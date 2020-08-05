Эксперт сравнил взрыв в Бейруте с тактическим ядерным ударом

«Если сравнить фотографии Хиросимы после 6 августа 1945 года и свежие фотографии Бейрута, можно увидеть некоторые аналогии. Подобную взрывную волну не могла вызвать ни одна из обычных, штатных бомб», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя последствия взрыва в порту Бейрута.

«По оценкам экспертов, в Бейруте взорвалось более одной килотонны в тротиловом эквиваленте. Хотя взорвалась в порту, разумеется, не ядерная бомба, но сила и радиус распространения взрывной волны напоминает взрыв небольшого тактического ядерного заряда. Характер разрушений от взрывной волны вполне сравним с Хиросимой», – сказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Обычных бомб такой силы сейчас нет, килотоннами исчисляют ядерные заряды. И грузоподъемность современных бомбардировщиков не позволяет нести бомбу в тысячу тонн. Мне вспоминается фильм 1964 года о том, как на полигоне подрывали взрывчатые вещества мощностью около тонны. Так вот взрыв на тогдашних кадрах тоже отчасти походил на ядерный», – рассказал Леонков.

Член Экспертного совета коллегии ВПК России Виктор Мураховский также отметил необычность взрыва, мощность которого, по его словам, превышает возможности обычного вооружения, – даже самых крупных авиабомб весом в три или пять тонн.

«Аммиачную селитру как удобрение не так просто взорвать. Ни газовой горелкой, ни сваркой этого сделать невозможно, нужна именно детонация», – вторит Мураховский. Он отметил, что при детонации был заметен характерный для селитры красноватый цвет. При этом эксперт не верит в информацию о том, что на складе в порту хранилось более 2500 тонн селитры. «Там бы живого места не осталось, скорее всего, было на два порядка меньше», – считает он.

Мураховский также отметил, что разрушений в Бейруте было бы значительно больше, если бы значительную часть ударной волны не приняло на себя высокое здание портового элеватора, оказавшееся по соседству с эпицентром взрыва.

Напомним, во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошел грандиозный взрыв. Погибли более 130 человек, еще 4 тыс. были ранены. Пострадала половина ливанской столицы. Ущерб оценивается в 15 млрд долларов.