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СМИ: РФ получит гарантии безопасности поставок аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса
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Запад готов предоставить России гарантии безопасности для возобновления поставок аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса для продления зерновой сделки, сообщают западные СМИ.
По данным издания Financial Times, США вряд ли пойдут на переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT. При этом среди других послаблений, Запад готов предоставить России гарантии безопасности для возобновления поставок аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса, сделано это будет также в рамках зерновой сделки, передает ТАСС.
Ранее США продлили разрешение на проведение связанных с энергоносителями сделок для российских банков, попавших под санкции, до 15 мая 2023 года.
Байден присутствовал на выступлении Лаврова на Восточноазиатском саммите
Глава МИД России Сергей Лавров выступил на Восточноазиатском саммите (ВАС), его речь слушала делегация США во главе с президентом Джо Байденом.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выложила в своем Тelegram-канале фото с выступления Лаврова на саммите, на котором видно, что американская делегация вместе с Байденом присутствует в зале, передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Камбоджи Пномпень для участия в Восточноазиатском саммите (ВАС).
Напомним, Лавров и генсек ООН Антониу Гутерриш выбрали зеленый цвет традиционных рубашек специально для участия в гала-ужине саммитов АСЕАН.
В США раскрыли суть переговоров глав СВР и ЦРУ
Newsweek: Переговоры глав СВР Нарышкина и ЦРУ Бернса касались ядерных рисков, а не урегулирования конфликта на Украине
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Цель встречи глав Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса заключается в передаче сигнала о последствиях якобы возможного применения Россией ядерного оружия, а урегулирование на Украине не обсуждалось, сообщил журнал Newsweek.
Как сообщил представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, глава ЦРУ якобы не проводит никаких переговоров и не обсуждает урегулирование конфликта на Украине, а передает Москве сигнал о последствиях якобы возможного применения Россией ядерного оружия и рисках эскалации для стратегической стабильности. Кроме того, по словам представителя СНБ Белого дома, он также поднимет вопрос о задержанных гражданах США, передает ТАСС.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в понедельник в Анкаре по инициативе Вашингтона состоялись переговоры между представителями России и США. При этом он отказался раскрывать предмет разговора. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о чем идут тайные переговоры России и США.
США анонсировали санкции против российского ВПК
Глава Минфина США Йеллен анонсировала санкции против «транснациональной сети» по закупкам для российского ВПК
США введут санкции против транснациональной сети частных лиц и компаний, которые занимались закупками для российского военно-промышленного комплекса, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.
Йеллен сообщила, что санкции введут против 14 физических и 28 юридических лиц, в том числе тех, кто выполнял функции финансовых посредников. По словам Йеллен, санкции станут элементом масштабных попыток США сорвать «военные усилия» России, а также лишить российскую сторону «необходимого оснащения», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Напомним, в октябре замминистра финансов Уолли Адейомо заверил, что Вашингтон может вводить санкции в отношении государств, фирм и людей за поставки боеприпасов России или поддержку ее ВПК.
Блинкен дал совет украинским властям по переговорам с Россией
Блинкен заявил Кулебе, что Киев сам должен определить необходимость переговоров с Россией
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Камбодже указал, что Киев должен сам решать, когда вступать в переговоры с Россией.
В сообщении Госдепартамента указано, что на встрече с Кулебой Блинкен заявил о приверженности США помощи Украине в решении вопросов последствий ударов России, а также подготовке к предстоящей зиме, передает ТАСС.
Также он в очередной раз подчеркнул, что выбор времени и содержания любых переговорных процессов должен оставаться за Украиной.
Ранее Кулеба допустил возможность личной встречи с Лавровым в Камбодже.
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National Interest сравнил запасы ядерного оружия России и США
National Interest заявил о превосходстве российских ядерных вооружений над запасами США и их союзников
Запас стратегического ядерного оружия США и их союзников уступает российскому вооружению, заявили аналитики в сфере международной безопасности Бен Оллереншоу и Джулиан Спенсер-Черчилль.
