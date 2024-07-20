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    Придумать новую юридическую основу для мира в Европе – задача совершенно не тривиальная. Поэтому доверие в вопросах европейской безопасности должно основываться на физической невозможности для Запада нарушить договоренности.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов У глобального сбоя Windows есть политическое измерение

    Главный публичный враг Китая и России в американском хайтеке. Инициатор и драйвер всех главных процессов против «влияния Китая и России» в киберпространстве. Наш бывший соотечественник. Сегодня он показал, как выглядит трансформация политического, медийного и силового влияния в деньги и технологии и обратно.

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    Геополитическая составляющая в СПГ-конкуренции огромна. По некоторым оценкам, перекрытие Ираном Ормузского пролива и, как следствие, исключение Катара из мировой торговли СПГ способны взвинтить цены на топливо в несколько раз.

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    20 июля 2024, 00:14 • Новости дня

    Экс-депутат Верховной рады Фарион скончалась в больнице

    Экс-депутат Верховной рады Фарион скончалась в больнице
    @ Anastasiia Smolienko/ Keystone Press/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Ирина Фарион, бывший депутат Верховной рады, которая в пятницу стала жертвой стрельбы, скончалась в больнице, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

    «С огромной печалью сообщаю, что, несмотря на все усилия врачей, Ирину Фарион спасти не удалось», – приводит ТАСС слова Козицкого.

    Напомним, украинская националистка Фарион регулярно выступала с запредельно жесткими русофобскими высказываниями. Русскоязычных граждан Украины она считала «либо рабами, либо оккупантами» и призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим.

    Она также называла москалями говорящих на «мертвом» русском украинцев.

    Кроме того, экс-депутат Рады требовала посадить «за решетку» президента страны Владимира Зеленского, который в предвыборный период говорил по-русски. Пожары в Сибири Фарион называла «местью московским дикарям».

    19 июля 2024, 20:14 • Новости дня
    Ирину Фарион ранили во Львове
    Ирину Фарион ранили во Львове
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывшего депутата Рады Ирину Фарион ранили из огнестрельного оружия на Украине, сообщает местная пресса в пятницу вечером.

    В нее выстрелили во Львове, она находится в тяжелом состоянии, передает RT со ссылкой на украинские СМИ. Других деталей происшествия не приводится.

    Напомним, Фарион неоднократно возмущалась из-за большого числа русскоговорящих во Львове. Она известна и другими своими русофобскими высказываниями. СБУ завела на нее уголовное дело из-за оскорбительных высказываний в адрес русскоговорящих военных ВСУ. По той же причине ее уволили из университета «Львовская политехника».

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    20 июля 2024, 08:49 • Новости дня
    Стало известно о новой детали в деле об убийстве Фарион

    Глава МВД Украины Клименко заявил, часть камер не работала на месте убийства Фарион

    Tекст: Александра Юдина

    Несколько камер на месте убийства экс-депутата Рады Ирины Фарион оказались нерабочими, заявил руководитель МВД Игорь Клименко.

    По его словам, часть камер на месте происшествия не работала, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна.ua».

    При этом Клименко заверил, что данный факт может быть связан с плановым отключением света.

    Ранее на Украине допустили «российский след» в деле убийства националистки.

    Напомним, вечером в пятницу неизвестный выстрелил в голову бывшему депутату Верховной рады Ирине Фарион. От полученного ранения она скончалась в больнице Львова.

    Фарион регулярно выступала с запредельно жесткими русофобскими высказываниями. Русскоязычных граждан Украины она считала «либо рабами, либо оккупантами» и призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим.

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    20 июля 2024, 04:37 • Новости дня
    На Украине допустили «российский след» в деле убийства националистки Фарион
    На Украине допустили «российский след» в деле убийства националистки Фарион
    @ Anastasiia Smolienko/ Keystone Press/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Убийство экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион могло быть инициировано российскими властями, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

    По словам Клименко, на месте происшествия была найдена. При этом других  подробностей он не привел, передает РБК.

    Министр отметил, что к расследованию убийства Фарион привлечены почти все силы полиции Львова, а также часть подразделений Львовской области. Он рассказал, что была назначена баллистическая экспертиза, а также анализируются видео с камер наблюдения.

    Следствие рассматривает две версии убийства Фарион. Первая версия – убийство было совершено из личной неприязни, вторая – поводом послужила общественно-политическая деятельность Фарион. Полиция также допускает, что убийство может носить заказной характер, сказал Клименко.

    Напомним, вечером в пятницу неизвестный выстрелил в голову бывшему депутату Верховной рады Ирине Фарион. От полученного ранения она скончалась в больнице Львова. Фарион регулярно выступала с запредельно жесткими русофобскими высказываниями. Русскоязычных граждан Украины она считала «либо рабами, либо оккупантами» и призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим.

    Она также называла москалями говорящих на «мертвом» русском украинцев.


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    19 июля 2024, 16:28 • Новости дня
    На Украине заявили о договоренности с Польшей о поставках F-16
    На Украине заявили о договоренности с Польшей о поставках F-16
    @ Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Польша приняла решение, которое позволит ускорить поставки истребителей F-16 на Украину, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    Он сообщил, что провел встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском на саммите Европейского политического сообщества в Британии, где обсуждался вопрос укрепления обороноспособности Украины, передает ТАСС.

