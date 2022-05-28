Антонов возложил на США вину за глобальный продовольственный кризис

Усугубление глобального продовольственного кризиса, развивавшегося в течение последних двух лет, произошло из-за введения США и их сателлитами нелегитимных санкций против России, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя попытки Вашингтона обвинить в продовольственном кризисе Москву.

«Дальнейшее усугубление кризиса произошло из-за введения Вашингтоном и его сателлитами нелегитимных санкций против России. Несмотря на отсылки американских чиновников на исключения из ограничительного режима, якобы предусматривающие возможность торговать с нашей страной агропромышленными товарами, отечественные экспортеры часто не могут организовать такие поставки. Они сталкиваются с блокировкой платежей, отказами в получении кредитов и страховок, проблемами с фрахтованием судов и закупкой сельхозтехники и даже семян. К тому же США продолжают повышать пошлины на ввоз наших удобрений», – приводит ТАСС слова Антонова, которые распространило посольство России в Вашингтоне.

Дипломат оценил подобные действия как «верх лицемерия» и назвал попытки США возложить ответственность за продовольственный кризис на Россию абсолютно безосновательными. «Призываем перестать перекладывать с больной головы на здоровую, – продолжил он. – Россия привержена взятым на себя экспортным обязательствам и готова к переговорам по урегулированию этой серьезнейшей проблемы, в том числе по линии ООН».

Антонов также напомнил, что сложности в сфере продовольствия накапливались уже давно, как минимум в течение последних двух лет. «Они связаны с допущенными просчетами и системными ошибками в макроэкономической – прежде всего финансовой и внешнеторговой, – энергетической и продовольственной политике западных стран. Одновременно пандемия COVID-19 привела к значительным нарушениям производственно-сбытовых цепочек. Почти в два раза выросли затраты на логистику. Естественно, все это не могло не привести к резкому росту цен на продукты питания. Котировки на пшеницу за 2021 год увеличились на четверть».

Ранее вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Маурицио Мартина спрогнозировал рост числа голодающих в мире до 220 млн человек. Между тем агрометеорологи пообещали России в 2022 году хороший урожай зерновых.

Накануне в Кремле сообщали, что президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги акцентировал, что Россия готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений Запада.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС поможет Украине опустошить хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. Президент США Джо Байден заявлял, что Соединенные Штаты и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс. В то же время опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сравнивают вывоз зерна с Украины в Европу с событиями столетней давности.

В начале мая министр экономики Германии Свенья Шульце предупредила об угрозе начала сильнейшего голода в мире со времен Второй мировой войны из-за пандемии коронавируса и обострения ситуации на Украине. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отверг обвинения в адрес России в продовольственном кризисе, подчеркнув, что киевские власти минируют акватории портов, не давая судам доставлять провизию и прочие товары в другие государства, попытки России согласовать открытие гуманитарных коридоров игнорируются.

В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что мировой продовольственный кризис начался много лет назад, задолго до начала спецоперации России на Украине, его причинами стали в том числе пандемия и просчеты западных стран. Глава МИД России подчеркнул, что нынешняя ситуация усугубила проблему, а западные санкции стали одной из ключевых причин нарушения поставок продовольствия, что и обострило кризис.

Тогда же секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев констатировал, что на фоне антироссийских санкций мир постепенно погружается в беспрецедентный продовольственный кризис, в результате которого десятки миллионов людей в Африке или на Ближнем Востоке по вине Запада окажутся на грани голода. «Чтобы выжить, они устремятся в Европу. Не уверен, что Европа переживет кризис», – сказал секретарь СБ России.

В начале апреля президент России Владимир Путин подчеркивал, что ситуация на мировом рынке продовольствия за последние два года осложнилась из-за ошибок в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран. Президент напомнил, что в мире на фоне минимальных запасов продовольствия сейчас вводятся новые санкции, блокируется работа предприятий и поставок удобрений из России и Белоруссии, а собственное производство на Западе падает из-за высоких цен на природный газ.

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