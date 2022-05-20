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Эксперт сравнил вывоз зерна с Украины в Европу с событиями столетней давности
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«Россию пытаются сделать крайней в ухудшающейся продовольственной ситуации в мире. Однако российские действия на Украине стали триггером, но не причиной происходящего», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заподозрил Киев в оплате западного оружия зерном.
«На самом деле, причина мирового продовольственного кризиса в другом. В 2020-2021 годах центробанки разных стран мира напечатали больше 12 трлн в долларовом эквиваленте. Эти деньги пошли на биржи, в криптовалюту, часть досталась населению и благодаря этому была разогнана инфляция», – рассказал эксперт.
«Вместе с тем, сказались логистические сбои из-за пандемии. Возник разрыв между платежеспособным спросом и предложением, последнее запаздывало. Далее в дело включился Китай, который принялся формировать у себя продовольственные запасы на черный день. А черный день у него – это, очевидно, война за Тайвань», – продолжил он.
«После этого европейцы захотели поставить Белоруссию на колени, обложили их санкциями и изгнали с мирового рынка калийных удобрений», – добавил собеседник. Финальным аккордом в создании мирового продовольственного кризиса, по мнению Лизана, стало введение антироссийских санкций.
«Формально по зерновой отрасли санкции не введены. Но нужно понимать, что при этом необходимо проводить расчеты. Банки от российских контрагентов убегают, как черт от ладана. Поэтому многие сделки просто остановились», – рассказал экономист.
«Многие суда отказываются везти российские грузы. Из портов ушли операторы контейнерных перевозок. И в отношении российских удобрений происходит та же самая история», – добавил он. «Европейцы не хотят понимать всех предпосылок. В их сознании Россия напала на бедную и несчастную Украину, из-за чего в мире намечается голод», – подчеркнул Лизан.
«Евросоюз на 54% зависел от поставок кукурузы с Украины, на 19% поставок по пшенице, на 40-45% по поставкам подсолнечного масла, соответственно, если они и дальше хотят противостоять России и размахивать санкционной дубиной, то им необходим по крайней мере продовольственный тыл», – отметил он.
«Соответственно, европейцы хотят раскупорить порты Украины, выгрести оттуда все зерно, а что там после этого будет – их не волнует»,
– подчеркнул собеседник. «Мы не знаем сколько зерна находится в украинских зернохранилищах. На Украине в целом со статистикой проблемы. Цифра в 20 млн тонн известна исключительно со слов главы евродипломатии Жозепа Борреля и президента США Джо Байдена. Я думаю, зерна там гораздо меньше, потому что еще в прошлом году к октябрю было вывезено 55% продовольственной пшеницы», – рассказал эксперт.
«В медийной плоскости они переводят это все в борьбу с мировым голодом. Однако, европейцев абсолютно не волнуют, к примеру, проблемы Африки, их волнует ситуация с продовольствием исключительно внутри Европейского Союза», – отметил экономист.
Эксперт сравнил происходящее сегодня с событиями вековой давности, когда Германия эшелонами вывозила с Украины продовольствие, под предлогом защиты ресурсов от большевиков и главы директории Украинской народной республики Симона Петлюры.
«По прошествии 100 лет экономические и политические реалии изменились. Грабить теперь можно опосредованно, с помощью экономических инструментов принуждения. Для этого уже не нужно отправлять солдат в остроконечных шлемах, с винтовками и заставлять их выгребать зерно», – отметил эксперт.
«Теперь это можно сделать более «цивилизованно» – с использованием современных экономических инструментов. Да и эффективность их использования значительно выше. Зерно отдают добровольно, деньги выводят в офшоры и радуются», – добавил он.
«Дороже всего продовольствие сегодня на Украине. Люди недоедают, а многие уже на грани голода. Но про голод на Украине же никто не говорит. Потому что в понимании Запада – это аборигены, просто кожа у них белая», – резюмировал собеседник.
Накануне на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя заявил, что Россия подозревает Киев в оплате получаемого оружия зерном, которое сейчас массово закачивается в зернохранилища европейских стран. При этом Россию пытаются обвинить в глобальном продовольственном кризисе.