    «Сегодня мы получили положительное решение от польского правительства, которое позволит Украине быстрее получить истребители F-16», – написал он в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter, соцсеть заблокирована в РФ).

    Зеленский не уточнил детали, но известно, что в состав польских ВВС входят 48 истребителей F-16.

    Ранее президент Украины пожаловался, что стране до сих пор не поставили истребители F-16.

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    19 июля 2024, 18:43 • Новости дня
    Блинкен признал, что США не гарантируют поддержку Украине в случае победы Трампа
    Блинкен признал, что США не гарантируют поддержку Украине в случае победы Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нынешние американские власти не могут дать гарантий поддержки киевскому режиму в случае победы на выборах президента США Дональда Трампа, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

    Администрация каждого президента имеет возможность самостоятельно определять политику, сказал Блинкен, передает РИА «Новости».

    Пока будущее неизвестно, но некоторое время назад на саммите НАТО 20 стран подписали соглашения по безопасности с Украиной, напомнил он.

    Ранее делегат съезда Республиканской партии от штата Вашингтон Хоссейн Хоррам заявил, что Трамп способен завершить конфликт на Украине в случае победы на президентских выборах.

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    19 июля 2024, 23:32 • Новости дня
    Врачи назвали критическим состояние бывшего депутата Рады Фарион
    Врачи назвали критическим состояние бывшего депутата Рады Фарион
    @ Anastasiia Smolienko/ Keystone Press/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Состояние экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, получившей огнестрельное ранение в голову, критическое, она в глубокой коме, сообщила руководитель анестезиологической службы Первого медобъединения Львова Наталья Матолинец.

    «К нам поступила пациентка Ирина Фарион в критическом состоянии с признаками открытого проникающего огнестрельного ранения. Состояние критическое, глубокая мозговая кома, искусственная вентиляция легких», – приводит РИА «Новости» слова Матолинец.

    По ее словам, пациентке провели операцию по первичной хирургической обработке головы, сейчас она находится в операционной на искусственной вентиляции легких, врачи борются за ее жизнь.

    Напомним, бывшего депутата Рады Ирину Фарион, скандально известную своими русофобскими высказываниями, ранили из огнестрельного оружия на Украине.


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    19 июля 2024, 13:30 • Новости дня
    Кремль: Украина перекрыла нефть по «Дружбе» из политических соображений
    Кремль: Украина перекрыла нефть по «Дружбе» из политических соображений
    @ Александр Саверкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим намеревается закрыть транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» из-за политических соображений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    У российской стороны вряд ли есть возможность вступить в контакт с украинскими компаниями, обеспечивающими транзит, решение о прекращении подачи нефти в Словакию и Венгрию, скорее всего, принималось не на техническом, а на политическом уровне, сказал Песков, передает ТАСС.

    На этом уровне у России и Украины отсутствует диалог, это кризисная ситуация, но она никак не зависит от Москвы, заключил он.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие экономические последствия будут у решения киевских властей перекрыть поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию.

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    19 июля 2024, 21:08 • Новости дня
    Полиция во Львове подтвердила покушение на женщину – общественного деятеля

    Полиция на Украине подтвердила покушение во Львове на женщину – общественного деятеля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские правоохранители подтвердили факт покушения во Львове на 60-летнюю женщину – общественного деятеля.

    Имя и фамилию пострадавшей полиция не раскрывает, отмечается, что неизвестный один раз выстрелил в нее, передает ТАСС.

    Сообщается, что ее госпитализировали с ранением головы. Из какого именно оружия велся огонь, не уточняется. Полиция ищет нападавшего.

    Ранее в пятницу сообщалось, что экс-депутата Рады Ирину Фарион ранили из огнестрельного оружия во Львове, медики оценивают ее состояние как тяжелое.

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    19 июля 2024, 12:26 • Новости дня
    В офисе Зеленского произошел скандал из-за освобождения экс-разведчика Червинского

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от администрации объяснений в связи с освобождением по решению суда экс-офицера ВСУ Романа Червинского из СИЗО, пытавшегося завербовать российского летчика, заявил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    По его словам, несколько дней не затихают «страшные разборки» в администрации офиса Зеленского, он продолжает требовать объяснений решения Кропивницкого суда принял отпустить Червинского под залог, передает ТАСС.

    Дубинский отметил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак пытается убедить Зеленского в том, что экс-президент Украины Петр Порошенко подкупил судей.

    Замглавы офиса президента Олег Татаров при этом «клянется разоблачить взяточников».

    При этом по утверждению Дубинского, у Татарова «налажены необходимые бизнес-связи с окружением Порошенко», более того, что он «продал Порошенко против него самого уже с десяток уголовных дел».

    Ранее украинский суд продлил срок заключения под стражей бывшему командиру ВСУ Роману Червинскому, который в 2023 году пытался угнать российский самолет.

    Напомним, в июле 2022 года ФСБ объявила, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по угону российских боевых самолетов. Российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.

