Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута

В районе порта столицы Ливана Бейрута прогремел сильный взрыв. В радиусе нескольких километров взрывной волной выбиты стекла в домах.

Отмечается, что перед взрывом был слышен небольшой хлопок, после чего появился черный и белый дым. Затем прогремел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма, передает РИА «Новости».

По данным ливанского телеканала «Аль-Маядин», взрыв произошел в блоке №12 морского порта. Предварительно, взрыв произошел на складе с пиротехническими средствами, передает ТАСС.

Момент взрыва и его последствия попали на видео, запись опубликована «Вконтакте».

По предварительным данным, пострадали десятки человек. Людей ранило выбитыми взрывной волной стеклами витрин и окон, у пострадавших множественные порезы. Причины ЧП устанавливаются. При этом телеканал «Аль-Хадас» не исключает, что по территории порта был нанесен ракетный удар.

Видео с места происшествия опубликованы в Telegram.

Ранее серия взрывов произошла на ракетных складах неподалеку от Тегерана.