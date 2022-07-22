«Зерновая сделка» разрушает антироссийский фронт

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22 июля, пятница  |  Последнее обновление — 22:59  |  vz.ru
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Почему у России появилось пять новых недругов

Греция оказалась в числе недружественных России государств Zuma/ТАСС
Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия пополнили список стран, которых Россия признает недружественными. Что стало причиной включения их в перечень? Какие последствия для самих стран повлечет новый статус? Какие еще государства в перспективе рискуют попасть в список недружественных? Подробности...
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Русские города Украины ждут прихода российской армии

Киев заподозрил жителей Краматорска в массовой лояльности к наступающей России zvezdakrama.org
Киевские власти публично недоумевают – почему население прифронтовых зон массово уклоняется от эвакуации в украинский тыл? Звучат подозрения, что жители Украины «как-то лояльно относятся к противнику», и угрозы в их адрес. И в самом деле, местное население признается, что ждет прихода российских войск. А способствует этому, как ни странно, сама украинская власть. Подробности...
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Россия затронула самый чувствительный нерв Израиля

Российско-израильские отношения переживают кризис dpa/Global Look Press
Россия может оказаться первой в мире страной, изгнавшей со своей территории одну из важнейших для Израиля организаций – агентство «Сохнут». Чем занимается эта организация, почему ее деятельность за пределами Израиля критически важна для еврейского государства и какие причины могли вызвать недовольство Москвы по данному поводу? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
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Кто достоин титула «страна-спонсор терроризма»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Для понимания мира после Украины нужен взгляд инопланетянина

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
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Ольга Андреева
Ольга Андреева, журналист
Самое смешное в этой истории состоит в том, что Госдеп действительно верит в будущее расчленение России. Никакой иронии в их словах нет. Что вызывает даже не смех, а некоторое тихое изумление русских соцсетей по поводу уровня аналитики Вашингтона. Подробности...
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    «Зерновая сделка» разрушает антироссийский фронт

    Продовольствие оказалось единственной темой, по которой Россия с Украиной пока смогли договориться
    		   22 июля 2022, 22:45
    Фото: Pavlo Gonchar/SOPA Images/Sipa USA/Reuters
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Впервые с 24 февраля Москва и Киев сумели договориться, пусть и по одному вопросу – по продовольствию. Украинское зерно сможет вывозиться потребителям через Черное море, хотя и при определенных условиях. Сама Украина, как заявляют в Киеве, будет зарабатывать на этом миллиард долларов в месяц. Что же получит от этой сделки Россия?

    Представители Турции, России, Украины и ООН в пятницу заключили в Стамбуле соглашения о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. От нашей страны документ подписал министр обороны Сергей Шойгу, от Турции – глава военного ведомства Хулуси Акар. Свою часть соглашения отдельно заключили Турция, Украина и ООН. От Киева ее подписывал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

    Одновременно было подписан меморандум об отмене ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений из России. Его подписал первый вице-премьер Андрей Белоусов и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Представители РФ и Украины преодолели сложности ради инициативы, которая поможет благосостоянию человечества, заявил при этом Гутерриш.

    «Сегодня в Стамбуле подписаны два документа, нацеленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки», - отметил Шойгу, подчеркнув, что документы связаны между собой. Согласно договоренностям, создаются безопасные коридоры из трех портов: Одесса, Черноморск и Южный. Разминирования акватории не предполагается, движение судов до международных вод обеспечит Украина, но следить за вывозом зерна будет Совместный координационный центр в Турции, куда войдут представители «четверки». Договоренности рассчитаны на 120 дней с возможностью продления.

    Как уточняет украинское издание «Страна», в водах Украины суда будут двигаться самостоятельно – в сопровождении корабля береговой охраны. После достижения международных вод они самостоятельно продолжат движение к Стамбулу.

    Суда будут проверять представители трех стран и ООН – в порту, который определит Турция, сообщил ТАСС источник, знакомый с деталями соглашения. По словам Шойгу, досмотр судов будет производиться и на выходе, и на входе в Черное море, чтобы не допустить провоза вооружения и боеприпасов, а также провокаций.

    На первом этапе будут разблокированы около 80 судов с продовольствием, находящиеся в украинских портах. Как уточнил высокопоставленный представитель ООН, экспорт с Украины составит около 5 млн тонн в месяц, – именно столько зерна вывозилось из портов Одесской области до начала конфликта. Сделка принесет почти миллиард долларов выручки в месяц, поспешил заявить замминистра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

    Что касается меморандума, подпись под которым поставил Белоусов, то он будет действовать уже не 120 дней, а три года. В нем закреплено, что введенные ранее против РФ санкции отныне не распространяются на российское продовольствие и удобрения. Оставшийся в Москве глава МИДа Сергей Лавров, в свою очередь, заявил: главная цель стамбульских договоренностей – устранить препятствия для поставок наших продовольствия и удобрений на мировые рынки. Факт их подписания подчеркивает искусственность попыток Запада свалить на Россию вину за проблемы с поставками зерна на мировые рынки, добавил Лавров.

    Мировые рынки откликнулись на новости из Стамбула позитивно. После подписания соглашения было зафиксировано падение цен на пшеницу на мировых торговых площадках. Как сообщает РИА «Новости», в пятницу на Чикагской бирже ускорила падение до 5%. Июльский фьючерс подешевел до 7,65 доллара за один бушель (около 27 кг) пшеницы, что стало минимальной расценкой, начиная с февраля.

