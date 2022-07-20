|
|
Путин оценил экспортный потенциал России в 50 млн зерновых
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Экспортный потенциал России – 30 млн зерновых, по результатам 2022 года будет 50 млн, США должны снять ограничения на поставки российского зерна, заявил президент России Владимир Путин.
«Изначально мы ставили вопрос таким образом, что это должно быть запакетировно», – сказал Путин. По его словам, Россия готова «содействовать вывозу украинского зерна», но ожидает, что «все ограничения, связанные с воздушными поставками на экспорт российского зерна, будут сняты».
Путин заявил: «Вот мы об этом договаривались изначально с международными организациями. И взяв на себя труд все это запакетировать, никто не возражал до сих пор. В том числе американские наши партнеры», – передает РИА «Новости».
Президент отметил, что «ограничения с поставками на мировой рынок российских удобрений американцами сняты, фактически сняты». Он выразил надежду на то, что подобные шаги будут сделаны и в отношении «поставок на экспорт российского зерна». «А мы вот сейчас готовы. У нас экспортный потенциал 30 млн зерновых, а по результатам текущего года будет 50», – сообщил он.
Путин признал, что «Турецкая Республика и лично президент Эрдоган многое сделали» для достижения «договоренности по вывозу украинского зерна».
Напомним, в Минобороны сообщали, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции в основном поддержали предложения России, вскоре будет завершена работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива». Москва указывала, что Россия готова внести вклад в решение продовольственных проблем в мире, при этом ситуация на Украине не является причиной продовольственного кризиса. Стало известно о намерении ЕС разморозить часть ресурсов банков из России, чтобы облегчить транзакции в сфере глобальной торговли продовольствием и удобрениями.
Зеленский установил дедлайн для вступления Украины в ЕС
|
|
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский установил в стране внутренний дедлайн для вступления в Евросоюз, которого, по его словам, в случае оглашения могут испугаться в ЕС.
«У нас не правительство, а лично президент Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я вам его не скажу... Здесь решение еще зависит от Европейского союза, а не только от нас. Если мы озвучим дедлайн, можно так испугать кого-то в ЕС, что он будет сознательно тормозить все, что связано с европейской интеграцией Украины», – передает РИА «Новости» слова Кулебы в интервью «Forbes Украина».
Ранее Кулеба заявил, что Украина в случае вступления в Евросоюз планирует последовать примеру Польши и просить у сообщества денежные дотации, чтобы закрепиться на максимально выгодных условиях.
Напомним, в конце июня глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза решили предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав сообщества. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС направлено на освоение территории этой страны, а не на ее развитие.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле отреагировали на заявления Киева об «уничтожении Черноморского флота»
|
|
Заявления Минобороны Украины о намерении «уничтожить Черноморский флот России и вернуть Крым» только подтверждают оправданность российской специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Подобные заявления, которые содержат притязания на российскую территорию, лишний раз говорят о правильности и абсолютной оправданности специальной военной операции, ибо только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства», – передает ТАСС его слова.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина в ближайшее время начнет получать более дальнобойные снаряды для РСЗО HIMARS.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что угрозы атаковать Крым или Крымский мост, поступающие от Киева, подтверждают необходимость проведения денацификации и демилитаризации на всей территории Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина анонсировала получение дальнобойных ракет для РСЗО HIMARS
|
|
Украина в ближайшее время начнет получать более дальнобойные снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
«Что касается HIMARS, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было вначале. И будем надеяться, что то, что нам нужно, той дальности, в ближайшее время появится на территории нашей страны», – передает ТАСС ответ Данилова на вопрос, можно ли ожидать, что Украина получит снаряды дальнего действия до 300 км.
1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).
Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны России, полковник запаса Игорь Коротченко рассказал, что сегодня США поставили Украине РСЗО M142 HIMARS с ограниченной дальностью поражения, но нельзя исключать, что Украине могут быть поставлены боекомплекты с максимальной дальностью поражения до 300 километров. Коротченко считает, что нужно наращивать многослойнуюй систему ПВО на южных рубежах России и особенно для прикрытия Крымского моста, как важнейшего инфраструктурного сооружения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Медведев: Мир на Украине будет заключен на условиях России
|
|
Мир на Украине будет достигнут на условиях России, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Россия же добьется всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты», – написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, Медведев добавил, что «американское оружие будет расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру». Зампред Совбеза подчеркнул, что происходить это будет под «крышей» администрации и спецслужб США.
