент ослаблен», передает ТАСС.
Напомним, Милли считает, что боевые действия на Украине в зимний период, вероятно, станут менее интенсивными. В связи с этим, как заявил председатель комитета начальников штабов, появится возможность для начала переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев де-факто и де-юре неспособен и не желает вести переговоры, поэтому специальная военная операция будет продолжаться.
Зеленский захотел «публичных» переговоров с Россией
Зеленский выступил за «публичную форму» проведения переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона намерена предложить публичные переговоры с Россией.
Как заявил Зеленский, он «получал сигналы» от лидеров других стран о том, что, по их мнению, глава российского государства Владимир Путин стремится к прямым переговорам. Зеленский в ответ заявил, что не хочет проводить переговоры «за кулисами», Киев предложит «публичную форму», передает РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не может и не хочет проводить переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что украинские условия переговоров нереалистичны и неадекватны.
В США назвали Зеленского «грязным актером, попытавшимся развязать третью мировую войну»
Ведущая Fox Оуэнс: Зеленский – грязный актер, попытавшийся развязать третью мировую войну
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Владимир Зеленский – «грязный актер, попытавшийся развязать третью мировую войну», — так на своей странице в Twitter после выпадов Зеленского в адрес России в связи с ракетным инцидентом в Польше его описала журналистка американского телеканала Fox News Кэндис Оуэнс.
По ее словам, Зеленский попытался развязать третью мировую войну, намеренно вводя общественность в заблуждение, передает РИА «Новости».
«Он (Зеленский) – грязный актер, которого западные пропагандистсткие сети ложно провозглашают героем», – написала журналистка.
От последствий лжи Зеленского страдают украинцы, россияне и американцы, резюмировала Оуэнс.
Во вторник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к падению ракеты на территории Польши.
ВСУ в Херсоне не смогли разминировать и взорвали здание управления полиции
Глава Нацполиции Украины Клименко сообщил о решении ВСУ взорвать здание полицейского управления в Херсонской области
«Сообразительные» украинские взрывотехники не смогли разминировать здание главного управления полиции Херсонской области, поэтому взорвали его, сообщил глава национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Клименко заявил в Facebook*, что следует «быть очень осторожными и не спешить возвращаться» в населенные пункты, которые Киев недавно захватил. Он заявил, что одно из зданий главного управления полиции Херсонской области «стало грудой камней».
По версии Клименко, российские войска «замаскировали взрывчатку в помещении» и «избежать подрыва было невозможно».
Напомним, на прошлой неделе командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин предложил занять оборону по левому берегу Днепра, так как Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Глава Минобороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр. Президент Украины Владимир Зеленский признал высокие потери ВСУ под Херсоном. Суровикин заявил, что за октябрь на Херсонском направлении ВСУ потеряли свыше 12 тыс. военнослужащих.
Киев пожаловался на неспособность отремонтировать энергетическую инфраструктуру
Politico: Украина сообщила США и Европе о неспособности отремонтировать энергетическую инфраструктуру
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Киев сообщил США и Европе, что у Украины нет необходимого количества оборудования для восстановления отопления и электроснабжения в случае продолжения российских ударов по инфраструктуре, сообщают источники.
Украинские власти просят США и страны Европы помочь подготовиться к долгому периоду ограничения электро- и газоснабжения. По мнению Киева, это затруднит для украинских войск боевые действия, а также вызовет увеличение числа перемещенных лиц, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Издание приводит заявление советника правительства Украины (имя не указывается), который считает, что «это один из наиболее важных вопросов» в ходе переговоров с США и Европой. По его словам, зима окажется «действительно трудной». Politico пишет, что Украине нужны генераторы и трубы.
Напомним, в ООН заявили, что на Украине повреждения получили 40% энергогенерирующих мощностей, а большая часть Киева остается без света по 12 часов в день. При этом президент страны Владимир Зеленский заверил, что на Украине разработана «интересная» параллельная система электроснабжения, которую хотят запустить после окончания боевых действий.
Киев признал, что задействовал ПВО у границы с Польшей
Стало известно о докладе Киева Вашингтону о перехвате ракеты рядом с границей с Польшей
Украинская сторона заявила американской стороне и другим союзникам о попытке перехвата ракеты России в тот момент, когда произошел инцидент в Польше, сообщают американские СМИ.
Попытка перехвата украинскими средствами противовоздушной обороны осуществлялась неподалеку от места ЧП в Польше, сообщил источник в американской администрации CNN, передает РИА «Новости».
По информации собеседника, именно эти данные стали основой для оценки Вашингтоном этого происшествия в Польше.
Ранее президент США Джо Байден объявил, что происшествие с рухнувшей на польской территории ракетой стало следствием действий украинской системы ПВО.
Польша передумала срочно созывать Совет НАТО
Моравецкий сообщил о решении Польши отказаться от намерения провести срочные консультации НАТО
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Варшава отказалась от намерения провести срочные консультации НАТО в соответствии со статьей 4 договора Североатлантического альянса после падения на польской территории ракет, сообщил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий признал, что на Польшу не совершали «намеренной атаки», не было «плана нападать на территорию Польши». В связи с этим Варшава «не запустила 4-ю статью, но держала ее про запас». Он отметил, что Польша и так постоянно ведет консультации с НАТО, передает РИА «Новости».
«Мы вместе с президентом на совете комитета по национальной безопасности вчера поздно вечером приняли решение, что мы проверим предпосылки для использования 4-й статьи. И если они будут, то наш посол (в НАТО) имел бы возможность ее использовать», – пояснил премьер.
Напомним, после падения двух ракет в польской деревне Пшеводув появились утверждения о том, что речь якобы идет о российских ракетах. Польша инициировала созыв Совета НАТО в соответствии с четвертой статьей договора Альянса. Однако позднее странам Запада пришлось признать, что на Польшу упали украинские ракеты.
Байден поспорил с Зеленским о принадлежности упавшей в Польше ракеты
Байден заявил, что не считает доказательством слова Зеленского
Американский лидер Джо Байден заявил, что не считает доказательством слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ракета, упавшая на территории Польши, не была украинской, сообщил пресс-пул Белого дома.
Как сообщил президент США по возвращении в Вашингтон с саммита Группы двадцати на Бали, слова Зеленского не являются доказательством, передает ТАСС.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к падению ракеты на территории Польши.
Песков назвал первопричину инцидента с украинскими ракетами в Польше
Песков счел первопричиной инцидента с падением украинских ракет в Польше деятельность США и НАТО
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Если «отматывать назад», то первопричиной ситуации вокруг Украины, а следовательно, и инцидента с украинскими ракетами в Польше – действия США и НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал утверждения Вашингтона о том, что Москва якобы несет ответственность за инцидент с украинскими ракетами. Он отметил, что США рассуждают «в парадигме «если бы не было того-то, то и не было бы этого», передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента России предложил в таком случае «отмотать назад». По его словам, если продолжить рассуждения, то «первопричиной» всей ситуации окажутся «НАТО и США во главе».
Напомним, после того, как на польскую деревню упали две украинские ракеты, на Западе принялись заявлять, что ракеты российские. Однако позднее западным странам пришлось признать, что ракеты запустили украинские военные. Однако Белый дом заявил, что, хотя ракеты, вероятно, и украинские, ответственность за инцидент все равно лежит на России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США всегда есть на кого «возложить ответственность» по политическим мотивам.
Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных на четырех направлениях
Ударами армейской авиации ВКС России на Купянском направлении сорваны попытки наступления трех тактических групп 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ возле населенных пунктов Колесниковка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ликвидированы более 80 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь бронемашин.
Огнем артиллерии на Краснолиманском направлении за сутки отражены две попытки ротных групп ВСУ атаковать российские позиции у населенного пункта Коломыйчиха ЛНР. В результате противник потерял более 100 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, четыре бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Контратаками в районах населенных пунктов Авдеевка, Курдюмовка, Георгиевка, Старомихайловка Донецкой народной республики (ДНР) ВСУ безуспешно пытались остановить продвижение российских войск. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп противник остановлен и рассеян. Ликвидированы более 160 украинских военнослужащих, три танка, пять бронемашин, сообщил Конашенков.
Российскими войсками пресечена атака батальонной тактической группы ВСУ на Южно-Донецком направлении в направлении Степного ДНР. В результате огневого поражения противник отброшен. Уничтожены более 65 украинских военнослужащих и наемников, две машины пехоты.
За последние сутки оперативно-тактической авиацией и артиллерией поражены семь пунктов управления ВСУ возле населенных пунктов Берестовое, Крахмальное Харьковской области, Стельмаховка ЛНР, Тягинка, Садовое, Змиевка Херсонской области, Кирово ДНР, 94 артподразделения, живая сила и военная техника в 185 районах, отчитались в Минобороны.
У Новоегоровки ЛНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Возле Орехова Запорожской области взорван склад боеприпасов ВСУ, а под Колесниковкой Харьковской области уничтожены две артсистемы М777 производства США.
В районе населенного пункта Мыловое Херсонской области взорвана украинская самоходная установка «Акация», а рядом с Артемовкой ЛНР уничтожена украинская машина реактивной системы залпового огня «Град», подытожили в оборонном ведомстве.
Минобороны назвало разрушения в польском Пшеводуве и Киеве прямым следствием падения зенитных ракет ВСУ
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Падение ракеты в польском населенном пункте Пшеводув является прямым следствием попадания зенитных ракет ВСУ, заявили в Минобороны России.
По данным ведомства, упавшие в Польше ракеты «однозначно идентифицированы» российскими специалистами как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины, говорится в Telegram-канале МО.
В Минобороны подчеркнули, что заявления украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в Польше якобы «российских ракет» являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки.
Также в ведомстве подтвердили, что 15 ноября Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Ракеты попали в цели, все объекты поражены.
В Минобороны подчеркнули, что удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от границы с Польшей. По объектам в Киеве также ни одного ракетного удара не наносилось.
По данным ведомства, демонстрируемые украинской стороной разрушения в жилых кварталах Киева – следствие падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из комплексов ПВО.
Напомним, после падания ракет в Польше и гибели двух человек Варшава инициировала созыв Совета НАТО в соответствии со статьей 4 об угрозе территориальной целостности.
Сын Трампа предложил перестать финансировать Киев из-за инцидента в Польше
Падение украинских ракет ПВО на польской территории можно использовать как предлог для того, чтобы перестать снабжать Киев оружием, заявил сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший.
«Поскольку это украинская ракета ударила нашего союзника по НАТО Польшу, можем ли мы хотя бы перестать тратить миллиарды на их (украинских властей – прим. ВЗГЛЯД) вооружение?» – написал политик в своем Twitter (запрещен в России).
Трамп-младший, как и его отец, член Республиканской партии США.
Ранее его отец предположил, что ракета в Польшу якобы могла прилететь из России, упав «в 50 милях» от украинской границы.
После этого стало известно, что Киев признал попытку перехвата ракеты России в тот момент, когда произошел инцидент в Польше.
В МИД России заявили, что в Москве считают, что беспристрастное расследование инцидента с ракетами в Польше разоблачит провокацию киевского режима.
Небензя обвинил Украину и Польшу в попытке спровоцировать войну России и НАТО
Небензя обвинил Украину и Польшу в желании превратить «войну по доверенности» в прямое столкновение НАТО с Россией
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Украина и Польша в ситуации с падением украинских ракет на польской территории пытались спровоцировать прямое столкновение России и НАТО, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
На заседании СБ ООН Небензя отметил, что власти Украины и Польши после инцидента сделали безответственные заявления, которые можно воспринимать только в качестве попытки спровоцировать прямое столкновение России и НАТО, передает РИА «Новости».
Как указал Небензя, президент Украины Владимир Зеленский не мог не знать, чьи ракеты упали в Польше, а значит, обвинения украинского лидера в адрес России были не просто умышленной дезинформацией, но и попыткой вовлечь НАТО, которое сейчас «ведет войну по доверенности с Россией на Украине», в прямое столкновение с российскими силами.
Постпред сказал, что Украина выполняет роль полигона для испытаний западного оружия. Страны НАТО, которые поставляют его на Украину, становятся вовлеченными в конфликт, а США даже занимаются там военным планированием и руководством, сказал Небензя.
Он напомнил, что у ПВО Украины «уже давно устойчивая дурная слава». Так, в 2001 году был сбит российский гражданский самолет над Черным морем, а в последние месяцы украинские ракеты регулярно падают на жилые дома, за которыми вооруженные силы Украины прячут системы ПВО. Киев же, отметил Небензя, пытается выдать это «за последствия российских ударов, наносимых высокоточным оружием по военным объектам и критической инфраструктуре». Постпред указал, что «в случае попадания такого оружия от жилых домов не осталось бы и следа».
Комментируя заявления представителей западных стран о том, что «даже если ракеты запускала Украина, виновата все равно Россия», Небензя сказал: «Мы бы не оказались там, где оказались, если бы в Киеве в 2014 году при прямом участии ряда западных стран не произошел кровавый антиконституционный переворот».
Напомним, сразу после падения ракет на территории Польши прозвучали обвинения в адрес России. Польша решила созвать Совет НАТО в соответствии с четвертой статьей договора Альянса. Однако в результате странам Запада пришлось признать, что ракеты были не российскими, а украинскими. Польша отказалась от намерения провести срочные консультации НАТО.
В 2001 году авиалайнер авиакомпании «Сибирь» был сбит зенитной ракетой, которую запустили украинские средства ПВО. Президент Украины Леонид Кучма признал ответственность Киева и уволил министра обороны страны.
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