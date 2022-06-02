Небензя: Киев должен разминировать морские порты для вывоза зерна

Россия готова предоставить безопасный выход судов с украинским зерном, но Киев должен разминировать акваторию портов, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Что касается украинцев, то пусть сперва разминируют свои порты. Мы готовы обеспечить безопасный проход, но прежде они должны разминировать – это их мины, а не наши», – приводит РИА «Новости» слова Небензи.

По словам постпреда России, Украина не только установила мины, но и затопила суда якобы в целях безопасности. «Если они [Украина] это [разминируют акваторию] сделают, мы говорили неоднократно, причем до того, как тема начала обсуждаться, то у нас есть коридор, который наш ВМФ готов предоставить для обеспечения безопасного вывода судов из акватории», – заявил Небензя, передает ТАСС.

«Я не знаю, насколько эти публикации (о формировании Россией, Украиной, ООН и Турцией дорожной карты по экспорту зерна и встрече по этому вопросу в ближайшие дни – прим. ВЗГЛЯД) имеют отношение к действительности. Много спекуляций на тему вывоза [зерна], европейцы создают так называемые коридоры солидарности, пытаясь вывезти украинское зерно наземным путем, хотя это не очень эффективно. Кто-то говорит о создании каких-то центров, спекуляций очень много по этому поводу. Мы сказали, что готовы обсуждать этот вопрос, но есть условия для его реализации, а именно: разминирование украинской стороной заблокированных ею прибрежной акватории и портов», – отметил дипломат.

Ранее сообщалось, что дорожную карту по созданию безопасного коридора для вывоза сельхозпродукции создали Россия, Турция, Украина и ООН.

Глава МИД Турции заявил, что установленные украинскими военными мины в Черном море препятствуют свободному проходу судов с зерном из Одессы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никак не препятствует вывозу зерна на судах из черноморских портов, проблема в минировании портов и прибрежных вод, организованном украинской стороной.

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