«Не исключаю, что впоследствии совместно с ответственными странами предстоит проработать возможность создания специального механизма для расследования этого гнилого оружейного сюжета», – отметил зампред Совбеза.
Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва не видит заинтересованности со стороны Киева и Запада в возобновлении российско-украинских переговоров, но предупредила, что условия будут уже другими.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны «только после ее поражения». По словам Кулебы, переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. За стол переговоров Россия должна сесть после поражения, считает дипломат.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ракетным ударом в Запорожской области уничтожено до 200 боевиков «Правого сектора»
|
|
Высокоточным оружием ВКС России в населенном пункте Камышеваха Запорожской области поражен пункт временной дислокации нацистского формирования «Правый сектор*». Уничтожено до 200 боевиков, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Долина Донецкой народной республики (ДНР) высокоточным оружием нанесен удар по боевым позициям батальона 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Уничтожено более 60 человек личного состава, а также семь единиц бронетанковой техники и склад с боеприпасами.
Кроме того, в районе населенного пункта Беленькое Одесской области ударом высокоточного оружия уничтожены хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Для восполнения значительных потерь в личном составе и технике, понесенных 66-й и 72-й механизированными, 58-й мотопехотной и 10-й горно-штурмовой бригадами ВСУ, действующими на Соледарском направлении, проводится принудительная мобилизация жителей городов Артемовск, Часов Яр, Соледар, Дзержинск и других близлежащих населенных пунктов. Для укомплектования соединений у местных жителей изымаются транспортные средства.
В рамках контрбатарейной борьбы за сутки поражены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», тринадцать артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и десять артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Дроновка, Опытное, Красное, Звановка, Ивано-Дарьевка, Парасковиевка и Иванград ДНР», – отметил Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: семь пунктов управления, в том числе 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска ДНР, 60-й пехотной бригады в районе Кирово, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Воздвижевка Запорожской области, пять складов с боеприпасами в районах Васюковка, Великая Новоселка ДНР, Новоалександровка Запорожской области, Покровское Днепропетровской области, два склада горючего в районе Соледара и Новгородское ДНР, а также живая сила и военная техника ВСУ в 197 районах», – перечислил представитель Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины в районе Покровского ДНР, а также четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка, Топольское и Изюм Харьковской области.
Кроме того, в районах Скадовск, Новая Каховка Херсонской области, Червоный Оскол, Топольское Харьковской области перехвачены четыре баллистические ракеты «Точка-У» и пять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 143 вертолета, 1568 беспилотных летательных аппаратов, 356 зенитных ракетных комплексов, 4106 танков и других боевых бронированных машин, 759 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3160 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4392 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что российским авиаударом в Донбассе уничтожено до 250 иностранных боевиков ВСУ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Песков ответил на вопрос о формате участия Путина в саммите G20
Кремль исходит из того, что у президента Владимира Путина есть действующее приглашение на саммит «Группы двадцати» (G20) в Индонезии, формат его участия определят по мере приближения встречи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы неоднократно объясняли ситуацию. У нас есть действующее приглашение, Россия участвует во всех форматах G20, и по мере приближения сроков саммита мы уже примем решение, как нам наиболее целесообразно, в каком формате принимать участие», – ответил он на вопрос ТАСС о формате участия Путина в саммите.
В прошлый понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что точка зрения стран ЕС и G7 не возобладала среди государств Группы двадцати (G20).
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что госсекретарь США Энтони Блинкен сочиняет небылицы, говоря, что Россия якобы оказалась в «изоляции» на саммите министров иностранных дел стран Большой двадцатки. Она также заявляла о провале бойкота России на G20 еще до начала саммита. В МИД сообщали, что российские партнеры на совещании глав МИД G20 дали сигнал о неприемлемости изоляции России.
Басурин заявил, что ракеты HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину
Ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире канала «Россия-1».
«Вот это заявление сделано, значит, я могу точно утверждать, что данный тип вооружения уже есть на Украине», – передает ТАСС слова Басурина, прокомментировавшего заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о поставках снарядов дальностью до 300 км.
