Семья и советники премьера Ливана пострадали при взрыве в Бейруте

Супруга и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба пострадали в результате мощного взрыва, прогремевшего в порту Бейрута, сообщил телеканал «Аль-Арабия». По информации СМИ, среди получивших травмы также несколько советников главы кабинета.

Кроме того, ущерб нанесен президентскому дворцу Баабда в ливанской столице, передает ТАСС.

Серьезное ранение при взрыве получил и генеральный секретарь ливанской националистической партии «Аль-Катаиб» Назар Наджарьян. Его состояние оценивается как критическое, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

Как информирует местное издание Lebanon24, после случившегося Наджарьян впал в кому. Сейчас врачи оказывают ему медицинскую помощь.

Напомним, в порту Бейрута произошли два взрыва. Были опубликованы видеозаписи с места происшествия. Сообщается о сотнях пострадавших и, по последним данным, десяти погибших. Людей ранило выбитыми взрывной волной стеклами витрин и окон, у пострадавших множественные порезы.

В результате взрыва, по оценке губернатора Бейрута, пострадала половина города, в том числе здания посольства и торгпредства России в Ливане.

По информации СМИ, целью атаки, которую приписывают ВВС Израиля, мог стать склад радикального движения «Хезболла». Армия обороны Израиля заявила, что не комментирует сообщения иностранных СМИ о ракетном ударе по порту Бейрута.