«Зерно, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, вывозится из страны самым активным образом – как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. Куда же оно идет?», – цитирует РИА «Новости» Небензю.
«У нас есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран. Так, как мы понимаем, Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение», – подчеркнул он.
Он также заявил, что Запад и Украина пытаются обвинить в глобальном продовольственном кризисе Россию, но это абсолютно лукавая картина.
«Самой заметной тенденцией последнего времени в эволюции политической культуры в западных государствах стало стремление сваливать все проблемы на Россию. После начала специальной военной операции на Украине отмечается едва ли не квантовое ускорение в продвижении установок на то, что во всем виновата Москва. Сюжеты, связанные с продовольственной безопасностью, стали при этом одними из лидеров среди обвинений в адрес нашей страны», – приводит ТАСС слова дипломата.
«Послушать вас, господа, так мы будто хотим заморить всех голодом, а вы с украинцами только якобы о том и печетесь, как бы спасти жизни голодающих. Картина вроде бы складная, но абсолютно лукавая», – добавил Небензя.
Ранее замминистра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что решение продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций со стороны США и ЕС, которые мешают свободной торговле.
Напомним, в понедельник верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил, что Евросоюз (ЕС) поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая.
В пятницу глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России «снять блокаду» черноморских портов, в действительности вызванную действиями вооруженных сил Украины.
Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.
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МИД ответил на призыв представителя ООН открыть доступ к портам Украины
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Решение продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций со стороны США и ЕС, которые мешают свободной торговле, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко.
«Здесь нужно не только обращение к Российской Федерации, но и обратить внимание на весь комплекс причин, который вызвал нынешний продовольственный кризис. В первую очередь, это санкции, которые введены против России со стороны США и Европейского союза, которые мешают нормальной свободной торговле продовольственными товарами, включая пшеницу, удобрения и другие вещи», – прокомментировал он призыв главы Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвида Бизли в адрес Москвы открыть доступ к морским портам на Украине, сообщает ТАСС.
Руденко подчеркнул, что «вопрос, который задает господин Бизли, нужно рассматривать весьма комплексно и двусторонне».
Напомним, в понедельник верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил, что Евросоюз (ЕС) поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая.
В пятницу глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России «снять блокаду» черноморских портов, в действительности вызванную действиями вооруженных сил Украины.
Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.
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Покупавшие украинское зерно страны попросили Россию о поставках
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Многие покупавшие украинские пшеницу и кукурузу страны в поиске новых поставщиков обращаются прежде всего к России, сообщила директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина.
«В настоящее время многие страны-покупатели украинской пшеницы и кукурузы начинают искать новых поставщиков и прежде всего, конечно же, обращаются к России. Сегодня мы получили возможность значительно расширить географию продаж и объем поставок, то есть замещать украинское зерно на рынках крупнейших стран импортеров», – приводит выдержку из материалов РЗС РИА «Новости».
На Россию и Украину последние годы приходилось порядка 30% мировой торговли пшеницей.
Россия, последние годы стабильно занимавшая позицию мирового лидера по экспорту пшеницы, рассчитывает в 2022 году на рекордный сбор этой культуры (87 млн тонн) и достаточно высокий урожай в целом по зерну (130 млн тонн), что даст возможность частично поддержать выпадающие украинские поставки. В 2021 году РФ собрала 121,317 млн тонн зерна, в том числе 76 млн тонн пшеницы.
«Уже обратилась Эфиопия, которая 45% своих потребностей в пшенице закупала на Украине – порядка 600 тыс. тонн; 23% закрывали Штаты, мы поставляли 13%», – сказала Тюрина, также напомнив про возобновление после ввода санкций в отношении РФ закупок Саудовской Аравией (60 тыс. тонн на прошлой неделе).