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    20 июля 2024, 00:36 • Новости дня
    Полиция изменила квалификацию дела Фарион на дело об умышленном убийстве

    Tекст: Максим Попов

    Правоохранительные органы Украины изменили квалификацию дела о нападении на Ирину Фарион, бывшего депутата Верховной Рады. Теперь это дело расследуется как умышленное убийство.

    Как сообщает РИА «Новости», полиция принимает все необходимые меры для того, чтобы установить личность и задержать подозреваемого. За умышленное убийство в соответствии со статьей 115 Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

    Напомним, в ночь на субботу известная своими русофобскими настроениями экс-депутат Рады Фарион скончалась от пулевого ранения в голову. Фарион регулярно выступала с запредельно жесткими высказываниями. Русскоязычных граждан Украины она считала «либо рабами, либо оккупантами» и призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим.

    Она также называла москалями говорящих на «мертвом» русском украинцев.

    Кроме того, экс-депутат Рады требовала посадить «за решетку» президента страны Владимира Зеленского, который в предвыборный период говорил по-русски. Пожары в Сибири Фарион называла «местью московским дикарям».


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    19 июля 2024, 14:27 • Новости дня
    Сийярто обвинил Зеленского в попытке втянуть НАТО в конфликт с Россией

    Сийярто обвинил Зеленского в том, что тот пытается втянуть НАТО в конфликт с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот пытается втянуть НАТО в вооруженный конфликт с Россией.

    Согласно сообщениям венгерских СМИ, 18 июля Зеленский, приглашенный на саммит Европейского политического сообщества в Великобритании, заявил там, что недавний визит Орбана в Москву стал предательством Европы.

    Сийярто заявил, что ни подобные обвинения со стороны Киева, ни критика со стороны Брюсселя не заставят Венгрию отказаться от своих планов.

    По его словам, Венгрия продолжит миротворческую миссию, потому что, если не получится установить мир в ближайшее время, произойдет еще более плохая ситуация, когда на линии фронта будут происходить еще более жестокие события, ситуация выйдет из-под контроля, а вся Европа окажется в огне, передает ТАСС.

    «Потому что я вижу, что есть много людей, включая президента Украины, которые пытаются втянуть НАТО в эту войну», – сказал Сийярто.

    Ранее Сийярто заявил, что Венгрия готова предоставить «любое место» на своей территории, чтобы провести переговоры между Россией и Украиной.

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    19 июля 2024, 13:53 • Новости дня
    Арестован пытавшийся вступить в «Легион «Свобода России» мужчина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Под арест отправили пытавшегося вступить в «Легион «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена) мужчину, он планировал воевать на стороне Украины, сообщили в Тверском суде Москвы.

    Максим Григорьев арестован на месяц и четыре дня, до 21 августа, его обвиняют по статье «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации)», сообщили в суде, передает ТАСС.

    Мужчине 56 лет, он возражал против ареста и просил назначить ему домашний арест. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

    Ранее житель Якутии перевел деньги в криптовалюте в поддержку «Легиона «Свобода России», возбуждено уголовное дело.

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    19 июля 2024, 17:33 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Кременной в ЛНР

    При ударах ВСУ в Кременной в ЛНР пострадали шесть человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные ударили по центру города Кременная в ЛНР, по предварительным данным, пострадали шесть мирных жителей, сообщил глава города Вячеслав Третьяков.

    ВСУ били по центру города, согласно предварительной информации, шесть человек ранены, врачи пытаются их спасти, сообщил Третьяков, передает ТАСС.

    Удары пришлись на здания государственных учреждений, магазины и многоквартирные дома. Из-за них загорались торговые павильоны на рынке.

    Ранее в пятницу умер пострадавший при обстреле ВСУ детской площадки в Шебекино 16-летний подросток.

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    19 июля 2024, 18:25 • Новости дня
    Власти решили приостановить работу автовокзала в Шебекино

    Автовокзал в Шебекино приостановит работу из-за обстрелов ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Автовокзал в Шебекино приостанавливает свою работу с 22 июля из-за увеличившихся обстрелов со стороны ВСУ, сообщил глава Шебекинского округа Владимир Жданов.

    «С понедельника деятельность шебекинского автовокзала временно прекратится для высадки и посадки пассажиров. Это решение принято в целях безопасности», – передает ТАСС слова Жданова.

    Он добавил, что изменятся конечные и начальные остановки междугородних автобусов. Они будут расположены в районе рынка, сообщил Жданов.

    Ранее сообщалось, что скончался раненный при обстреле детской площадки в Шебекино подросток.

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    20 июля 2024, 08:15 • Новости дня
    В Сумской области поврежден объект энергетической инфраструктуры

    Tекст: Александра Юдина

    В результате обстрела в Сумской области на севере Украины поврежден объект энергетической инфраструктуры, пишет издание «Общественное».

    По информации издания, атака произошла в городе Конотоп. В результате обстрела пострадавших нет, однако объект получил повреждения, передает ТАСС.

    Ранее расположенная в Одесской области портовая инфраструктура была повреждена из-за взрывов.

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