Басурин уточнил, что после заявлений о поставках HIMARS дальностью до 70 км находили обломки от ракет дальностью 110–120 км. «Соответственно, если они сейчас заявляют 150–180 км, и может быть, 300 км, значит, они уже есть», – добавил он.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина в ближайшее время начнет получать более дальнобойные снаряды для РСЗО HIMARS.
Стивен Кинг в беседе с пранкерами предложил «запретить» русских писателей
Американский писатель Стивен Кинг заявил о запрете издавать свои книги и показывать фильмы в России в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым), представившимся Владимиром Зеленским.
«Король ужасов» Стивен Кинг, похоже, решил стать еще и главным писателем-русофобом. В кепке с надписью «Украина» он вышел на связь с пранкерами Вованом и Лексусом. Розыгрыш писателя проводился от лица киевского президента Зеленского. В ходе беседы Кинг подчеркнул, что не просто запретил издавать свои книги в России (где он был одним из самых популярных писателей), но и показывать фильмы», – сообщается в Telegram-канале «Царьград ТВ».
Более того, в ответ на предложение пранкеров запретить всех русских писателей Кинг уверено кивнул.
«[Русских надо запретить как нацию] Да! И не только это. [Все эти русские писатели – ничто по сравнению с вами] Я думаю, что это так. Думаю, русским писателям нужно заткнуться!» – переданы его слова Telegram-каналом Пул N3.
Накануне Кинг пообещал помочь с созданием истории о «жестоких русских», которую можно было бы выдать за настоящую, после того как пранкеры от имени Зеленского обратились к писателю и попросили его помочь в информационной войне.
Эксперты объяснили важность будущей встречи Путина, Эрдогана и Раиси
|
|
«Во время встречи в рамках астанинского формата Россия сможет показать Турции, что не собирается уходить из Сирии, и провести переговоры по ряду аспектов с Ираном. Также Москва сможет послать несколько важных сигналов другим странам региона», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя предстоящую встречу лидеров России, Турции и Ирана в Тегеране.
«Не думаю, что по итогам встречи стоит ожидать каких-то конкретных решений. Но сам факт диалога очень важен, поскольку на фоне международной политической обстановки тема Сирии в последнее время ушла в тень», – сказал Федор Лукьянов, глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Теперь на Ближнем Востоке есть серьезные опасения, что Москва в скором времени снизит свою активность на этом направлении. Кроме того, некоторые допускают, что на фоне ситуации вокруг Украины Россия и вовсе свернет дела в регионе. На деле же это не так. У нас есть возможность продемонстрировать свою позицию», – отмечает собеседник.
Эксперт также заметил, что для Москвы важен не только трехсторонний диалог, но личные двухсторонние переговоры глав России, Турции и Ирана. «С Анкарой у нас целый ряд тем, которые Москва может обсудить: начиная с Украины, «зернового вопроса», обхода санкций и заканчивая Карабахом, а также Сирией», – говорит Лукьянов.
«Отдельно важно обратить внимание на переговоры с Ираном. Дело в том, что в отношениях с Тегераном в последнее время стали появляться некие заминки. И в силу изменившихся обстоятельств мы имеем дело с очень своенравным и непростым партнером. В Тегеране очень нервно следят за тем, чтобы не оказаться на второстепенных ролях. И переговоры призваны отогнать подобные мысли у Раиси», – заключил Лукьянов.
В свою очередь гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что визит Владимира Путина в Тегеран отражает изменившуюся систему внешнеполитических приоритетов России. По его словам, значение Тегерана как партнера Москвы сейчас возрастает как на экономическом направлении, так и на военно-политическом и региональном треках. В связи с этим поездка в Тегеран является символичной и несет определенный сигнал, цитирует Кортунова ТАСС.
«Идет расширение многосторонних форматов сотрудничества незападных стран, – отметил специалист. – Иран не так давно начал процесс формального вхождения в ШОС. Вот сейчас обсуждается вопрос дальнейшего развития БРИКС. Есть целый ряд других многосторонних форматов, важных и для России, в которых участвует Иран. Это, безусловно, явный сигнал и Западу, и Востоку, что формируется новая геополитическая реальность, с которой так или иначе придется считаться».
