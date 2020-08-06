Взрыв в Бейруте обнажил важнейшую уязвимость мировой экономики

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6 августа, четверг  |  Последнее обновление — 20:17  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» достроят корабли таинственных судовладельцев

«Северный поток – 2» снова под угрозой срыва Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press
Только Дания дала зеленый свет судну-трубоукладчику «Фортуна» для достройки «Северного потока – 2», как удача снова отвернулась от российского газопровода. Арендатор корабля заявил, что не собирается участвовать в этом проекте. Неужели у России появились новые, возможно непреодолимые преграды для завершения строительства второй очереди «Северного потока»? Подробности...
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Почему Польша ненавидит «Северный поток – 2»

Партийность президента никак не влияет и на интересы американских продавцов СПГ, прямым конкурентом которых является «Северный поток &#8722; 2» DPA/ТАСС
Официальная Варшава вновь заявила, что газопровод «Северный поток – 2» является угрозой для безопасности «всего региона», но прежде всего для Украины. Почему Польша так печется об украинских заработках на транзите российского газа, учитывая ее многочисленные претензии к «героизации бандеровцев»? И верно ли утверждение, что после сдачи проекта Москва может сделать с Киевом «все, что захочет»? Подробности...
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За что повысили зарплаты российским военным

Военные летчики впервые за долгое время получат дополнительное денежное довольствие Юрий Смитюк/ТАСС
В российских Вооруженных силах долгожданное событие – объявлено о введении значительных дополнительных надбавок к окладам по воинской должности. Правда, по словам министра обороны Сергея Шойгу, далеко не всем. Кому из военных положены дополнительные выплаты, в каком размере – и что нужно сделать, чтобы армию не разъедала зависть со стороны тех, кому надбавка не досталась? Подробности...
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США создают новую ядерную угрозу против России

Американцы близки к тому, чтобы вернуть на свои корабли тактическое ядерное оружие U.S. Navy/Global Look Press
Дональд Трамп, судя по всему, намерен перечеркнуть еще одно важнейшее соглашение между Россией и США – договоренность о неразмещении на боевых кораблях тактического ядерного оружия. Почему в 1980-х годах американские ракеты «Томагавк» морского базирования наводили страх на руководство СССР и какую опасность нашей стране и всему миру американские планы несут сегодня? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Не отнимайте у детей книги для взрослых

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Люди делятся всего на две категории – те, кто читает книги, и те, кто нет. Остальные расовые различия совершенно не важны. Мое поколение еще как-то старалось передать детям уважение к книгам и привычку читать. У них, детей, это получается уже хуже. Подробности...

Россия разбаловала Батьку

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
На примере отношения к Лукашенко мы должны помочь нашим соседям сделать правильный вывод. Россиян в заложники брать не то что не стоит, а крайне опасно для их собственной власти. Даже если мы при этом открытом уроке обидим и выставим в плохом свете Батьку. Он-то нас выставил. Подробности...
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Зачем американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки

Тимур Шерзад, журналист
75 лет назад, 6 августа 1945 года, американцы впервые в истории применили по реальной цели атомную бомбу. Взрыв «Малыша» нанес обширные повреждения Хиросиме, стоил жизней десяткам тысяч японцев, но остановил войну. Подробности...
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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    Взрыв в Бейруте обнажил важнейшую уязвимость мировой экономики

    Морской порт был воротами Ливана во внешний мир. Теперь он попросту не существует    6 августа 2020, 19:30
    Фото: Валерий Мельников/РИА «Новости»
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Катастрофа в Бейруте, судя по всему – только начало гигантской гуманитарной трагедии. Все дело в том, что чудовищный взрыв полностью разрушил то, на чем держалась практически вся связь Ливана с внешним миром, а именно морской порт. Почему морские порты и морские коммуникации так важны для выживания Ливана – и в целом для современной цивилизации?

    Взрыв в Бейруте стал уже сам по себе колоссальной трагедией. Более сотни погибших, 5 тысяч пострадавших, почти 300 тысяч человек остались без крова. Разрушено имущество на миллиарды долларов (называют сумму от 5 до 15 миллиардов).

    Однако при всех этих цифрах самые серьезные последствия от кризиса еще впереди. Ведь взрыв разрушил главные торговые ворота в Ливан – бейрутский порт. Причем разрушил в самое неподходящее для государства время.

    Окна в мир

    Кому-то может показаться, что мировая система торговли устроена как в игре «Цивилизация» - заключаешь торговое соглашение и получаешь товары. Сами по себе, из ниоткуда. В реальности все на множество порядков сложнее. Товары должны быть доставлены и складированы.

    И на сегодняшний день одним из самых выгодных способов доставки являются морские пути. Морской транспорт считается самым дешевым, не зависит от капризов транзитных стран, а также не требует инвестиций в железнодорожные или иные дополнительные пути. Ряд стран, у которых нет выхода к морю (Армения, Молдавия) оказываются в зависимости от желаний соседних стран, а умные государства пытаются скупать чужие порты для получения геополитических преимуществ.

    Например, этим активно занимается Китай, фактически купивший у Пакистана порт Гвадар. «С его помощью он будет развивать китайско-пакистанский экономический коридор (CPEC), который подстегнет развитие удаленных от моря западных регионов Китая. Кроме того, потенциально транспортировка хотя бы части грузов через Гвадар позволит избежать Малаккской дилеммы - необходимости проталкивать все грузы через уязвимый в военном плане Малаккский пролив. Наконец, аренда Гвадара демонстрирует наличие китайских интересов в регионе и дает КНР основания при необходимости проецировать силу, защищая эти интересы», - поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. 

