Как Россия выведет Африку из-под влияния Запада

Взгляд
4 июня, суббота  |  Последнее обновление — 11:03  |  vz.ru
Разделы

Европа признала бессилие перед российской нефтью

Чем жестче санкции, тем больше Россия зарабатывает на нефти Егор Алеев/ТАСС
Европа начала признавать неэффективность нефтяного эмбарго, которое, по сути, провалилось. Парадокс этого запрета в том, что чем жестче ограничения, тем больше Россия может на этом заработать. Потому что рост цен на нефть всего лишь на один рубль, посчитал эксперт, приносит России дополнительный доход в 900 млн долларов и обеспечивает рост ВВП на 0,1%.  Подробности...
Перейти в раздел…

Идеология России должна стать привлекательной для всего мира

Россия может предложить миру новую цивилизационную модель Александр Гальперин/РИА Новости
После начала российской спецоперации на Украине начались перемены в глобальном мироустройстве. И хотя еще непонятно, какой миропорядок ждет планету, Россия должна быть к нему готова и располагать целостной национальной идеологией. Но какой она должна быть – направленной только на решение национальных задач, или наоборот – объединять вокруг России другие страны и народы, разделяющие наши базовые ценности? Подробности...
Перейти в раздел…

Пропаганду радикализма в России спрятали в детскую игру

Рисованные персонажи объясняют участникам игры, как «партизанить» и соблюдать конспирацию Telegram
В Сети открыто действует Telegram-канал, через который российских подростков вовлекают в проукраинские акции. Подготовка «интернет-партизан» похожа на игру: на первых этапах – расклейка стикеров и распространение листовок, далее задания становятся сложнее и опаснее. Анонимные кураторы взяли за основу практику «групп смерти», считают эксперты. Кто может быть причастен к опасной игре, и как ее остановить? Подробности...
Перейти в раздел…

Что помешает Байдену «наказать Россию» с помощью саудитов

Байден планирует встречу с человеком, которого хотел сделать изгоем Yuri Gripas/Global Look Press,Amr Nabil/AP/ТАСС
«Джо Байден посетит Саудовскую Аравию, чтобы добиться снижения цен на нефть и наказать Россию». Так западные СМИ описывают вероятный визит президента США на Ближний Восток. При этом в 2019 году Байден обещал изолировать Эр-Рияд за нарушения прав человека. Что вынуждает Байдена изменить своим принципам и удастся ли ему склонить Эр-Рияд на сторону Вашингтона в вопросах цен на нефть? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

У железных дорог перспектив больше, чем проблем

Сергей Жаворонков
Сергей Жаворонков, старший научный сотрудник Института экономической политики
В современных экономических условиях перед железнодорожниками стоит задача нарастить экспорт – и одновременно не уменьшить надежность, безопасность и предсказуемость перевозок, а также обеспечить транспортную доступность. Подробности...

Наш век увидит отмену санкций и примирение врагов

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Война – этическая антинорма. Ее всеми силами нужно предотвращать. Но война – историческая норма. Смена войны и мира есть смена дня ночью. Она естественна и вечна, пока живут люди. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Почему не стоит недооценивать санкции Запада

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Огромный ресурсный потенциал России позволил ей легко пережить первые санкционные удары. Но за видимой «тефлоновостью» санкций не стоит забывать, что санкционная война – это война на истощение, условием победы в которой является устойчивость в долгосрочной перспективе. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Зачем России нужна Африка

Как бороться с украинскими диверсантами

Большой шаг в сторону третьей мировой

Перейти в раздел…

Великобритания празднует 70-летие пребывания на троне Елизаветы II

Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
Подробности...

В ДНР появится собственный торговый флот

У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
Подробности...

Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы пользуетесь VPN-сервисами?
  • Да, и буду продолжать пользоваться

  • Да, но планирую отказаться

  • Нет, но планирую начать пользоваться

  • Нет, и не планирую
Ограничение работы аэропортов на юге России изменило в этом году ваши планы на летний отпуск?
  • Да, откажусь от поездки на черноморские курорты

  • Нет, поеду на Черное море на поезде

  • Нет, поеду на Черное море на автомобиле

  • Нет, полечу через Сочи

  • Не планировал отдыхать на Черном море
Как изменится ваше отношение к творчеству нравившегося вам артиста, если его политическая позиция окажется отличной от вашей?
  • Ухудшится

  • Не изменится

  • Улучшится
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Второе судно прибыло в порт Мариуполя для загрузки металлопродукции
    Берлускони заявил об изоляции Запада от мира из-за санкций против России В Мелитополе сотрудники украинского банка портили гривны Отказ ЕС от российской нефти назвали «тихим ужасом» для Германии KFC выпустила рекламу с приглашением украинок в постель в Германии
    Володин: Арсенал средств по сдерживанию России исчерпан СМИ: Китай запросил встречу с США на уровне глав Минобороны Роскосмос решил восстановить работу немецкого телескопа на «Спектре-РГ» Адвокат заявила об отсутствии у Эмбер Херд денег на выплату по иску Джонни Деппа
    Около 1,5 тыс. человек обратились за получением российского гражданства в Херсоне Украинских диверсантов нейтрализовали в Запорожской области В Грузии объяснили, что может сделать Россию счастливой Умер основоположник сосудистой хирургии Покровский