    Москва и Киев останутся противниками

    «Цены на продовольствие в ЕС упали на фоне ожиданий хороших урожаев – в том числе и в России. Но эти ожидания должны быть подкреплены товарными потоками, а не только заключением такой сделки, как стамбульская, – сказал поводу экономист Василий Колташов. – В то же время, безусловно, сделка – в интересах России. Нам выгодно больше экспортировать продовольствие».

    Экономист видит прямую связь между стамбульским соглашением и недавним решением ЕС смягчить санкции  против России. Он полагает, что таким было условие Москвы на переговорах – разморозить средства российских банков для облегчения торговли российским продовольствием в обмен на содействие вывозу украинского зерна.

    «Причем, Евросоюз официально не признается, что смягчение санкций и сделка в Турции увязаны между собой, потому что Запад вообще не хочет прямо объявлять об отмене каких бы то ни было ограничений, введенных против Москвы. Европа трактует этот шаг как некое частное ситуативное решение, отдельное от «неизменного» санкционного вектора», – пояснил Колташов. Но в целом, уверен экономист, происходящие на этой неделе события ведут к развалу антироссийского санкционного фронта. «Европейские страны постепенно начнут брать пример с США, которые вводят запреты только там, где выгодно лично им, и потом без лишнего шума – отменять ограничения против России по нужным им направлениям», – спрогнозировал аналитик.

    Кстати, полагает Колташов, заключенная в Стамбуле сделка имеет важное юридическое измерение – она косвенно легитимизирует присутствие ВС РФ на Украине. «Состояние войны Киев не объявлял, однако все же заключил с Москвой сделку, пусть и при посредничестве Турции. Получается, что нынешний конфликт России и Украины – не более, чем противостояние сюзерена и вассала», – подчеркнул Колташов.

    То, что офицеры из России и Украины предположительно будут вместе работать в составе группы инспекторов в Турции, с политической точки зрения – «удачный результат», считает научный директор клуба «Валдай», профессор НИУ ВШЭ Федор Лукьянов. «Важно, что удалось договориться по разному ряду вопросов. Однако это не будет иметь никакого эффекта экстраполяции, расширения сотрудничества из этого не проистечет. Это конкретная договоренность по важному для сторон вопросу. Но еще надо посмотреть, как этот механизм будет работать», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

    При этом «продуктовая сделка» не имеет политического значения для отношений Москвы и Киева, добавляет политолог. «Эта сделка в некоторой степени имеет такое значение для самой России, – ослабляется линия обвинений в том, что из-за нас «голодает весь мир». Но по части российско-украинских отношений ничего не изменится», – уверен Лукьянов.

    «Думаю, не стоит рассчитывать на то, что Запад перестанет обвинять Россию в «создании мирового голода», – полагает депутат Госдумы Олег Морозов. – Конечно, после стамбульской сделки такая риторика может поутихнуть, но Москва ведь делает это все не ради улучшения репутации в глазах западных политиков, а ради своих партнеров, в первую очередь – африканских».

    По словам депутата, Россия ясно понимает, какие проблемы с продовольствием возникают у ее близких партнеров в Африке, например – у Египта, и всячески содействует улучшению ситуации. «Данная сделка станет еще одним сигналом Москвы африканским странам с тем, чтобы они понимали: кто им друг, а кто враг», – подчеркнул парламентарий. Морозов напомнил: в продовольственном кризисе не виновата ни Россия, ни наша спецоперация. «Мы всегда подчеркивали, что свое зерно мы готовы экспортировать, но Запад перекрывает каналы. Теперь мы открыли черноморские порты для вывоза украинского зерна, и еще будем поставлять свое продовольствие», – добавил депутат.

    Зерновой коридор начнет функционировать в ближайшие дни, сказал на церемонии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Однако для полного запуска процесса потребуется несколько недель. Генсек ООН Антонио Гуттериш утверждает, что речь идет о двух неделях. Эрдоган, в свою очередь, заявил, что соглашение поможет устранить угрозу голода для миллиардов людей, поблагодарив руководство РФ и Украины за вклад в решение проблемы.

    Заключение сделки поприветствовали и за океаном. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сообщила – Вашингтон считает договоренность «по порту Одессы» замечательной новостью. «Теперь от России зависит действительное выполнение данной сделки», – добавила она.

    Как уже сообщалось, во вторник в ходе визита в Тегеран президент Владимир Путин говорил, что Россия готова содействовать вывозу украинского зерна, но при этом все запреты на экспорт российского зерна должны быть сняты. «Вот мы об этом договаривались изначально с международными организациями», – рассказал глава государства, напомнив, что ограничения с поставками на мировой рынок российских удобрений американцами были «фактически сняты». Он выразил надежду на то, что подобные шаги будут сделаны и в отношении «поставок на экспорт российского зерна».

    Кстати, Украина может поставить на экспорт порядка пяти млн тонн пшеницы, что составляет лишь доли процента от мирового производства зерна, напомнил президент. В то же время Россия, по его словам, проэкспортирует 37 млн тонн пшеницы в текущем сельскохозяйственном году, а в 2022-2023 поднимет этот показатель до 50 млн.

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