Украинскому городу предрекли участь Бейрута

В порту украинского города Николаев может храниться гораздо больше просроченной аммиачной селитры, чем находилось в порту Бейрута, где произошел взрыв, сообщают СМИ со ссылкой на бывшего главного прокурора страны Анатолия Матиоса.

Матиос сообщил, что в сентябре 2018 года судно «Тулза» с 3,2 тыс. тоннами «просроченной» селитры вошло в порт, где груз арестовали, передает «Страна.ua».

«А мне вот интересно – селитра до сих пор там? А может непонятный Арахамия уже со вчерашнего дня проверяет этот украинский порт? 3 тыс. 200 тонн – это больше чем 2 тыс. 750 тонн нитрата аммония, который взорвался в Бейруте», – цитирует экс-прокурора издание.

Судно «Тулза» ходит под флагом острова Кука, в судебном реестре есть данные об арестованном грузе. Отмечается, что это – аммиачная селитра объемом 3 тыс. 235,5 тонн производства АО «КазАзот» из Казахстана. Он прибыл на территорию Украины в зоне деятельности Николаевской таможни, груз планировалось доставить ООО «Алет Трейдинг». По этим данным, он до сих пор хранится на территории причала Николаевского морского торгового порта.

Напомним, взрыв в Бейруте предположительно произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры. При этом селитру якобы конфисковали с судна Rhosus, владельцем которого был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин. По другой версии, в порту Бейрута мог взорваться нитрат натрия, конфискованный с одного из кораблей.

В результате трагедии в Бейруте погибли 137 человек, пострадали около 5 тысяч, десятки людей числятся пропавшими без вести.