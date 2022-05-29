|
|
В Британии заявили о победе России в битве за контроль над пшеницей
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Главной победой России с начала спецоперации на Украине стало увеличение объемов российского экспорта пшеницы и рост цен на нее, пишет британская газета The Times в статье под заголовком «Россия выигрывает битву за контроль над пшеницей в мире».
Британское издание пишет, что с конца февраля экспорт Украиной пшеницы заметно сократился в связи с осложнением процесса вывоза зерна. По его данным, более 20 млн тонн украинской пшеницы гниет в силосах и торговых судах по всей стране. Это оказывает серьезное влияние на экономику страны, учитывая, что на продовольственный и сельскохозяйственный сектор приходится 10% ВВП Украины, передает RT содержание публикации.
Киев, напоминается в статье, является пятым по величине экспортером пшеницы, цена на зерно с начала года уже выросла на 60%, приблизившись к рекордному уровню. При этом Россия – главный мировой экспортер пшеницы – восполняет образовавшийся пробел, продавая не только больше товара, но и по более высокой цене, указывает автор.
По словам Набиля Мседди, исполнительного директора компании AgFlow, занимающейся анализом сельскохозяйственного рынка, до начала спецоперации экспорт украинской пшеницы и кукурузы рос, в то время как российский экспорт сокращался. Тем не менее в апреле экспорт пшеницы с Украины упал на 32% по сравнению с апрелем 2021 года, а экспорт из России, напротив, вырос на 18%. Согласно оценке компании, в этом сезоне доход от налогов на экспорт пшеницы России составил 1,9 млрд долларов.
«Потеря объемов экспорта Украины почти полностью совпадает с ростом экспорта России. Поэтому это можно вполне точно интерпретировать как оттеснение торгового конкурента на второй план», – заявил Мседди.
Как пишет The Times, у России и Украины много общих экспортных партнеров в основном в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Столкнувшись с возможностью нехватки продовольствия, многие из них обращаются к России, чтобы восполнить недостаток. Египет, Иран и Турция являются крупнейшими покупателями, причем российский экспорт в эти страны вырос на 500%, 481% и 381% соответственно.
В России ранее неоднократно подчеркивали, что усугубление глобального продовольственного кризиса, развивавшегося в течение последних двух лет, произошло из-за введения США и их сателлитами нелегитимных санкций против нашей страны. При этом, согласно прогнозам, в России ожидается хороший урожай зерновых.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Санкции Запада рекордно увеличили нефтегазовые доходы России
|
|
Месячные доходы РФ от экспорта нефти и газа в апреле рекордно выросли вопреки попыткам Запада навредить российской экономике путем введения санкций, побив очередной рекорд в 1,8 трлн рублей, написал в статье для американского портала Oil Price аналитик Роберт Рапир.
Автор публикации привел данные эксперта Немецкого института по международным отношениям и безопасности Яниса Клюге, согласно которым поступления денег в Россию от продажи энергоресурсов в апреле выросли наполовину, передает РИА «Новости».
«Российские доходы от нефти и газа побили очередной рекорд в апреле: 1,8 трлн рублей за один месяц вместо 1,2 трлн в марте. Спустя четыре месяца федеральный бюджет [РФ] получил половину от запланированного дохода от поставок нефти и газа в 2022 году (9,5 трлн рублей)», – цитирует аналитика Oil Price.
Как отметил Рапир, он предупреждал, что ограничительные меры Запада могут оказаться даже на руку Москве. Ранее он прогнозировал, что Россия преуспеет, если сможет по-прежнему продавать энергоресурсы странам, которые отказались поддержать санкции.
«Невозможно полностью убрать российскую нефть с рынка, не допустив повышения цен вплоть до 200 долларов за баррель. Кроме того, с ростом цен повышается привлекательность российской нефти. Например, прямо сейчас у Китая и Индии огромный стимул покупать ее со скидкой», – пояснил аналитик.
Во вторник в Германии признали провал попыток Запада сломить экономику России. Днем ранее российский лидер Владимир Путин заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что экономика России достойно выдерживает санкционный удар Запада. Лукашенко в свою очередь заявил, что экономика в России и вообще в Союзе (Союзном государстве) не просто укрепляется, а неожиданно интенсивно укрепляется.