Оллереншоу и Спенсер-Черчилль, оценивая угрозу превращения украинского кризиса в ядерную войну России и НАТО, заявили, что потенциал сил НАТО «хуже, чем бесполезный». Кроме того, по их мнению, не в интересах стран Запада жертвовать собой ради Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на National Interest.
Напомним, американское командование снимает с вооружения свой наиболее мощный термоядерный заряд B83-1, поскольку современная ПВО не позволит бомбардировщикам донести ее до цели. США собрались разместить в Европе более современную ядерную авиабомбу – B61.
В США описали реакцию властей Украины на идею переговоров с Россией
Politico: Заявление генерала ВС США Милли о возможности переговоров между Москвой и Киевом разгневало власти Украины
Заявление председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли о возможности диалога между Москвой и Киевом разгневало украинских чиновников, сообщили осведомленные источники изданию Politico.
Как сообщает издание, Вашингтон пытается заверить Киев в том, что США не препятствуют достижению Украиной поставленных целей. В частности, американские чиновники уверяют украинских коллег, что ожидаемая зимняя пауза в противостоянии не означает, что переговоры должны состояться в ближайшем будущем, передает РИА «Новости».
Вместе с тем Госдеп, по данным издания, готовит почву для возможных мирных переговоров. В Пентагоне со своей стороны утверждают, что бои за Херсонскую область являются примером «тяжелой борьбы», которая ждет Россию и Украину, поэтому, как заявил изданию один из чиновников, лучше начать обсуждать мирные переговоры, прежде чем отправить еще 100 тыс. человек в эту бездну.
Ранее стало известно, что Госдепартамент США захотел организовать переговоры между Россией и Украиной. Однако Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил главе комитета начальников штабов ВС США Марку Милли, что ВСУ не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений.
Эксперты: России не стоит опасаться секретных договоренностей Китая и США
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США попытаются предложить Китаю упрощение работы на американском рынке, увязав это с обязательством Пекина не предоставлять Москве какие-либо преференции в области торговли. Однако Китай на такие договоренности не пойдет, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты.
«Необходимо учитывать, что отношения между странами ухудшились не по вине Китая. Инициаторами спада явились США. Теперь они же парадоксальным образом выступают инициаторами потепления. Есть красные линии, которые Пекин не хочет обсуждать вообще», – считает Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова.
«Например, вопрос Тайваня. Это для Китая сугубо внутреннее дело. Следующий вопрос – права человека, проблема Синьцзяна и, возможно, Тибета. По китайским меркам перечисленные темы должны быть вынесены за скобки любого обсуждения, так как являются исключительно внутренним делом страны», – акцентирует эксперт.
«Китай считает важным диалог по экономическим вопросам. Это, конечно же, проблема устранения тарифных барьеров на ряд китайских позиций при экспорте. США, в свою очередь, будут настаивать на расширенном допуске американских товаров на китайский рынок, а также на облегченном открытии филиалов или представительств местных компаний в Китае. В обмен будет предлагаться допуск китайских компаний на американский рынок», – подчеркивает собеседник.
«В обсуждении этого вопроса никаких проблем не предвидится. Китай готов предоставлять расширенные гарантии для американских товаров. При этом тема украинского конфликта, если американцы будут ее поднимать, для китайцев совершенно вторична», – считает Маслов.
«Пекин в большей степени интересует покупательная способность европейского рынка, которая существенно пострадала в результате текущих событий. Однако Китай не считает себя стороной конфликта. И, как следствие, Пекин вряд ли будет обсуждать с Вашингтоном степень своего сотрудничества с Россией», – допускает эксперт.
«Однако США попытаются увязать открытие новых возможностей для Китая с тем, что Пекин не будет предоставлять каких-либо преференций в торговле с Россией. Также Вашингтону важно, чтобы КНР не предоставляла Москве стратегически важные технологии и не создавала на территории нашей страны новые совместные компании в этой отрасли», – акцентирует собеседник.