    «лучшее решение»


    Американский генерал призвал срочно отправить Украине истребители

    «разворот на 180 градусов»


    В Германии заметили изменение позиции США по Украине

    проверка боем


    Эксперт назвал неэффективное оружие НАТО на Украине

    Видео

    новые правила


    Газпром завершил перевод Европы на рубли

    поставки РСЗО HIMARS


    Байден решил повторить на Украине Карибский кризис

    вероятный противник


    Какую угрозу несет России польская армия

    воссоздание вермахта


    Чем грозит возрождение немецкого духа милитаризма

    спецоперация на украине


    Для борьбы с украинскими диверсантами есть проверенный метод

    международные отношения


    Алексей Токарев: Наш век увидит отмену санкций и примирение врагов

    санкционная война


    Глеб Простаков: Почему не стоит недооценивать санкции Запада

    украинские беженцы


    Игорь Мальцев: Начертанное дерьмом «Слава Украине» – потрясающая гармония формы и содержания

    на ваш взгляд


    Вы пользуетесь VPN-сервисами?

    Как Россия выведет Африку из-под влияния Запада

    «Наша страна всегда была на стороне Африки», – напомнил Путин главе Афросоюза
    		   4 июня 2022, 10:45
    Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Михаил Мошкин

    Россия открывает новую страницу во взаимодействии со странами Африки. Об этом сказал Владимир Путин на встрече с руководителями Африканского союза – объединения стран с населением свыше миллиарда человек. Россия поможет решить продовольственные проблемы Черного континента. Что в ответ Москва рассчитывает получить от африканцев?

    «Мы на новом этапе развития и придаем очень большое значение нашим отношениям с африканскими странами», – заявил в пятницу президент Владимир Путин. В этот день российский лидер принял в своей сочинской резиденции Бочаров Ручей двух высших руководителей Африканского союза (АС) – организации, объединяющей 55 государств континента, от Марокко и Египта до Анголы и ЮАР. В Сочи прибыли действующий председатель Афросоюза – президент Сенегала Маки Салл и глава комиссии АС (исполнительного органа, схожего по функциям с Еврокомиссией в ЕС), представитель Конго Муса Махамат.

    «Хотел бы вспомнить, что наша страна всегда была на стороне Африки, поддерживала Африку в борьбе с колониализмом», – отметил Путин. «Мы считаем, что Африка в целом и отдельные ее государства, с которыми у нас традиционно очень добрые, без всякого преувеличения дружеские отношения, имеют огромные перспективы. Исходя именно из этого, намерены и дальше развивать наши отношения с Африкой в целом и с отдельными ее государствами», – цитировал ТАСС российского лидера. Напомним, что около двух недель назад глава МИД Сергей Лавров посетил Алжир – в ходе этого визита президент этого средиземноморского государства Абдельмаджид Теббун заявил, что его страна сохраняет верность дружественным отношениям с Россией.

    Путин напомнил, что только за первые месяцы нынешнего года товарооборот России и африканских стран вырос более чем на треть – на 34%. Это, заметим, в ситуации западных санкций, которые рассматривались их инициаторами как инструмент глобальной блокады России. Со своей стороны, глава Афросоюза Маки Салл подчеркнул, что санкции Запада против России, которые усложняют ситуацию с экспортом зерна и удобрений, должны быть сняты.

    Как накануне пояснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, одна из главных тем встречи с руководителями АС – «глубокая обеспокоенность  африканского континента уже вызревающим продовольственным всемирным кризисом». Напомним, два дня назад генсек ООН Антониу Гутерриш признал, что глобальный продовольственный кризис (который может обречь на голод до 220 млн жителей Земли) не будет решен, если в полной мере не вернуть на мировые рынки сельхозпродукцию из России и с Украины. Наша страна сейчас наращивает экспорт продовольствия, чтобы помочь преодолеть глобальный дефицит, сказал RT в пятницу помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин.

    Представитель МИД Мария Захарова ранее пояснила – Россия готова поставлять зерно всем нуждающимся странам.

    Но этому препятствует Запад, «который в угоду своим политическим и, кстати, коммерческим интересам ввел ограничения на заход иностранных судов в российские порты», и установил ряд дополнительных препон, указала Захарова. Наша страна также готова предоставить безопасный выход судов с украинским зерном из черноморских портов, заверил постпред при ООН  Василий Небензя – но, добавил он, украинская сторона должна для начала убрать свои мины из акватории этих портов. Разъяснения обо всех этих сложностях с зерновыми поставками будут доведены президентом России до сведения африканских гостей, заметил Песков накануне сочинской встречи.

