Стали известны обстоятельства мощного взрыва в порту Бейрута

Взрыв хранящегося на складе в порту Бейрута груза с 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры произошел во время сварочных работ, сообщил ливанский телеканал LBC international.

«При проведении сварочных работ по заделыванию отверстий, через которые злоумышленники могли совершить кражу, произошла детонация хранящегося на складе в порту груза с 2700 тоннами нитрата аммония – аммиачной селитры», – приводит ТАСС предварительные выводы силовых структур Ливана.

Согласно последним данным министра здравоохранения Ливана Хамада Хасана, в результате взрыва в порту Бейрута погибли не менее 70 человек, более 3,7 тыс. пострадали, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Ранее сообщалось о 30 погибших и более 3 тыс. пострадавших.

Напомним, в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два взрыва. Были опубликованы видеозаписи с места происшествия.

В результате взрывов, по оценке губернатора Бейрута, пострадала половина города, в том числе здания посольства и торгпредства России в Ливане. Погиб генеральный секретарь ливанской Партии Катаиб Низар Наджарьян, пострадали супруга и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба.

По предварительной версии, в столице Ливана могла взорваться пиротехника, однако глава Общей безопасности республики опроверг эту версию. При этом профессор РХТУ имени Менделеева Дмитрий Мустафин допустил возможность взрыва пиротехники в порту Бейрута.

По другой версии, в порту Бейрута мог взорваться нитрат натрия, конфискованный с одного из кораблей больше года назад.

Российский лидер Владимир Путин направил соболезнования президенту Ливана Мишелю Ауну в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Бейрута.