Напомни, во вторник в Тегеране пройдет встреча лидеров России, Ирана и Турции. Как заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, главы государств обсудят «все интересующие их вопросы». Формат такой трехсторонней встречи называют астанинским, поскольку в свое время он создавался в том числе для взаимодействия этих стран в интересах сирийского урегулирования. Обсуждение этого процесса станет одной из тем саммита глав государств.
Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил актуальность данной встречи. «Президенты Ирана, Турции и России договорились встретиться в Тегеране, по очередности именно там должна состояться встреча. Она весьма важна и актуальна, это хорошая возможность обсудить региональные и международные проблемы», – цитирует ТАСС Пескова.
Помимо трехсторонних переговоров, на полях саммита также запланированы двусторонние контакты. Как сообщил посол России в Иране Леван Джагарян, Владимир Путин встретится с духовным лидером и верховным руководителем Ирана Али Хаменеи, а также с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва продолжит усилия по восстановлению ядерной сделки с Ираном, считая важным продолжить контакты по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).
«Вполне логично, что в ходе двух контактов [Путина] с иранскими руководителями будет обсуждена ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», – сказал представитель Кремля.
По словам Ушакова, на встрече во вторник в Тегеране обсудят и вопрос вывоза украинского зерна. Помощник российского лидера подчеркнул, что Москва готова к продолжению работы по этому направлению.
«Конечно, этот вопрос будет непосредственно обсуждаться между президентами, это сто процентов», – сказал представитель Кремля, анонсируя темы предстоящей встречи глав двух государств, сообщает ТАСС.
Ушаков констатировал, что «работа ведется весьма активно». Он напомнил, что 13 июля в Стамбуле прошла первая четырехсторонняя встреча по зерну с участием представителей России, Украины, Турции и ООН, «договорились подготовить совместный документ, который определял бы правовые основы и общий порядок вывоза зерна из украинских портов, условлено об открытии совместного координационного центра в Стамбуле».
Помощник президента России также отметил, что по итогам саммита в рамках астанинского формата в Тегеране лидеры планируют принять совместное заявление, проект которого «подготовлен и уже практически согласован».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Следствие подтвердило гибель 14 человек при взрыве в драмтеатре Мариуполя
|
|
Утверждения о гибели 300 человек при взрыве в драмтеатре Мариуполя оказались фейком, найдены останки 14 погибших, заявил начальник следственного управления генпрокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко.
«При проведении следственных действий в помещениях разрушенного драмтеатра обнаружены останки 14 тел. Других останков не обнаружено», – передает РИА «Новости» слова Куцурубенко.
По его словам, сильный запах у здания после трагедии был вызван наличием склада рыбы в подвальном помещении, устроенного для пункта раздачи пищи. «На сегодняшний день полностью завалы разобраны, все помещения подвальные исследованы», – отметил представитель генпрокуратуры ДНР.
Ранее спасатели МЧС Донецкой народной республики (ДНР) при поддержке местных волонтеров за четыре дня извлекли из-под завалов драмтеатра в Мариуполе тела 11 погибших мирных жителей.
Напомним, в понедельник помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев в эфире «Первого канала» заявил, что взрыв в драмтеатре Мариуполя 16 марта произошел из-за детонации боеприпасов внутри здания.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Бывший военнослужащий шведских ВВС погиб на Украине
Шведский лейтенант, ранее служивший в ВВС Швеции в Уппсале, погиб в боях под Донецком, сообщила телекомпания SVT.
Военному было 28 лет, он получил ранение в грудь и скончался. «Он приехал сюда (в Донбасс) пару месяцев назад и находился здесь, чтобы поделиться своими тактическими знаниями», – сообщил источник, передает РИА «Новости».
По неподтвержденным данным SVT, для участия в военных действиях на Украину отправилось несколько сотен шведов. Известно, что шведы есть в так называемой интернациональной бригаде и более мелких подразделениях, подчиненных ВСУ.
Всего, по данным Министерства обороны России, на Украину с начала спецоперации прибыли 7107 наемников из более чем 60 государств. При этом 2347 из них погибли, 2019 – уехали.
Ранее сообщалось, что российским авиаударом в Донбассе уничтожено до 250 иностранных боевиков ВСУ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский анонсировал увольнение 28 должностных лиц в СБУ
Среди сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) проводится кадровая ревизия, в ее рамках решается вопрос увольнения 28 должностных лиц, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.