В прошлую пятницу во Франции отметили, что сверхприбыли Газпрома полностью окупили «Северный поток – 2», Россия в 2022 году может получить за поставки газа в Европу рекордные 100 млрд долларов. Кроме того, согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА), доходы России от продажи нефти в 2022 году выросли на 50%.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин: Воровство чужих активов не доводит до добра
|
|
Нарушение международных правил и воровство чужих активов не доводит до добра тех, кто принимает такие решения, заявил президент Владимир Путин, выступая по видеосвязи на первом Евразийском экономическом форуме.
«Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит. А если выразиться простыми словами, это приведет только к проблемам для тех, кто это делает. Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что в странах ЕС заморожены активы российского Центробанка примерно на 23 млрд евро.
Напомним, по данным Еврокомиссии, ЕС в рамках антироссийских санкций заморозил активы российских бизнесменов на сумму порядка 10 млрд евро. ЕС хочет рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов предпринимателей, попавших под его санкции, для восстановления Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЦБ назвал объем международных резервов России
Международные резервы России ко второй половине мая сократились более чем на 2 млрд долларов США, сообщил Центральный банк России.
«Международные резервы по состоянию на 20 мая составили 583,4 млрд долларов США, сократившись за неделю на 2,3 млрд долларов США, или на 0,4%, в результате отрицательной переоценки», – говорится в сообщении на сайте регулятора.
Министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что страны Запада заморозили около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров называл заморозку активов ЦБ России на Западе воровством. США и Европа ищут формулировки, которые позволят конфисковать эти средства.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Сбербанк снизил ставки по ипотеке и потребительским кредитам
Сбербанк объявил о снижении ставки по ипотеке, потребительским кредитам и вкладам в рублях, об этом сообщили в пресс-службе кредитного учреждения.
С 28 мая банк снижает ставки по потребительским кредитам на 2 процентных пункта, минимальная ставка составит 15,9% годовых, передает РИА «Новости».
С 30 мая Сбербанк снижает ставки по ипотеке для покупки жилья в новостройке и на вторичном рынке на 3 процентных пункта, минимальная ставка составит 10,9%.
Также снижаются ставки по рублевым вкладам, максимальная доходность теперь составляет 9,5% вместо 12%.
Напомним, в четверг Центробанк на внеплановом заседании снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта – до 11% годовых.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Минэкономразвития призвали возвращаться к равновесному курсу рубля
Высокий курс рубля создает риски для российской экономики, поскольку это делает российскую продукцию неконкурентной на внешнем рынке, поэтому необходимо возвращаться к равновесному курсу национальной валюты, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
«Тот курс, который сейчас есть, — он в долгосрочном плане представляет проблему, потому что реальный эффективный курс на 40% крепче, чем за последние 5 лет. Это означает серьезный вызов и внутреннему производителю, который по мере восстановления каналов импорта будет все больше ощущать давление, конкурировать с ними, проигрывать эту конкуренцию», – передает его слова ТАСС.
Решетников пояснил, что по мере восстановления каналов импорта внутренние производители будут все больше ощущать давление со стороны ввозимых товаров и проигрывать конкуренцию.
«Если мы говорим о том, что такой курс будет в долгосрочном плане, то, конечно, никакие проекты импортозамещения бизнес не запустит, потому что они будут неконкурентоспособными. Поэтому нам нужно возвращаться аккуратно к тому равновесному курсу, который у нас был», – сказал министр.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что усиление рубля к доллару постоянно обсуждается на совещаниях у президента и в правительстве.
Напомним, Банк России вернулся к закупкам валюты для удержания рубля от неконтролируемого укрепления.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Медведев назвал «сладкие» последствия для европейцев санкций против России
России непросто жить в условиях внешних санкций, но жители Европы тоже ощутят на себе «сладкие» последствия, заявил зампред Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на форуме партии «Предпринимательство в новой экономической реальности».