«США будут давить именно на технологическую сторону процесса. Штаты хотят добиться того, чтобы Китай не выступал на стороне России каким-либо военным образом. Но я не думаю, что Пекин пойдет на подобные условия по нескольким причинам», – подчеркивает эксперт.
«Первая – Китай не хочет показывать зависимость своих политических решений от США. Вторая – Пекин прекрасно понимает, что текущая ситуация в Европе и конфликт между Западом и Россией – лишь временная передышка. Главная цель Штатов – нанести удар по модели развития Китая, чтобы страна не могла стать потенциальным конкурентом Америки. Поэтому на какие-либо секретные договоренности с Вашингтоном Пекин не пойдет», – указывает Маслов.
Схожей точки зрения придерживается политолог-американист Малек Дудаков.
«Я не думаю, что какое-либо потепление в отношениях двух стран может ожидаться. Все-таки настрой Пекина в отношении США достаточно жесткий. К тому же после недавнего ХХ съезда КПК позиции тех, кто выступает за конкуренцию с Америкой, заметно усилились», – считает эксперт.
«Со стороны США также ощущается повышение градуса в риторике в отношении Пекина. Поэтому ожидать какого-либо потепления не стоит. Тем не менее подобные встречи помогают странам не скатиться к открытому военному противостоянию. «Заварушка» в Тихом океане, допустим, из-за Тайваня, сейчас невыгодна ни одной из сторон», – указывает собеседник.
«Китайцы уверены в том, что время работает на них. Делается ставка на то, что в будущем у КНР должен быть более крупный флот, чем у США. Можно резюмировать, что обе стороны в настоящий момент не ощущают себя готовыми к крупному конфликту», – подчеркивает Дудаков.
«Однако конфронтация будет продолжаться: страны являются соперниками в Индо-Тихоокеанском регионе и Юго-Восточной Азии. В других частях света позиции Китая так же постепенно усиливаются. США становится все труднее сдерживать своего противника», – акцентирует эксперт.
«При этом отношения Китая с Россией носят преимущественно экономический характер. Пекину нет никакого резона отказываться от нефти, продовольствия и удобрений, которые поставляются Россией. Таким образом, присоединение к порогу цен на российские энергоресурсы попросту невыгодно для КНР. Штатам переубедить Пекин не получится ни при каких обстоятельствах», – считает эксперт.
«Что касается политических вопросов: понятно, что Белый дом будет просить Китай о попытках повлиять на позиции России по украинскому вопросу. Однако Пекин давно заявляет о том, что необходимо идти к достижению мирных договоренностей, стремление к которым Москва и так показывает в последнее время», – подчеркивает собеседник.
«Между тем у Китая и США есть множество точек соприкосновения. Экономическая взаимозависимость этих стран велика. Ежегодный экспорт достиг колоссального показателя – на данном этапе никто его рубить не собирается. Подобное превратилось бы в масштабный кризис как для США, так и для КНР», – считает собеседник.
«Однако постепенно экономические связи Вашингтона и Пекина будут ослабевать. Каких-либо сфер, где отношения двух стран имели бы тенденцию к улучшению, нет. Диалог постепенно ухудшается», – резюмирует эксперт.
Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент США Джо Байден попытается определить красные линии в отношениях с Китаем на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Сама встреча, по мнению издания, также указывает на некоторое потепление в отношениях между КНР и США.
При этом одна из тем, которую могут затронуть лидеры на встрече, касается сотрудничества между Москвой и Пекином. Позже Байден заявил, что Китай и США должны показать, что могут преодолеть разногласия и не допустить перерастания конкуренции в конфликт.
Председатель КНР со своей стороны заявил о необходимости работать со всеми странами, чтобы принести надежду на мир и уверенность в глобальной стабильности. Человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами, мир стоит на перепутье, и над вопросом о том, в каком направлении двигаться дальше, должны задуматься не только Китай и США, но и другие страны, сказал Си Цзиньпин.
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США заявили о выгоде Китая от лимита цен на российскую нефть
Глава минфина США Йеллен назвала введение лимита цен на российскую нефть выгодным для Китая и Индии
Ограничение цен на российскую нефть выгодно Китаю, Индии и другим покупателям, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен.
Йеллен сказала, что импорт российской нефти Китаем «полностью согласуются» с интересами стран Запада, которые хотят сохранить российскую нефть на мировом рынке, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Министр финансов США заявила, что прекращение конфликта на Украине – это не только «моральный императив», но и лучший способ помочь глобальной экономике. Помощь Украине оказывается в сфере безопасности, через «бюджетную поддержку и широкий круг санкций», члены G7 сотрудничают в работе «над применением ценового потолка к российской нефти», сказала она.
По словам Йеллен, ограничения, которые должны вступить в силу в декабре, призваны снизить мировые цены на энергоносители, а также доходы, используемые Россией для финансирования спецоперации на Украине.
Напомним, страны G7 намереваются ввести в действие лимит цен вместе с эмбарго ЕС на российскую нефть 5 декабря. JPMorgan Chase & Co предсказывает рост стоимости нефти до 380 долларов за баррель, если страны G7 введут лимит цен.
Госдеп США захотел организовать переговоры России и Украины
Politico: Госдепартамент США готовит почву для возможных переговоров России и Украины
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Госдепартамент Соединенных Штатов готовит почву для возможных будущих переговоров между Россией и Украиной, однако в администрации США существуют разногласия относительно необходимости подобных шагов, сообщили неназванные представители американской администрации изданию Politico.
По имеющимся у издания данным, мнение о том, что с наступлением зимних холодов откроется возможность для переговоров между Украиной и Россией, разделяют многие в Пентагоне. Отмечается, что представители американского военного ведомства высокого ранга полагают, что Киеву будет непросто вытеснить российские войска с тех территорий, которые надеется занять Киев, передает ТАСС.
По словам другого источника издания, тем временем Госдепартамент подготавливает почву для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией. При этом, как отмечает издание, американская администрация подчеркивает, что Вашингтон будет вести такие консультации только совместно и в тесной координации с Киевом.
Вместе с тем еще один представитель администрации США заявил, что никаких конкретных дипломатических шагов американская сторона пока не предпринимает. По его словам, нет никаких запланированных мест для переговоров, бумаг, как и их стратегий.
Одновременно с этим, по сведениям издания, Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома активнее остальных выступает против начала переговоров. В частности, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан публично заявлял о том, что не считает это правильной идеей. По словам одного из представителей администрации, все остальные в СНБ «занимают схожие позиции».
Накануне в Кремле подтвердили, что в понедельник в Анкаре по инициативе Вашингтона состоялись переговоры между представителями России и США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о чем идут тайные переговоры России и США.
В Бразилии призвали избавиться от «порядка, основанного на правилах»
Советник избранного президента Бразилии Селсу Аморим призвал избавиться от «порядка, основанного на правилах»
Советник избранного президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по международным вопросам, бывший глава МИД и Минобороны южноамериканской республики Селсу Аморим считает, что следует отказаться от международного «порядка, основанного на правилах».
Экс-глава МИД и Минобороны Бразилии в ходе онлайн-конференции Института Куинси раскритиковал выражение «порядок, основанный на правилах», поинтересовавшись, чьи это правила. Советник избранного президента Бразилии отметил, что предпочитает старый термин «международное право» и призвал соблюдать именно международное право как согласованные или традиционно сложившиеся нормы, передает ТАСС.
Он также указал на то, что правила претерпевают постоянные изменения, в чем он лично убедился, когда был представителем Бразилии во Всемирной торговой организации и в ООН. По его словам, он сам видел, что правила то и дело менялись, и они меняются по сей день. Советник будущего президента Бразилии призвал сохранить международное право и избавиться от «порядка, основанного на правилах».
При этом он выразил мнение, что такой подход не означает отказа от реформирования институтов мирового управления, однако это должно быть согласовано в рамках имеющихся процедур. Как считает советник избранного президента Бразилии, в итоге получится нечто похожее на Группу двадцати, но с чуть большим присутствием Африки и меньшим присутствием Европы, что позволит придать импульс необходимым изменениям.
Вместе с тем, считает экс-глава МИД Бразилии, необходимым для этого условием является наличие политической воли. При этом он выразил мнение, что сейчас воля есть у США, Китая и еще пары государств, которым, возможно, могли бы помочь также Бразилия, Индия и ЮАР.
Напомним, в июне президент России Владимир Путин заявил о попытках Запада подменить глобальную архитектуру безопасности на некие правила, которые непонятно кто придумал.
Лавров: Совместное заявление по итогам ВАС не принято из-за требований США по Украине
Глава МИД России Лавров: США настаивали на неприемлемых оценках ситуации на Украине
Совместное заявление по итогам Восточноазиатского саммита (ВАС) согласовать не удалось, поскольку США и ряд западных стран настаивали на неприемлемой оценке ситуации на Украине и вокруг нее, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам своего участия в Восточноазиатском саммите.
Лавров отметил, что каких-либо коллективных решений сегодня принято не было, поскольку Соединенные Штаты и их западные коллеги настаивали на абсолютно неприемлемом языке в отношении ситуации на Украине и вокруг нее, передает ТАСС.
Как отметил министр, в этой связи изложенные им итоги Восточноазиатского саммита и направления сотрудничества стран-участниц будут отражены в коммюнике, которое выпустит председательство Камбоджи от своего имени.
Он также указал на то, что США и Североатлантический альянс пытаются освоить Азиатско-Тихоокеанский регион, милитаризируя его. По его словам, не так давно была выдвинута концепция Индо-Тихоокеанской стратегии. В рамках этих концепций, продвигаются форматы, которые не открыты для всех желающих, которые по сути дела конкурируют с инклюзивными структурами, созданными вокруг АСЕАН, и которые предполагают милитаризацию этого региона с очевидной нацеленностью на сдерживание Китая, сдерживание российских интересов в АТР, пояснил Лавров.
Министр добавил, что в НАТО уже перестали заявлять о своей оборонительной сущности. Оборонительным альянс был, когда существовал Советский Союз и Варшавский договор. С тех пор они свою линию обороны, когда уже ни Варшавского договора нет, ни Советского Союза – непонятно, от кого они оборонялись, – они эту линию обороны передвигали вплотную к российским границам несколько раз, а теперь объявили на Мадридском саммите летом этого года, что они несут глобальную ответственность и что безопасность Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона неделимы, подчеркнул он.
То есть, по словам Лаврова, они, «по сути дела, претендуют на то, что они будут играть здесь ведущую роль и так называемую линию обороны уже сдвигают к Южно-Китайскому морю».
Глава дипведомства обратил внимание на тенденцию к милитаризации региона путем сопряжения усилий здешних союзников США – Австралии, Новой Зеландии, Японии, с расширением присутствия НАТО. По его словам, на саммите ВАС российская сторона откровенно изложила свои оценки, схожие с российскими подходы были озвучены и Пекином.
«Но, к сожалению, едва ли это настроит США и их союзников на учет интересов большинства стран, которые здесь расположены, – продолжил Лавров. – Но будем продолжать нашу позицию доносить. В рамках АСЕАН она встречает понимание, хотя в АСЕАН тоже нет единого мнения, как дальше действовать в сфере безопасности в этом регионе. Так что если ставилась задача посеять сомнения в рядах АСЕАН и попытаться подорвать их монолитность, то, в общем-то, американцы достигают своих целей», – уточнил Лавров.
Глава МИД России отметил позицию большинства стран АСЕАН, которые, по его словам, нацелены на отстаивание собственных интересов и неподчинение действий АСЕАН интересам внерегиональных игроков. «Позицию России, позицию Китая, которые выступают за сохранение центральной роли АСЕАН, наши партнеры оценивают высоко», – резюмировал он.
Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров выступил на Восточноазиатском саммите (ВАС), его речь слушала делегация США во главе с президентом Джо Байденом.