По оценке Минсельхоза США, снижение производства зерновых культур на Украине в 2022-2023 сельхозгоду (начинается с 1 июля) составит порядка 38,5 млн тонн, до уровня сбора 48 млн тонн: в том числе производство пшеницы может снизиться на 11,5 млн тонн, а кукурузы (основной экспортной культуры) – на 22,6 млн. Такое снижение производства может привести к серьезному падению и объемов экспорта – сразу на 24 млн тонн, до 21 млн: экспорт украинской пшеницы оценивается сейчас в 10 млн тонн (минус 9 млн тонн по сравнению с прошлым сезоном), кукурузы – в 9 млн тонн (минус 14 млн тонн).
«Мировое производство падает, растет торговля, на этом фоне возможна тенденция роста мировых цен. Есть понятие баланса производства и потребления пшеницы, и по балансу не вижу резкого скачка цен от текущих», – сказала Тюрина.
По данным РЗС, украинскую пшеницу покупают такие крупнейшие мировые импортеры, как Египет (в среднем в год порядка 3,4 млн тонн), Индонезия (2,8 млн тонн), Турция (1,6 млн тонн), Пакистан (1,4 млн тонн), Марокко (1 млн тонн) и другие. В свою очередь украинскую кукурузу покупают, в частности, Китай (порядка 8 млн тонн в год), Испания (2,5 млн тонн), Нидерланды и Египет (по 2,2 млн тонн), Иран (1,7 млн тонн), Турция (более 1 млн тонн).
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Гааге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте обвинил Россию в грядущем глобальном продовольственном кризисе. В начале мая министр экономики Германии Свенья Шульце предупредила об угрозе начала сильнейшего голода в мире со времен Второй мировой из-за пандемии коронавируса и обострения ситуации на Украине.
В прошлый четверг посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отверг обвинения в адрес России в продовольственном кризисе, подчеркнув, что киевские власти минируют акватории портов, не давая судам доставлять провизию и прочие товары в другие государства, а попытки России согласовать открытие гуманитарных коридоров игнорируются.
В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что мировой продовольственный кризис начался много лет назад, задолго до начала спецоперации России на Украине, его причинами стали в том числе пандемия и просчеты западных стран. Глава МИД России подчеркивал, что нынешняя ситуация усугубила проблему, а западные санкции стали одной из ключевых причин нарушения поставок продовольствия, что и обострило кризис.
Тогда же секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев констатировал, что на фоне антироссийских санкций мир постепенно погружается в беспрецедентный продовольственный кризис, в результате которого десятки миллионов людей в Африке или на Ближнем Востоке по вине Запада окажутся на грани голода. «Чтобы выжить, они устремятся в Европу. Не уверен, что Европа переживет кризис», – сказал секретарь СБ России.
В начале апреля президент России Владимир Путин подчеркивал, что ситуация на мировом рынке продовольствия за последние два года осложнилась из-за ошибок в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран. Президент напомнил, что в мире на фоне минимальных запасов продовольствия сейчас вводятся новые санкции, блокируется работа предприятий и поставок удобрений из России и Белоруссии, а собственное производство на Западе падает из-за высоких цен на природный газ. В свою очередь сенатор Алексей Пушков подсказал Западу способ избежать нехватки еды.
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Шольц обвинил Россию в глобальном продовольственном кризисе
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Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Гааге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте возложил на Россию ответственность за возможный глобальный продовольственный кризис.
Глава правительства ФРГ предупредил об опасности «серьезного продовольственного кризиса, особенно на глобальном Юге», якобы вызванного, по его словам, проведением специальной военной операции РФ на Украине, передает ТАСС.
«Говоря прямо: ответственность за это несет только Россия», – выступил с утверждением Шольц. Он также заявил, что Россия якобы блокирует торговые пути для экспорта зерна с Украины. Для противодействия этому кризису Германия в качестве председателя в Группе семи (G7) создала Альянс для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. «Этот альянс открыт для всех, кто не хочет стоять в стороне и смотреть, как беднейшие [страны] мира расплачиваются за российскую агрессию», – заявил Шольц.
В начале мая министр экономики Германии Свенья Шульце предупредила об угрозе начала сильнейшего голода в мире со времен Второй мировой войны из-за пандемии коронавируса и обострения ситуации на Украине. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отверг обвинения в адрес России в продовольственном кризисе, подчеркнув, что киевские власти минируют акватории портов, не давая судам доставлять провизию и прочие товары в другие государства, попытки России согласовать открытие гуманитарных коридоров игнорируются.