    Разрушение морских коммуникаций и портов (под воздействием ли стихийных бедствий, катастроф, подобных той, что произошло в Бейруте, или же в результате военных действий) может поставить ряд стран буквально на грань выживания. Морские перевозки и порты - ключевое условие всей мировой торговли.

    Сухопутные пути сообщений не могут обеспечить и поддерживать всю ту глобальную торговую сеть, которая создает нашу цивилизацию. Все упирается в морские суда и морские порты.

    На Ближнем Востоке же без портов вообще никак. По суше регион отделен от крупнейших рынков (европейского и азиатского) двумя агрессивными геополитическими игроками – соответственно Турцией и Ираном, поэтому морские коммуникации играют ключевое значение.

    А для некоторых стран жизненно важное – например, для Ливана, который граничит исключительно с проблемными странами – Сирией и Израилем. Как и несколько тысяч лет назад в период Финикии, порты стали окном для этой территории во внешний мир. И прежде всего бейрутский порт.

    Еда на ввоз

    До 1975 года – начала гражданской войны в Ливане – он вообще считался ключевой гаванью Ближнего Востока. Даже сейчас он является важнейшим портом – в 2018 году через него ввезли почти 7 миллионов тонн различных товаров и вывезли через него около 1 миллиона тонн – естественно, не только для Ливана, но и для соседней Сирии. В целом же через бейрутский порт проходило 82% всех ливанских экспортно-импортных операций и 98% всех контейнерных перевозок (всего прибывало около 1,5 миллиона контейнеров ежегодно из почти трехсот портов по всему миру). Объем взимаемых пошлин составлял 250 миллионов долларов в год.

    Особенно важным была доставка через бейрутский порт продовольствия.

    В стране лишь 13% земли является пахотной, и она, по некоторым подсчетам, сможет кормить лишь около 130 тысяч человек. Конечно, эти цифры весьма условны – пример израильского (не говоря уже о нидерландском) сельского хозяйства показал, что применение высоких технологий способно резко повысить урожайность. Однако нищий, нестабильный и опасный для инвесторов Ливан вряд ли может себе позволить эти технологии.

    Неудивительно, что страна импортирует львиную долю потребляемого продовольствия. Так, Ливан ввозит 90% пшеницы, используемой для выпечки хлеба – и 80% этой пшеницы ввозилось как раз через бейрутский порт, где по большей части и хранилось. На фотографиях разрушенного элеватора можно даже увидеть высыпавшееся из него зерно. Да, зернохранилища в порту были заполнены менее чем на 10% (на момент взрыва там хранилось около 15 тысяч тонн зерна из 120 тысяч возможных), однако для пораженной голодом страны это все равно катастрофа.

    Идеальный шторм

    Разрушение порта произошло на фоне серьезнейшего кризиса в ливанской экономике. По сути, это было сочетание трех кризисов.

    Экономического - который идет с октября прошлого года, и с октября по июнь ливанский фунт обесценился на 80%, а марте страна допустила дефолт по евробондам. Гуманитарного - из-за притока сирийских беженцев, 1,5 миллиона сирийцев прибыли в страну, где проживало 4,5 миллиона жителей, и почти 80% из этих сирийцев живут менее чем на три доллара в день. А также кризиса в области здравоохранения из-за коронавируса – в государстве сейчас около 3,5 тысяч больных, и их количество растет существенными темпами.

    Система здравоохранения – и без того слабая, страдавшая от нехватки финансирования – не справляется с ситуацией. Страна находится на грани серьезного голода – и возникший четвертый кризис в виде разрушения порта может просто добить экономику страны.

    Конечно, власти пытаются как-то решить проблему. Они заявили, что порт будут восстанавливать (благо он не полностью разрушен). А пока часть грузов - в том числе идущие в Ливан суда с мукой – будет перенаправлены в порты Триполи (не ливийского, понятно, а ливанского), а также Сидона, Тира и в другие более мелкие гавани. Проблема в том, что их совокупные возможности не дотягивают до бейрутской гавани.

    Кроме того, помощь уже отправили Россия, Турция, Иран, а также Италия, Китай, Великобритания и множество других стран.

    Президент Франции Эммануэль Макрон лично приехал в Ливан для того, чтобы пообещать помощь и выступить в качестве политического посредника для местных сил. А там есть о чем посредничать – после взрыва в стране может сложиться «идеальный шторм» для различных выступлений и акций протеста. Кроме того, деньги активно собирает ливанская диаспора.

    Однако опять же – помощь нужно где-то разгружать. А учитывая то, сколько ее нужно будет ливанцам, чтобы банально не умереть с голоду, международному сообществу придется искать какие-то альтернативные пути поставки товаров.

    Правда, для того, чтобы их найти, нужно сначала договориться, чтобы никто из заинтересованных игроков – ни Иран, ни Турция, ни Израиль, ни Франция, ни США, ни Саудовская Аравия, ни Эмираты – не пытались воспользоваться ливанским кризисом для того, чтобы под его шумок устроить в Бейруте переворот и привести к власти своих людей. Дабы через их управлять этим окном на Ближний Восток. 

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