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15 июля, пятница  |  Последнее обновление — 13:15  |  vz.ru
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Почему Украина выжигает потерянные земли

Украина подожгла поля с пшеницей в Запорожской области Latin America News Agency/Reuters
ВСУ Украины начали систематически поджигать поля с урожаем в районах Причерноморья, контролируемых ВС России. Так, только за последние дни поджоги зафиксированы в Запорожской и Херсонской областях, а ранее схожий инцидент произошел в ДНР. В чем смысл действий властей в Киеве и что это значит для простых украинцев? Подробности...
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    Почему Украина выжигает потерянные земли

    Украина подожгла поля с пшеницей в Запорожской области
    		   15 июля 2022, 13:08
    Фото: Latin America News Agency/Reuters
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова

    ВСУ Украины начали систематически поджигать поля с урожаем в районах Причерноморья, контролируемых ВС России. Так, только за последние дни поджоги зафиксированы в Запорожской и Херсонской областях, а ранее схожий инцидент произошел в ДНР. В чем смысл действий властей в Киеве и что это значит для простых украинцев?

    Украина целенаправленно подожгла поля с пшеницей в Запорожской области. Речь идет о территориях вблизи линии боевого разграничения, сообщил член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. «Эти действия явно санкционированы их командованием, так как процесс запущен в двух регионах одновременно», – цитирует его РИА «Новости».

    При этом отмечается, что сейчас в Запорожье идет уборка урожая, но аграрии испытывают острую потребность в комбайнах, которых катастрофически не хватает. «Природа дала урожайность на 12-13% больше, чем обычно в украинские времена. Сбор урожая идет практически круглосуточно, но возможностей не хватает, поэтому сейчас мы ищем, где найти свободную технику в российских регионах», – подчеркнул Рогов.

    Это не первый случай, когда ВСУ поджигают поля с пшеницей. Об аналогичной ситуации в среду сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Вертолетом летали и поджигали поля с пшеницей на линии разграничения. Это нациствующий режим, им все равно», – цитирует РИА «Новости» Стремоусова.

    По его словам, нынешние украинские власти живут за счет грантовой помощи Запада, а простые люди их мало интересуют. «Они на зарплатах прокормятся, а что делать людям, жителям Украины – этот вопрос остается открытым», – сказал замглавы администрации.

    Кроме того, в начале июня украинские войска также поджигали зерно, но тогда это произошло в Мариупольском морском порту, сообщало РИА Новости. Речь шла о тоннах сельхозпродукции. По информации украинского сайта elevatorist.com (статья за июнь 2019 года), при полной загрузке хранилища могли вмещать 57 тыс. тонн зерна.

    Примечательно, что все это происходит на фоне постоянного обсуждения вопроса о вывозе зерна с Украины. Официальный Киев неустанно заявляет о желании экспортировать пшеницу, которую ВС Украины сами же и поджигают. При этом в среду в Стамбуле прошли переговоры по поводу перевозки сельхозпродукции с подконтрольной ВСУ части Причерноморья.

    Как отмечают эксперты, основная проблема в «зерновом вопросе» заключается в том, что украинские боевики сами создали множество препятствий для экспорта. В частности, ими заминирована акватория Черного моря, что не позволяет обеспечить безопасный проход кораблей.

    Между тем в разговоре с газетой ВЗГЛЯД Владимир Рогов указал, что поджоги полей – это осознанная тактика ВСУ в отношении подконтрольных ВС России территорий. «Подобные случаи не единичны. И это говорит о системности подхода. Интересно, что фермеры, которые выращивают зерно, а затем собирают его и продают украинским посредникам, называют их ворами», – сказал чиновник.

    Рогов также отметил, что «мотивация поджигателей ясна». «Они таким образом наказывают тех, кто не согласен оставаться частью Украины. Это лишнее свидетельство того, что официальный Киев уже не питает надежд вернуть под свой контроль освобожденные Россией территории.

    Местное население больше не рассматривается в качестве граждан Украины. Для них мы – враги, с которыми надо бороться»,

    – подчеркнул собеседник.

    «По предварительным оценкам, ущерб от поджогов и минирования полей вдоль линии боевого соприкосновения для Херсонской и Запорожской областей составит порядка 300-400 тыс. тонн зерна, которые будут недополучены. Это колоссальные цифры. То есть, с одной стороны, Киев и Запад обвиняют Россию в том, что она якобы препятствует вывозу зерна и провоцирует мировой голод, а с другой – они жгут поля с пшеницей и минируют Черное море», – акцентировал Рогов.

    По словам собеседника, бороться с ситуацией можно лишь одним способом – отодвигать линию фронта и «ликвидировать боевиков Зеленского, которые действуют террористическими методами против собственных граждан». «Их поведение не меняется многие годы. Мы помним проблемы с подачей воды в Крым. А до этого, в период Великой Отечественной войны, такие же нацисты поджигали наши поля во время отступления. То есть, по сути, власти Украины переняли всю методику нацистского режима 40-х годов и пользуются ею сегодня. Это террор», – сказал Рогов.

    Схожей точки зрения придерживается депутат Госдумы Михаил Шеремет. «Такие поступки украинской власти – это проявление фашистской идеологии. Они давно и целенаправленно уничтожают мирное население, инфраструктуру, теперь вот сжигают поля.

    Их совершенно не заботит, что на эти территории возвращается мирная жизнь. Ненависть и русофобия затмили их разум»,

    – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Михаил Шеремет. «Вполне возможно, что потом они будут выдавать это за деяния Российской Федерации – якобы мы решили уничтожить мирную жизнь на подконтрольных территориях. Но самое печальное, что в это верят европейские страны, даже после ужасной и страшной Второй мировой войны», – отметил парламентарий.

    «Также украинская власть не способна представить, что на этих территориях может быть нормальная мирная жизнь. Как и не укладывалось в их сознании, что в Крыму станет так же хорошо и перспективно с точки зрения карьеры и бизнеса», – сказал депутат.

    «Что же касается потерянного урожая – Россия своих не бросит. Мы, безусловно, окажем всю необходимую помощь жителям Запорожья и Херсона. Опыт есть. В Крыму мы какие только трудности не пережили: экономическую, энергетическую и водную блокады. Все это удалось пройти с минимальным ущербом благодаря поддержке России. Уверен, что точно так же все разрешится и в этот раз», – заключил Шеремет.

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