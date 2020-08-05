Стало известно о связи взрыва в Бейруте с бизнесменом из России

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5 августа, среда  |  Последнее обновление — 12:14  |  vz.ru
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Цены на газ подскочили от высокой температуры

Евгений Одиноков/РИА «Новости»
Погода является важным фактором для газового рынка. Ожидание синоптиками жары в Европе подтолкнуло рыночные цены на газ вверх. В Австрии они впервые за четыре месяца превысили 100 долларов за тысячу кубометров. Поможет ли погода Газпрому вернуться к прибыли? Подробности...
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Почему Польша ненавидит «Северный поток – 2»

Партийность президента никак не влияет и на интересы американских продавцов СПГ, прямым конкурентом которых является «Северный поток &#8722; 2» DPA/ТАСС
Официальная Варшава вновь заявила, что газопровод «Северный поток – 2» является угрозой для безопасности «всего региона», но прежде всего для Украины. Почему Польша так печется об украинских заработках на транзите российского газа, учитывая ее многочисленные претензии к «героизации бандеровцев»? И верно ли утверждение, что после сдачи проекта Москва может сделать с Киевом «все, что захочет»? Подробности...
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«Армата» избавилась от проблем со зрением

Отечественному ВПК удалось решить главную проблему танка третьего поколения Владимир Астапкович/РИА Новости
Отечественный ВПК заявил о решении главной проблемы «Арматы» – об обеспечении танка дальним ночным зрением. По этой части оборонка еще в советское время отстала от Запада и долгие годы была вынуждена ввозить инфракрасные прицелы из стран НАТО. После 2014 года поставки прервались. Теперь выпуск аналоговых инфракрасных прицелов налажен в России, правда, пока лишь в режиме эксперимента. Действительно ли вопрос с тепловизорами можно считать закрытым? Подробности...
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Спектакль Лукашенко списали на мандраж

Александр Лукашенко попросил видеть различия между реальной оппозицией и «фанерными марионетками» Наталия Федосенко/ТАСС
Лукашенко выступил с ежегодным посланием к народу и парламенту. Он пообещал белорусам рост зарплат в два раза и дал характеристику своим оппоненткам на выборах. Говоря о задержанных российских гражданах, Лукашенко заявил, что они якобы были специально засланы в страну, и пригрозил в случае обострения обстановки неприятностями «до Владивостока». Впрочем, в Москве эти заявления Батьки восприняли спокойно. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Прекратите этот стон «Наши пролюбили Белоруссию!»

Андрей Перла, Политолог
Останется у власти президент Лукашенко. Чтоб он был здоров. Останется и будет дальше продолжать нервы нам с вами мотать. Никакой майдан ему ничего не сделает. Потому что нету майдана и не будет. Сделать в Белоруссии революцию не из чего. Подробности...
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Россия мучительно деофшоризирует себя

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Одним закрытием Кипра реальной деофшоризации не добиться. Нужно пройтись по всему списку офшорных юрисдикций, что довольно непросто. Ведь если для Кипра такие страны, как Россия – лакомый кусок, то на многие другие влияния у Москвы куда меньше. Подробности...
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Дискриминация белого гетеросексуального большинства не вечна

Андрей Бабицкий, журналист
У России есть серьезные социокультурные резервы для оказания необходимой помощи той части западных элит, которая хотела бы разрушить морок постмодерна и неолиберализма. Она – пример возвращения к традиции. И пример для других. Подробности...
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За что ненавидят «Северный поток – 2»

Белоруссия: что будет дальше

Китай повысил ставки в борьбе с США

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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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    Стало известно о связи взрыва в Бейруте с бизнесменом из России

       5 августа 2020, 12:02
    Фото: Marwan Naamani/DPA/Global Look Press
    Текст: Алина Назарова

    Аммиачную селитру, которая взорвалась при сварочных работах в порту в Бейруте, в сентябре 2014 года конфисковали с судна Rhosus, владельцем которого был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, сообщил ливанский телеканал LBCI по итогам заседания Высшего совета по обороне Ливана.

    Судно, о котором идет речь, ходило под молдавским флагом и принадлежало живущему на Кипре Гречушкину. На борту Rhosus было 2750 тонн селитры. Планировалось, что Rhosus доставит груз из Батуми в Мозамбик, однако в сентябре 2013 года судно сделало незапланированную остановку в Бейруте из-за неполадок на борту, пишет Forbes.

    Местные власти проверили Rhosus, запретив экипажу выводить его из порта. Из-за того, что на судне оказался опасный груз, ливанские власти оставили на Rhosus четырех моряков, которые должны были ждать сменный экипаж. При этом Гречушкин, по словам моряков, заявил о банкротстве и «фактически бросил судно».

    Юристы кредиторов получили три ордера на арест судна. Исполнительный директор одесского фонда помощи морякам «Ассоль» Наталья Кламм сообщала, что на борту Rhosus было восемь украинских моряков. Вскоре после того, как они обратились за помощью к украинскому консулу, пятеро из них вернулись домой в 2014 году. Оставшиеся на судне трое украинцев и один россиянин смогли покинуть Ливан лишь спустя год.

    По данным LBCI, конфискованную с судна селитру хранили на складе на 12-м причале порта Бейрута и собирались утилизировать. По данным Рен ТВ, прошедшая недавно инспекция обнаружила, что на склад, на котором хранилась селитру, можно попасть через некую щель. Ее и пытались устранить во время сварки.

    Напомним, вечером во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два взрыва. Погибли более 100 человек, еще 4 тыс. пострадали, в том числе сотрудники посольств Бельгии, Германии и Нидерландов. Также погиб генеральный секретарь ливанской Партии Катаиб Низар Наджарьян, пострадали супруга и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба.

    Точная причина взрыва пока неизвестна. По сообщению ливанского телеканала LBC international, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры. По другой версии, в порту Бейрута мог взорваться нитрат натрия, конфискованный с одного из кораблей больше года назад.

    От взрыва пострадала половина города, в том числе здания посольства и торгпредства России в Ливане. Мощный взрыв в Бейруте сравнили с Хиросимой и Нагасаки.


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