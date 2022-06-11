Геополитические игры привели к угрозе голода

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11 июня, суббота  |  Последнее обновление — 11:46  |  vz.ru
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Укрепление рубля зашло слишком далеко

От российской валюты ждут смену тренда Владимир Трефилов/РИА Новости
Россия добилась столь крепкого курса рубля, что власти спокойно могут отменять антикризисные меры. Уже снято требование к экспортерам продавать половину валютной выручки. Эта мера нужна была, чтобы остановить валютную панику, но она уже давно исчерпала себя. Параллельно Центробанк может символически вернуть ключевую ставку до 9,5%, которая была в феврале. Все это должно помочь рублю развернуться и начать слабеть. Подробности...
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Зачем в руководство Донбасса позвали «варягов» из России

Денис Пушилин и Леонид Пасечник рады появлению «варягов»-управленцев из соседней России РИА Новости
Знаменитая «школа губернаторов» оказалась кузницей кадров не только для России, но и для народных республик Донбасса. Выпускники «школы» Виталий Хоценко и Владислав Кузнецов получили высокие посты в ДНР и ЛНР. Почему в Донбассе понадобился такой десант «варягов» из России и можно ли ожидать подобных назначений в Херсоне и Запорожье? Подробности...
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Россия испытала на Украине технологию воздушных войн будущего

На Украине Су-57 тестируют в режиме многозадачности Илья Питалев/РИА Новости
Российские Су-57 начали выполнять боевые миссии в ходе спецоперации на Украине звеньями. Эти истребители связаны в единую информационную сеть, при помощи которой они могут обмениваться данными о радиолокационном поле, выявленных целях, координировать действия с другими участниками боевых действий. Чем ценно испытание боевых самолетов пятого поколения в реальных боевых условиях? Подробности...
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США боятся российской угрозы с южного направления

Будут ли российские военные маршировать у границ США? Ответа на этот вопрос пока нет, но в США такой перспективы весьма боятся Константин Михальчевский/РИА Новости
«Латинская Америка является для США таким же мягким подбрюшьем, как для нас Кавказ. Нам необходимо будет создавать для США проблемы на этом «дворе». Такими словами российские политологи реагируют на сообщения о том, что Никарагуа открыла российским войскам доступ на свою территорию. И хотя МИД РФ заявляет, что «сенсации в этом нет», в США уже начали нервно реагировать на происходящее. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Геополитические игры привели к угрозе голода

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Масштабирование продовольственного кризиса грозит Европе небывалой волной миграции из Северной Африки и Ближнего Востока, могущая по своим масштабам превысить миграционную волну, поднятую Арабской весной, сирийским, ливийским, афганским и коронавирусным кризисом, вместе взятыми. Подробности...

Почему в соцсетях правит конспирология

Никита Данюк
Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований
Больше всего реакций и пользовательского внимания собирают негативные либо сенсационные материалы, апеллирующие к эмоциям. Именно поэтому фейки, скандалы, жестокий и провокационный контент активно продвигаются алгоритмами. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Запад испугался величия русской культуры

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Хорошо, что у противников России больше нет иллюзий насчет русской культуры. Прежде они противопоставляли русскую культуру и российское государство. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Западные СМИ прозрели насчет Украины

Охота на самых влиятельных людей США

Болгария: перелом в пользу России

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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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Великобритания празднует 70-летие пребывания на троне Елизаветы II

Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
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    Геополитические игры привели к угрозе голода

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		11 июня 2022, 11:20

    О грядущем продовольственном кризисе в мире заговорили громко и всерьез. Руководитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бизли на слушаниях в ООН 6 июня призвал незамедлительно решить вопрос с поставками украинского зерна. По данным ВПП, голод грозит почти 300 миллионам человек во всем мире, десятки миллионов могут погибнуть. Самая сложная ситуация может сложить в черной Африке южнее Сахары, проблемы грозят также Ближнему Востоку, Центральной Азии и беднейшим странам Латинской Америки.

    При этом Бизли заявил о том, что именно 20 млн. тонн зерна с Украины – ключ к предотвращению гуманитарной катастрофы планетарного масштаба. Такая сфокусированность на украинском зерне – безусловно, дань текущей политической моде на Западе, где Россия является началом и концом всех мировых бед. Украина – действительно крупный экспортер зерна, но ее доля в общем производстве, конечно, не играет решающего значения с точки зрения мировой продовольственной безопасности.

    В обычной ситуации даже немалый объем в 20 млн. тонн зерна мог быть легко компенсирован за счет перераспределения продовольственных потоков. Но сейчас перед человечеством предстает картина идеального шторма: схождение в одной точке военного конфликта на Украине, плохого урожая в ряде крупных продовольственных доноров и небывалых санкций в отношении крупной мировой державы, поставляющей на рынок не только продовольствие, но и необходимые для его производства удобрения.

    В моменте проблемой является не столько физический дефицит продовольствия, сколько снижение его доступности для населения беднейших стран. Биржевые цены на основные сельхозкультуры бьют рекорды. Казалось бы – поставляй и зарабатывай. Однако же страны-экспортеры вводят ограничения на внешние поставки, опасаясь закупок впрок странами «золотого миллиарда» в ущерб собственной продовольственной безопасности. Делает это не только Россия, но также Индия, Казахстан и, например, Турция, ограничившая экспорт овощей. Основной мотив введенных ограничений отнюдь не угроза дефицита – эти страны способны прокормить себя – но борьба с продовольственной инфляцией.

    Ограничения экспорта одной страной сказывается эффектом домино на других рынках, провоцируя «продовольственный эгоизм». Разблокирование украинского зерна, если о таковом договорятся, сродни однократному приему лекарства, которое облегчит страдания, но не вылечит больного. И в этом смысле заявление руководителя Всемирной продовольственной программы, мягко говоря, преувеличение. Настоящей проблемой является не распределение уже собранного Украиной урожая, а будущее урожая по всему миру. Не зря генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш с мая все более настойчиво говорит о необходимости решить проблему поставок минеральных удобрения из России и Украины – а это куда более системно значимая проблема, чем судьба зерна на украинских складах.

    Фото: Claire Nevill/World Food Programme/Handout/REUTERS

    Тем временем, ЕС в рамках шестого пакета санкций нанес новый удар по поставкам удобрений. Были ужесточены санкции против крупнейшего поставщика калийных удобрений в мире – компании «Беларуськалий» и ее торгового дома. Персональные санкции были введены и против собственников российских производителей удобрений. Так, после введения санкций в отношении супруги экс-владельца «Еврохима» Андрея Мельниченко, которой тот передал акции компании, под вопросом оказались поставки удобрений в ЕС. А вот свободная от коллективных обязательств ЕС Швейцария, наоборот, сняла все санкции с «Еврохима» еще в конце мае. Ранее введенные санкции против России разрушают логистику поставок (запрет на заходы в порты судов под флагом РФ), ограничивают закупку семян, сельхозтехники и необходимых комплектующих. Не говоря о том, что рекордные рост цен на нефть спровоцировал резкое подорожание горюче-смазочных материалов, закладываемое в конечные цены на продовольствие.

    В совокупности перечисленные факторы могут спровоцировать проблемы будущих урожаев, кратно превышающие по своей значимости выпавшее из оборота украинское зерно. И вот это станет, если уже не стало, настоящей предтечей гуманитарной катастрофы планетарного масштаба.

    Что же касается экспорта украинских зерновых, то здесь в жесткий клинч вошли цели и средства. Евросоюз настаивает на разблокировании экспорта, но делать это хочет на собственных условиях. Так, 7 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил об отказе снимать санкции с Белоруссии в обмен на транзит украинского зерна через ее территорию. О неготовности рассматривать такую возможность заявил и президент Украины Владимир Зеленский, который ранее также раскритиковал попытки Москвы и Анкары разработать план по вывозу украинского зерна через черноморские порты. Бескомпромиссная позиция ЕС выглядит тем более самоубийственно на фоне, например, планов США частично снять санкции с Венесуэлы и переговорах о снятии санкций с Ираном – все ради того, чтобы дать рынку дополнительные объемы нефти.

    Если высокие цены на топливо в США вносят весомый вклад в разгон инфляции, то масштабирование продовольственного кризиса грозит ЕС небывалой волной миграции из Северной Африки и Ближнего Востока, могущая по своим масштабам превысить миграционную волну, поднятую Арабской весной, сирийским, ливийским, афганским и коронавирусным кризисом, вместе взятыми. И в этом смысле логика противостояния основных геополитических игроков утрачивает остатки какой-либо рациональности.

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