В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что мировой продовольственный кризис начался много лет назад, задолго до начала спецоперации России на Украине, его причинами стали в том числе пандемия и просчеты западных стран. Глава МИД России подчеркнул, что нынешняя ситуация усугубила проблему, а западные санкции стали одной из ключевых причин нарушения поставок продовольствия, что и обострило кризис.
Тогда же секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев констатировал, что на фоне антироссийских санкций мир постепенно погружается в беспрецедентный продовольственный кризис, в результате которого десятки миллионов людей в Африке или на Ближнем Востоке по вине Запада окажутся на грани голода. «Чтобы выжить, они устремятся в Европу. Не уверен, что Европа переживет кризис», – сказал секретарь СБ России.
В начале апреля президент России Владимир Путин подчеркивал, что ситуация на мировом рынке продовольствия за последние два года осложнилась из-за ошибок в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран. Президент напомнил, что в мире на фоне минимальных запасов продовольствия сейчас вводятся новые санкции, блокируется работа предприятий и поставок удобрений из России и Белоруссии, а собственное производство на Западе падает из-за высоких цен на природный газ.
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В офисе Зеленского захотели дерусифицировать Харьков и Донбасс
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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк захотел искоренить понятие «русские» в Донбассе и Харьковской области, сообщило издание «Страна.ua».
«Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово «русские». Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово «русские», – приводит РИА «Новости» слова советника главы офиса президента Украины, сказанные в эфире телемарафона. Подоляк также призвал к тому, чтобы представителей власти ДНР и ЛНР там «не было физически».
Накануне президент США Джордж Буш в ходе разговора с «Владимиром Зеленским», роль которого исполнили российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, заявил, что миссия Украины «состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше русских войск».
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В российском оборонном ведомстве подчеркивают, что проводимая Вооруженными силами РФ спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Стало известно о применении Су-57 в спецоперации на Украине
Воздушно-космические силы (ВКС) России применяют истребители Су-57 в ходе военной спецоперации на Украине, рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Применение самолетов Су-57 на Украине началось уже через две-три недели после начала спецоперации. Самолеты работают вне зоны активного поражения средствами ПВО противника, применяя ракетное вооружение», – сообщил источник ТАСС.
Ранее китайские СМИ сообщали, что появление Су-57 остановило доминирование США в сфере высокотехнологичных истребителей пятого поколения и стало серьезной угрозой для американцев.
Глава Херсонской области заявил о трансформации региона в субъект России
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Херсонская область в дальнейшем будет трансформирована в субъект России, заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
«Мы смотрим на Российскую Федерацию как на свою страну. Сейчас мы – территория, подконтрольная Вооруженным силам, но в дальнейшем она будет трансформирована как субъект Федерации, будет Херсонская область Российской Федерацией», – приводятся его слова в Telegram-канале администрации.
Ранее власти Херсонской области заявили о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что Херсонская область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления некоторых российских политиков и чиновников, касающиеся перспектив тех или иных украинских регионов: «Без выражения воли жителей этих районов, без того, чтобы они определились сами, как дальше и с кем они хотят жить, ничего делаться не может».
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В Запорожcкой области рассказали о выгодах от воссоединения с Россией
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«Визит Хуснуллина в Запорожскую область вызывал эмоциональную реакцию у простых людей, которые поняли, что их желание возвратиться в родную гавань услышат», – сказал газете ВЗГЛЯД глава военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Ранее в ходе визита российский вице-премьер заявил, что «перспектива Запорожской области – работать в нашей дружной российской семье».
«Визит зампреда правительства России Марата Шакирзяновича Хуснуллина в Запорожскую область дал лично мне и моим соратникам полное понимание планов российского правительства и перспектив того, что наш родной край совершенно точно возвращается в состав нашей, без преувеличения, единой великой родины», – рассказал глава военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Возвращение в родную гавань произойдет «без всяких серых зон», чего сильно боятся местные жители, которые не хотят быть «пушечным мясом для западных хозяев Зеленского и других негодяев». «Здесь не должно быть «Запорожской народной республики», переходного периода или еще чего-то. Мы все прекрасно понимаем, что переходный период – это всегда возможности для каких-то серых зон и схем», – пояснил собеседник.
