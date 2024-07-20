Придумать новую юридическую основу для мира в Европе – задача совершенно не тривиальная. Поэтому доверие в вопросах европейской безопасности должно основываться на физической невозможности для Запада нарушить договоренности.3 комментария
Экс-депутат Верховной рады Фарион скончалась в больнице
Ирина Фарион, бывший депутат Верховной рады, которая в пятницу стала жертвой стрельбы, скончалась в больнице, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
«С огромной печалью сообщаю, что, несмотря на все усилия врачей, Ирину Фарион спасти не удалось», – приводит ТАСС слова Козицкого.
Напомним, украинская националистка Фарион регулярно выступала с запредельно жесткими русофобскими высказываниями. Русскоязычных граждан Украины она считала «либо рабами, либо оккупантами» и призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим.
Она также называла москалями говорящих на «мертвом» русском украинцев.
Кроме того, экс-депутат Рады требовала посадить «за решетку» президента страны Владимира Зеленского, который в предвыборный период говорил по-русски. Пожары в Сибири Фарион называла «местью московским дикарям».