Медведев напомнил об ущербе пострадавшим от США и НАТО странам
Зампред Совбеза РФ Медведев: ГА ООН необходимо принять резолюцию о возмещении ущерба пострадавшим от США и НАТО странам
Генассамблее ООН после резолюции о российских «репарациях» Украине необходимо принять рекомендацию о возмещении Соединенными Штатами ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО странам, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Зампред Совета безопасности РФ объяснил принятие антироссийской резолюции желанием англосаксов наскрести юридическую основу для воровства незаконно арестованных российских активов.
При этом он отметил в своем Telegram-канале, что ГА ООН необходимо принять такую же рекомендацию о полном возмещении Соединенными Штатами ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО странам.
В противном случае, указал зампред Совбеза, происходящее похоже на начало агонии Организации Объединенных Наций в качестве главного международного института по примирению. При этом он выразил уверенность, что конец ООН будет мучительным для всего международного сообщества, но Россия проживет и без такой организации.
Накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию о выплате Россией «репараций» Украине. Против проекта резолюции ГА ООН проголосовали 14 стран, еще 73 государства воздержались. Постпред РФ при ООН Василий Небензя и вице-спикер Совфеда Константин Косачев указали на юридическую ничтожность резолюции.
В Кремле подтвердили переговоры Москвы и Вашингтона в Анкаре
Переговоры между Россией и США прошли в понедельник в Анкаре, они были инициированы Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Такие переговоры действительно имели место. Это была инициатива американской стороны», – рассказал он ТАСС.
При этом Песков отказался раскрывать предмет разговора.
В последнее время все больше сообщений о том, что между главными антагонистами международной политики – Россией и США – ведутся тем не менее переговоры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о чем разговаривают сейчас Москва и Вашингтон, что заставляет сомневаться в искренности Соединенных Штатов и есть ли шансы договориться по поводу Украины.
США ввели санкции против «связанных с Кремлем» элит
В Минфине США сообщили о введении санкций против «связанных с Кремлем» элит
Администрация США сообщила о введении санкций против закупочной сети оборонно-промышленного комплекса России и «связанных с Кремлем» элит, заявили в министерстве финансов США.
«Кроме того, Управление по контролю над иностранными активами внесло в черный список глобальную сеть финансовых посредников и других [лиц], ассоциированных с двумя связанными с Кремлем элитами, состояния которых переплетены с Западом», – передает ТАСС со ссылкой на документ.
Таким образом, санкции ввели в отношении 14 физических и 28 юридических лиц. Также в этот список попали восемь воздушных судов, которые теперь заблокированы.
Санкции ввели против супруги, дочерей, сына и племянника члена Совфеда от Дагестана Сулеймана Керимова, а также в отношении связанных с ними компаний.
В черный список попала гражданка Швейцарии Лорин Катц, которая, по версии Минфина, руководит четырьмя французскими фирмами, занимающимися недвижимостью, одной из дочерей Керимова.
Кроме того, под санкции попал и оператор деловой авиации на Мальте «Эмперор Авиэйшн».
Ранее Россия объявила о санкционных ограничениях в отношении американских граждан, в список попали родственники президента США Джо Байдена.
Антонов обвинил спецслужбы США в охоте на россиян
Посол РФ в США Антонов: Спецслужбы Соединенных Штатов продолжают охоту на россиян
Спецслужбы Соединенных Штатов продолжают охоту на граждан России в различных странах мира, несмотря на категорические протесты Москвы, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Как подчеркнул дипломат, Москва неоднократно заявляла, что выступает категорически против политики охоты Соединенных Штатов за россиянами в различных странах мира, однако американцы не останавливаются и продолжают свою деятельность, передает ТАСС.
В прошлую пятницу стало известно, что проживающий в Онтарио россиянин Михаил Васильев задержан в Канаде по требованию Соединенных Штатов, где он обвиняется в причастности к киберпреступлениям, совершенным с использованием программы-вымогателя LockBit.