«Жители Европы ощутили на себе все «сладкие» последствия антироссийских санкций: инфляцию или даже гиперинфляцию – для Европы, рост цен на топливо, на жилье, на коммунальные услуги, на продукты питания, на товары первой необходимости; сокращение рабочих мест и так далее», – передает его заявление ТАСС.
«Каждый новый пакет антироссийских санкций – это попытка в максимальной степени ослабить нашу страну, попытка при помощи блокад, санкционных ограничений, различного рода нормативных актов, законов выстроить совершенно другую систему отношений в мире и систему влияния на нашу страну», – сказал Медведев.
Ранее Медведев призвал модернизировать программу «Единой России».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Медведев призвал заменить термин «импортозамещение»
Термин «импортозамещение» можно заменить на «технологический суверенитет» или «технологическая независимость», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на форуме, посвященном предпринимательству.
Так Медведев ответил на предложение одного из выступающих придумать замену термину «импортозамещение».
«Технологический суверенитет», – сказал зампред Совбеза. Позднее он отметил, что можно это назвать и технологической независимостью, передает ТАСС.
По словам политика, «импортозамещение» – «не самый удачный», особенно когда имеются в виду, например, компоненты производства.
«Он такой, немножко унизительный для нас. И это тоже все ощущают. Особенно когда речь идет о каком-то, извините, барахле – в прямом смысле этого слова», – добавил Медведев.
Ранее Медведев заявил, что России непросто жить в условиях внешних санкций, но жители Европы тоже ощутят на себе «сладкие» последствия.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Силуанов: Технический дефолт никак не повлияет на россиян
|
|
В случае объявления технического дефолта США России для граждан страны ничего не изменится, заявил министр финансов Антон Силуанов.
«Никак не отразится, ничего не изменится. Вообще, технический дефолт – это дефолт, который объявила, по сути, западная инфраструктура своим же инвесторам. Мы надежный заемщик, мы как выполняли даже в этих сложных условиях, так и будем искать варианты, а такие варианты у нас уже готовятся, чтобы выполнить свои обязательства по внешним долгам», – цитирует Силуанова ТАСС.
Он добавил, что российское руководство будет пытаться рассчитаться по своим обязательствам и найдет такую форму. У России достаточно валюты и ресурсов для оплат по долгу.
«Надо было собрать 75% держателей облигаций. 75%, я думаю, они, конечно, вряд ли наберут. Но мы предложим инструмент для того, чтобы все держатели нашего долга могли получить свои проценты и тело [долга]», – сказал министр.
Ранее минфин США заявил, что срок действия американской генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, решено не продлевать после 25 мая.
Между тем Россиии России 27 мая предстоит платеж по еврооблигациям.
В конце апреля Минфин России заявлял, что исполнил в долларах обязательства по суверенным еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 годах. В мае СМИ сообщили, что американский Минфин аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга России. Однако даже сам Минфин США признает, что наступление технического дефолта в России не изменит в корне ситуацию, так как страна в условиях санкций все равно не имеет доступ к мировому рынку капитала.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин: Шестисотые мерседесы в Россию привезут из какой угодно страны
В Россию продолжат поступать люксовые товары, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в формате видеоконференцсвязи.
«Те, кто захотят завести какие-то товары люкс-класса, лакшери, они смогут это сделать. Но будет для них чуть-чуть подороже. Но это те люди, которые и так ездили на шестисотых мерседесах и будут ездить. Уверяю, их привезут откуда угодно и из какой угодно страны. Для нас не это важно. Для страны, для ее развития, я уже сказал и повторю это, важны инженерные центры, научные центры, которые являются базой собственного развития. Вот о чем мы должны думать и над чем работать и в рамках ЕврАзЭС, и в широком смысле с нашими партерами, с теми, кто хочет с нами сотрудничать», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее на форуме Путин заявил, что Россия становится даже сильнее в чем-то из-за санкций, а страны, стремящиеся навредить России, наносят ущерб самим себе.
Он также отметил, что импортозамещение не является панацеей, поэтому Россия будет развиваться в целом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Джонсон рассказал Зеленскому об усилиях для возобновления экспорта зерна с Украины
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора, что Великобритания будет работать с партнерами по Группе семи, настаивая на достижении срочного прогресса по теме возобновления поставок зерна с Украины.