    «Руководство африканских стран смотрит на перспективу – по их мысли, импорт российской пшеницы в будущем может заменить Африке собственное проседающее сельскохозяйственное производство», – сказал газете ВЗГЛЯД старший преподаватель кафедры африканистики СПбГУ Александр Зданевич. К слову, напомним, что освобожденные территории Причерноморья, например Херсонщина, традиционно считаются хлебными житницами – кроме того, эти территории географически близки к крымским и азовским портам.

    Очевидно, что интерес африканских стран к России не исчерпывается импортом зерна – два государства континента, Египет и Алжир, входят в пятерку крупнейших покупателей российских вооружений, наряду с Индией и Китаем. За последние пять лет доля России на мировом рынке экспорта вооружений выросла до 20%, что вывело нашу страну на второе место после США, констатировал в конце мая вице-премьер, куратор ОПК Юрий Борисов. «Я думаю, что после экспорта углеводородов, продовольствия, пшеницы это, наверное, третья составная часть наших экспортных поступлений», – цитировал Борисова ТАСС. По оценке, которую в сентябре прошлого года дало американское издание The National Interest, около 50% поставленной на экспорт российской военной продукции было предназначено именно для африканских заказчиков – причем речь идет как о стрелковых вооружениях, так и о бронетехнике и самолетах.

    Не следует недооценивать платежеспособность африканских партнеров, отмечают эксперты. «Даже самые бедные африканские страны, например, Эфиопия, показывали до коронавируса рост ВВП от 5% до 10%», – говорит преподаватель Дальневосточного Федерального университета, журналист-международник «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков, специализирующийся на африканском направлении (например, недавно собеседник вернулся из поездки в Мали, где проходили массовые митинги в поддержку России).

    В ходе одной из предыдущих командировок – в северо-восточную Африку, на шоссе Джибути – Аддис-Абеба журналист своими глазами наблюдал оживленный трафик. Именно эта дорога является главным путем, по которому внутренние области Восточной Африки с населением свыше 100 млн человек снабжаются импортом из приморского Джибути, пояснил собеседник. «Эта дорога была забита автомобилями, которые были нагружены стройматериалами, связками арматуры и прочими товарами. Сейчас эта продукция в основном импортируется из Турции, чьи бизнесмены закупают ее у России, а затем просто перепродают в Африку. То есть Африка и взаимодействие с ней имеют колоссальный экономический потенциал», – добавил Чесноков.

    Не следует забывать о том, что Африка с ее населением в 1 млрд 200 млн человек – это колоссальный рынок, отмечает собеседник. По мнению Чеснокова, контакты с африканскими странами могут помочь России выдержать нажим Запада.

    В свою очередь, для нашей страны открыта возможность импортировать из африканских стран редкоземельные металлы платиновой группы, необходимые для высокотехнологических производств, отметил Зданевич. По данным специалистов, в Африке добывается 90% платины, поступающей на мировой рынок, более половины алмазов, около 50% хрома и титана. Зданевич также напомнил о месторождениях золота (42% на глобальном рынке), урана (около 20%), и шельфовой нефти (примерно 12%). Но также не надо забывать, что за эти богатства идет и будет идти «рубка» между крупнейшими мировыми игроками, добавил эксперт.

    Африканские страны, безусловно, заинтересованы в продолжении и создании новых совместных проектов по добыче природных ресурсов, отмечает экономист Василий Колташов. Кроме того, есть перспективы и для продовольственных поставок – в ответ на экспорт зерновых, для России открывается большая возможность для импорта фруктов, кофе, орехов, добавил экономист.

    При этом расчеты будут производиться не в долларах США,

    прогнозирует Колташов. «Уже выстраивается взаимовыгодная линия сотрудничества при расчетах в национальных валютах или в рублях», – добавил собеседник.

    «Россия продолжит кооперироваться с этими странами в торговле. Африканские государства, которые ориентируются на долговременное сотрудничество с Россией, не будут подчиняться санкциям, следуя за указаниями Вашингтона и Лондона», – подчеркнул эксперт. Отметим, что по прогнозу американского аналитического издания Foreign Policy, из-за давления западных стран по поводу введения антироссийских санкций страны Африки могут возродить Движение неприсоединения – значимую политическую силу второй половины XX века.

    Россия может оказаться незаменимой для Африки в идейном плане и развивать сотрудничество «в антиимпериалистическом формате», подчеркнул Колташов. «На встрече президентов прозвучала формулировка о том, что Россия не принадлежит к тем государствам, которые предлагали Африке только свои имперские проекты по выкачиванию ресурсов. Россия по-иному строит отношения, что очень важно для континента. Тот же Китай стремится стать новым колонизатором в Африке и это многим очень не нравится, в Африке хотят сохранить самостоятельность, поэтому формат сотрудничества с Россией здесь оптимален. Москва заинтересована в стабильности государственных систем африканских стран и не намерена влезать в их внутренние дела», – подытожил Колташов.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •