Появилась новая версия взрыва в порту Бейрута

В порту Бейрута мог взорваться нитрат натрия, конфискованный с одного из кораблей больше года назад, сообщил ливанский телеканал LBCI со ссылкой на источники.

«После того, как генеральный директор генерал-майор общей безопасности Аббас Ибрагим заявил, что взрыв был вызван взрывчатыми веществами, хранящимися в порту, LBCI стало известно, что вещество, о котором говорил генерал Ибрагим, является взрывоопасным нитратом натрия, конфискованным с корабля более года назад и хранившимся на одном из складов порта», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ливанское СМИ.

При этом министр внутренних дел страны Мухаммед Фахми заявил телеканалу MTV, что причина взрыва пока не установлена.

«Лучше дождаться итогов расследования, первоначальная информация указывает на наличие огромного количества взрывчатых веществ большой мощности, однако основная причина взрыва не известна до сих пор», – сказал Фахми.

В результате взрыва пострадали сотни человек, по словам министра здравоохранения Ливана, госпитали в столице переполнены.

Напомним, в порту Бейрута произошли два взрыва. Были опубликованы видеозаписи с места происшествия. Сообщается о сотнях пострадавших и, по последним данным, десяти погибших. Людей ранило выбитыми взрывной волной стеклами витрин и окон, у пострадавших множественные порезы.

В результате взрыва, по оценке губернатора Бейрута, пострадала половина города, в том числе здания посольства и торгпредства России в Ливане.

Супруга и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба пострадали в результате мощного взрыва.

По информации СМИ, целью атаки, которую приписывают ВВС Израиля, мог стать склад радикального движения «Хезболла». Армия обороны Израиля заявила, что не комментирует сообщения иностранных СМИ о ракетном ударе по порту Бейрута.

По предварительной версии, в порту взорвалась пиротехника, однако глава Общей безопасности Ливана опроверг эту версию, заявив, что это были другие взрывчатые вещества. При этом профессор РХТУ имени Менделеева Дмитрий Мустафин допустил, что в порту могла действительно взорваться пиротехника.