«Премьер-министр сообщил президенту Зеленскому о ведущейся интенсивной работе с международными партнерами, чтобы найти пути для возобновления экспорта зерна с Украины, чтобы предотвратить глобальный продовольственный кризис. Он сказал, что Великобритания будет работать с партнерами по Группе семи, настаивая на достижении срочного прогресса», – приводит ТАСС коммюнике канцелярии британского премьера.
Подчеркивается, что Джонсон и Зеленский согласовали следующие шаги и сошлись во мнении, что есть настоятельная необходимость, чтобы Россия «ослабила блокаду и позволила [организовать] безопасные судоходные маршруты».
Джонсон также отметил «важность того, чтобы международное сообщество продолжало работать и действовать сообща» по ситуации на Украине. Он считает, что западные страны «обязаны поддерживать Украину». В этой связи он указал, что Лондон продолжит поставлять Киеву необходимое оборудование.
Ранее Москва обвинила Вашингтон в создании продовольственного кризиса на Украине.
Между тем, ЕС начал изучать возможность военно-морской миссии для вывоза зерна из Украины. До этого, Кремль счел неприемлемыми обвинения Запада в блокировке поставок зерна с Украины.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что усугубление глобального продовольственного кризиса, развивавшегося в течение последних двух лет, произошло из-за введения США и их сателлитами нелегитимных санкций против России.
До этого вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Маурицио Мартина прогнозировал рост числа голодающих в мире до 220 млн человек. Между тем агрометеорологи пообещали России в 2022 году хороший урожай зерновых.
Между тем специализирующаяся на изучении аграрных данных рынков компания «Совэкон» указывала, что запасов пшеницы в мире к концу 2022-2023 сельскохозяйственного года (1 июня 2022 года – 30 июня 2023 года) хватит на 18 недель.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин: Россия становится сильнее из-за санкций
Россия становится даже сильнее в чем-то из-за санкций, а страны, стремящиеся навредить России, наносят ущерб самим себе, заявил президент Владимир Путин.
По словам главы государства, Россия не намерена сама себя отрезать от технологий развитых стран, передает ТАСС.
«Конечно, мы понимаем огромные технологические преимущества, преимущества высоких технологий в развитых экономиках. Мы не собираемся себя от этого отрезать, нас хотят оттуда немножко выдавить. Но в современном мире это просто нереалистично — невозможно», – пояснил российский лидер.
Путин добавил, что если Россия сама себя «какой-то стеной не будет отделять, то никто такую страну, как Россия, отделить не сможет».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Силуанов назвал сроки действия запрета на вывоз иностранного капитала
Запрет на вывоз капитала из России для инвесторов недружественных стран сохранится до снятия санкций и разморозки российских резервов на Западе, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
«Будем нормализовывать нашу экономическую ситуацию, будем дальше идти к тому, чтобы все те ограничения, которые были введены, в конечном счете отменить. Но есть один момент: те инвестиции, которые были сделаны иностранцами из недружественных стран в Россию, – будем их держать так же, как они будут держать наши золотовалютные резервы», – передает его слова РИА «Новости».
Министр пояснил, что введенные в России ограничения были вынужденной мерой. «Она связана с тем, что нам заморозили наши активы – Центрального банка, правительства в виде золотовалютных резервов, заморозили активы наших крупных компаний. Мы точно так же ответили – заморозили и не пускаем эти деньги обратно. Я думаю, что эта мера сохранится до той поры, пока не будут отменены те санкции, которые были введены, или те заморозки, которые были введены в отношении наших резервов и активов», – пояснил Силуанов.
При этом, по его словам, ограничение на вывоз капитала из России, а также и другие меры сыграли свою роль, поэтому власти уже начали постепенно их смягчать.
«Ставка снизилась почти в два раза, мы постепенно отменяем обязательную продажу валютной выручки – сейчас снизили до 50%, возможности вывоза физлицами валюты повысили в пять раз», – сказал глава Минфина и отметил, что движение в этом направлении будет продолжаться.