«Еще одна важная новость о Службе безопасности Украины – проходит кадровая ревизия службы, решается вопрос увольнения 28 должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания похожи – неудовлетворительные результаты работы», – сообщил он в своем Telegram-канале.
Ранее Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств. Позднее Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об увольнении Венедиктовой.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем именно, по мнению экспертов, Иван Баканов и Ирина Венедиктова провинились перед Зеленским.
До этого газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему Зеленский начал срочно искать предателей
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Замглавы МО Украины из Лондона пригрозил «потопить флот России и забрать Крым»
Замглавы минобороны Украины Владимир Гаврилов, приехав в Лондон, заявил, что Киев готовится уничтожить Черноморский флот России и забрать Крым с помощью западного оружия.
В ходе визита в Британию, где тренируются украинские военные, Гаврилов заявил, что Украина наращивает собственный потенциал противокорабельных ракет и ждет получения оружия большой дальности от других стран перед тем, как начать атаку.
«Мы получаем противокорабельные средства, и рано или поздно мы атакуем флот», – передает РИА «Новости» слова Гаврилова в интервью британской газете Times.
Гаврилов также заявил, что Киев обсуждает с западными странами возможность использования поставленного ими оружия для удара по Крыму. По его словам, в Киеве должны хорошо обдумать, планируют ли они захватывать Крым дипломатическим или военным методом. «Россия должна оставить Крым, если хочет остаться страной», – добавил замглавы минобороны Украины.
Ранее во вторник секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина в ближайшее время начнет получать более дальнобойные снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Киев угрожает приезжающим на освобожденные территории чиновникам из России
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил, что поездки российских чиновников на освобожденные от киевского режима территории не останутся без ответа.
«Официальные лица (...) периодически посещают оккупированные территории... Довольно рискованно... Украинский ответ обязательно последует», – написал Подоляк в соцсетях, сообщает РИА «Новости».
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, а также часть Харьковской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
С момента освобождения эти территории посещали многие российские высокопоставленные лица, в том числе министры образования и науки Валерий Фальков, министр просвещения Сергей Кравцов, первый вице-спикер СФ Андрей Турчак и другие.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин заявил о необходимости вернуть Заевфратье под контроль властей Сирии
|
|
В Тегеране завершились переговоры президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Ибрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана. Заевфратье должно вернуться под контроль властей Сирии, заявил глава российского государства.
Ожидается, что после выступлений для СМИ президенты продолжат общение за рабочим обедом, передает ТАСС.
Как сообщил глава российского государства, в совместном заявлении определено, что сирийский кризис можно решить только дипломатией, передает РИА «Новости».
Путин отметил, что «благодаря эффективной совместной работе наших трех стран террористическая угроза и уровень насилия в Сирийской Арабской Республике в последние годы неуклонно снижается». Так, «разгромлены основные силы ИГИЛ* и других группировок, хозяйничавших в этой стране», а «законные власти вернули контроль над большей частью территорий страны».
Участники переговоров обсудили «непростую ситуацию на северо-востоке Сирии – в Заевфратье, где при поддержке ряда стран предпринимаются попытки в нарушение суверенитета Сирийского государства закрепить незаконное иностранное военное присутствие». При этом «с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция о том, чтобы Заевфратье вернулось под контроль законного правительства Сирии».
Как сообщил президент России, в совместном заявлении России, Турции и Ирана определено, что сирийский кризис можно решить только политико-дипломатическими средствами. Российский президент сообщил, что Россия, Турция и Иран готовы и далее помогать бесперебойной работе конституционного комитета по Сирии. Путин призвал мировое сообщество поддержать Сирию через восстановление инфраструктуры.
Путин считает, что саммит по Сирии был конструктивным и полезным. Он поблагодарил президента Ирана Ибрахима Раиси за гостеприимство и отличную организацию трехсторонней встречи. Очередные консультации по Сирии должны состояться до конца года.
Напомним, Путин на встрече астанинской «тройки» подчеркнул, что с присутствием в Сирии «Исламского государства*» и других экстремистских группировок нужно покончить. Он призвал предпринять дополнительные шаги, направленные на стабилизацию обстановки в неподконтрольных сирийским властям территориях. Кроме того, президент отметил, что с следующая встреча на высшем уровне в астанинском формате (Москва, Анкара, Тегеран) пройдет в России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД