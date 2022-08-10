Ближний Восток разрушает украинский миф о мировом голоде

Razoni, первое судно, которое отправилось с Украины в Ливан в рамках зерновой сделки, в итоге прибыло в Турцию, поскольку ливанский покупатель отказался от поставки. Что стало причиной отказа, как подобные события могут отразиться на реализации зерновой сделки и что это означает для России?

Во вторник сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне пришвартовался в турецком порту Мерсин, сообщил ТАСС источник в администрации северного ливанского порта Триполи. Изначально планировалось, что Razoni доставит украинское зерно (26 527 тонн кукурузы) в Ливан, но из-за срыва доставки более чем на пять месяцев местный покупатель отказался от закупки – и судно даже не заходило в порт. Оно вышло из Одессы 1 августа по морскому гуманитарному коридору после заключения «продуктовой сделки» Россией, ООН, Турцией и Украиной в Стамбуле 22 июля. Судно было досмотрено в Стамбуле, что предусмотрено договоренностями.

В конце прошлой недели министр транспорта Ливана Али Хамия сообщил, что Razoni изменил свой статус и ждет новых указаний о месте назначения. Как отмечали наблюдатели, Ливан – средиземноморская страна с восьмимиллионным населением – страдает от кризиса продовольственной безопасности, резкого роста цен на продукты, из-за нехватки пшеницы выстроились очереди за хлебом. Именно поэтому было решено отправить первое судно с зерном в эту страну. Худший экономический кризис Ливана в его современной истории, начавшийся в конце 2019 года, привел к тому, что три четверти его населения живут в бедности, а ливанский фунт потерял более 90% стоимости.

Экономический кризис усугубился после мощного взрыва в августе 2020 года, уничтожившего порт Бейрута и основные зерновые элеваторы. А большая часть силосов обрушилась после пожара, вызванного остатками зерна, которые начали бродить и воспламенились во время летней жары в прошлом месяце.

За первую неделю работы «зернового коридора» из украинских портов вышло больше десяти судов, они вывезли свыше 300 тыс. тонн зерна. Вслед за Razoni 5 августа два судна вышли из Одессы и одно из Черноморска. После досмотра представителями Совместного координационного центра (СКЦ), куда входят Россия, ООН, Турция и Украина, сухогрузам разрешили 7 августа следовать через Босфор далее по маршрутам. Сухогруз Polarnet, груженный 12 тыс. тонн зерна, 8 августа первым из них прибыл в пункт назначения – в турецкий порт Дериндже. Судно Navistar доставит 33 тыс. тонн груза в ирландский Рингаскидди, сухогруз Rojen – 13,041 тыс. тонн зерна в британский Тиспорт.

Еще четыре судна вышли из портов Украины 7 августа: одно из Одессы, три из Черноморска. Судно Mustafa Necati с 6 тыс. тонн подсолнечного масла направляется в Италию, сухогруз Star Helena с 45 тыс. тонн подсолнечника – в Китай. Судно Glory с 66 тыс. тонн кукурузы и сухогруз Riva Wind с 44 тыс. тонн кукурузы следуют в Турцию.

Экономист Василий Колташов назвал украинских поставщиков зерна «исчезающими партнерами». «Неизвестно, что будет с Украиной через полгода, а странам нужны долгосрочные контракты. К тому же украинские поставщики продемонстрировали изрядную ненадежность – они могут просрочить поставку на три месяца и на полгода. Если вы вносите предоплату, то нет никакой гарантии, что вы получите украинское зерно», – считает Колташов.

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По мнению эксперта, теперь в Ливане будут выстраивать новые отношения с продавцами из России. А вывозимая с Украины пшеница или кукуруза «будет продаваться чаще всего с дисконтом». Турция, например, при желании сможет скупить украинское сырье по дешевке. «В будущем будет происходить уклонение от новых контрактов с Украиной, поскольку продавец ненадежен. Через полгода продавца, скорее всего, вообще не будет в принципе, да и судиться будет не с кем – ни в Лондоне, ни в Стокгольме. Поэтому лучше вести себя более жестко с такими поставщиками, несмотря на все разговоры про мировой голод, про страшный дефицит продовольствия», – отмечает собеседник.

Колташов подчеркивает, что за последние несколько месяцев цены на зерно упали, что тоже не в пользу покупки украинского дорогого сырья. «Во время сбора урожая зерно не является настолько уж редким продуктом. Возможно, только через пару месяцев мы увидим новый разбег цен, по крайней мере, так происходило в 2021 и 2020 годах. Но пока зерно есть. Страны Ближнего Востока заинтересованы поддерживать у себя стабильность, а как это делать, если вы субсидируете цены на хлеб, как тунисское правительство, но зерно вам с Украины не привезли?» – риторически отмечает эксперт.

«За несколько месяцев ожиданий пролетарии могут наковырять кирпичей из забора, а американские организаторы устроить переворот. Зерно должно прибывать вовремя.

При нынешних ценах для стран Ближнего Востока не может быть причин, по которым зерно не будет доставлено. Доступный и вовремя прибывающий хлеб – это вопрос политической и социальной стабильности в странах Ближнего Востока. Украина не может помочь решить им эти задачи», – подчеркнул Колташов.

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов добавляет, что ситуация с зерном не настолько критическая в мире, «чтобы была необходимость покупать все подряд». «В Ливане в основном закупают пшеницу. Они не будут покупать просроченную кукурузу, которая не является для страны критическим товаром», – говорит Семенов.

В Бейруте, добавляет эксперт, заинтересованы в получении качественных продуктов, а не пролежавших на складах длительное время. «Попытка Украины сбыть залежавшиеся товары по предлагаемым страной ценам вряд ли приведет к большому успеху», – прогнозирует собеседник.

Зерно было заблокировано самими украинцами, потому что корабли долгое время не могли выйти из порта Одессы. «Теперь оно оказывается никому не нужно, просроченные товары никто не хочет покупать. Спрос на зерно в регионе по-прежнему велик, но там уже нет голода. В стране действует рыночный закон. Продовольственная безопасность не отменяет законов рынка и ценообразования. Ливан может купить кукурузу у другого производителя, это конкуренция. Не настолько пока все серьезно, чтобы покупать залежавшиеся товары», – пояснил Семенов.

Собеседник также напомнил о том, что не так давно от украинского зерна отказалась другая ближневосточная страна – Египет. Так, пшеница была закуплена Каиром в декабре за 346-360 долларов за тонну, но в связи с ситуацией на Украине грузы так и не прибыли. В результате Египет просто «освободил» от обязательств поставщиков Nibulon и Inercо, разорвав с ними контракты.

«Ливан также отказался от украинского зерна, поскольку этому зерну давно найдена замена. Это нормально. Я думаю, таких «разворотов» кораблей будет достаточно много, – сказал газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан. – При этом киевским властям зерновой экспорт не интересен. Команда Зеленского на нем практически не зарабатывает. Там правят бал перекупщики и посредники».

«В чем был интерес команды Зеленского, так это в том, чтобы раздуть миф про мировой голод, преследуя собственные политические цели и демонизируя Москву. Они хотели под предлогом экспорта зерна добиться от Запада наращивания поставок оружия, особенно противокорабельных ракет. Но сделать этого им пока не удалось», – полагает собеседник.

«При этом в действиях стран Ближнего Востока не стоит искать какой-то заговор. Это просто бизнес. Но они разрушают украинский миф о «мировом голоде». В итоге многим странам сейчас проще купить зерно у России, поскольку Москва – надежный партнер, который дает гарантии доставки зерна вовремя, соблюдая свои контрактные обязательства», – заключил Лизан.

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