Напомним, 25 марта Россия в ответ на заморозку части своих резервов применила зеркальную меру и ограничила движение средств в недружественные страны. «В ответ на заморозку части российских резервов Россия также ввела ограничения на движения средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму», – говорится в материалах регулятора», – сообщал Центробанк.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России предложили запретить экспорт риса на полгода
Министерство сельского хозяйства России предложило запретить экспорт риса из страны с 1 июля по 31 декабря 2022 года, он не распространяется на государства-члены ЕАЭС, а также для оказания международной гуманитарной помощи.
«Установить с 1 июля по 31 декабря 2022 г. включительно временный запрет на вывоз риса (код 1006 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) и крупы рисовой (код 1103 19 500 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) (далее – рис)», – говорится в проекте постановления правительства России.
Временный запрет не распространится на рис, вывозимый в государства-члены ЕАЭС, а также для оказания международной гуманитарной помощи в рамках международных транзитных перевозок. Также запрет не будет действовать на рис, вывозимый в целях обеспечения деятельности воинских формирований России в Республике Абхазия, Южная Осетия, ДНР и ЛНР, а также других иностранных государств.
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев сообщил, что министерство оценивает целесообразность обнуления ввозных пошлин для риса.
По данным Росстата, урожай риса в России в 2021 году сократился на 6%, до 1,074 млн тонн, посевные площади под этой культурой также уменьшились – на 3,7%, до 190 тыс. гектаров. Внутреннее потребление риса в России, по экспертным оценкам, составляет порядка 800 тыс. тонн.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экономика России достойно выдерживает удар от санкций Запада.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев констатировал, что на фоне антироссийских санкций мир постепенно погружается в беспрецедентный продовольственный кризис, в результате которого десятки миллионов людей в Африке или на Ближнем Востоке по вине Запада окажутся на грани голода. «Чтобы выжить, они устремятся в Европу. Не уверен, что Европа переживет кризис», – сказал секретарь СБ России.
В начале апреля президент России Владимир Путин подчеркивал, что ситуация на мировом рынке продовольствия за последние два года осложнилась из-за ошибок в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Банк России увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами
Центробанк увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами с 60 до 120 рабочих дней, соответствующее решение принял совет директоров регулятора, сообщила пресс-служба ЦБ.
«Экспортеры получают право осуществлять обязательную продажу иностранной валюты, зачисленной на их счета в уполномоченных банках, в размере, установленном указом президента от 28 февраля 2022 года № 79, не позднее 120 рабочих дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных банках», – говорится в сообщении на сайте Банка России.
До этого срок продажи валюты составлял 60 рабочих дней.
Ранее правительственная комиссия 23 мая приняла решение снизить требование об обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80% до 50%, решение Минфин России объяснил стабилизацией курса рубля и достижением достаточного уровня валютной ликвидности на рынке.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Джонсон использовал аллегорию с крокодилом для описания возможности переговоров с Путиным
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, говоря о возможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил, что «этому парню совершенно нельзя доверять», и использовал аллегорию с крокодилом.
«Как ты можешь иметь дело с крокодилом, когда он собирается съесть твою левую ногу?» – заявил Джонсон в интервью Bloomberg.
«Этому парню совершенно нельзя доверять», – передает слова Джонсона РИА «Новости».
Премьер также призвал и дальше поддерживать Украину вооружениями, в частности, предложил отправить Киеву реактивные системы залпового огня, которые могут поражать цели с гораздо большего расстояния.
При этом Джонсон исключил использование британских военных для помощи в разминировании украинских портов. По его словам, Лондон будет работать с международными партнерами, чтобы помочь Украине в этом.
Ранее газета «Коррьере делла сера» со ссылкой на источники сообщила, что британский премьер-министр Борис Джонсон предложил создать новый политический, экономический и военный альянс во главе с Великобританией в качестве альтернативы Европейскому союзу.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о якобы намерениях британского премьера Бориса Джонсона создать альянс в противовес Евросоюзу, но если такая инициатива была, то Джонсон предлагает «междусобойчик» для подрыва позиций ЕС.