Визит Хуснуллина стал знаменательным еще и потому, что он первым из высокопоставленных официальных представителей России «посетил освобожденную территорию Запорожской области», «которую без нашего ведома забрали сепаратисты в 1991 году». «Сегодня от власти режима Зеленского освобождено около 70% территории Запорожской области. Хуснуллин является куратором Южного федерального округа (ЮФО) и вице-премьером по вопросам строительства. Этот визит мы считаем предвестием того, что Запорожский край войдет в состав именно ЮФО. Первостепенной задачей правительства России уже сейчас является развитие инфраструктуры области и подтягивание его до среднероссийского уровня», – добавил Рогов.
Накануне Марат Хуснуллин посетил Запорожскую область с рабочим визитом. Вице-премьер заявил в Мелитополе, что «перспектива Запорожской области – работать в нашей дружной российской семье». Чиновник заверил, что Россия восстановит освобожденные территории Украины.
При системном подходе к развитию региона, считает глава военно-гражданской администрации Запорожской области, эта территория быстро и без преувеличения станет «вторым Краснодарским краем». Рогов особо отметил благодатный южнорусский климат и плодородные земли, которые приносят богатые урожаи.
«Большой пучок весом 250 грамм укропа, петрушки, базилика или кинзы стоит порядка 12-15 рублей в розницу. В России таких цен нигде нет. Хлебосольные запорожцы с радостью поделятся со всей остальной Россией своими сельхозбогатствами. Эта житница хочет и должна быть в составе большой России», – отметил Рогов.
Кроме того, благодаря электроэнергии с крупнейшей в Европе Запорожской АЭС «можно увеличивать объемы производства не только в регионе, но и за его пределами». «Я с детства помню, как в советские годы каждый миллион зерна в Запорожской области отмечался каким-будь вымпелом, а в украинские – наградой. Несколько миллионов тонн зерна молотилось без какого-либо напряжения для отрасли», – напомнил собеседник.
Регион обладает большой курортной зоной, центрами которой являются всесоюзные здравницы Бердянск, Приморск и Кирилловка. Даже после переворота в 2014 году какое-то время из Москвы продолжали ходить поезда в Бердянск, куда ездили отдыхать многие россияне.
По его словам, в Запорожье рассматривают развитие по крымскому сценарию – должен быть сделан акцент на инфраструктурном строительстве, расширении трасс и дорог – чтобы регион как можно быстрее стал точкой роста, давал возможности экономического развития всей России. «Здесь заложен колоссальный потенциал экономического роста. Если посмотреть с точки зрения интеграции в глобальные экономические проекты типа китайского «Один пояс и один путь», то эти земли тоже очень интересны», – пояснил он.
Еще одной «благой вестью» по итогам визита Хуснуллина стало обещание выплатить в мае пенсии и зарплаты в рублях, а пока «люди живут как при коммунизме – денег нет: гривен уже, а рублей еще».
«Освобожденные территории Запорожской области перезапускаются все активнее, и я уверен, что не будет никаких проблем с интеграцией в единое экономическое пространство Российской Федерации. Даже в годы так называемой незалежности здесь всегда была полная ориентация на Россию, начиная с сельского хозяйства и заканчивая промышленностью. Осталось только освободить город Запорожье, который имеет половину экономического потенциала области», – подытожил Рогов.
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Буш-младший признал работу биолабораторий США на Украине
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Будучи уверенным, что разговаривает с президентом Украины, 43-й президент США Джордж Буш – младший подтвердил, что на территории Украины на протяжении многих лет действуют биологические лаборатории, финансируемые Пентагоном.
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) представили на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» большую часть своего пранка с Джорджем Бушем – младшим.
В ходе разговора на прямую реплику «Владимира Зеленского» об американских биолабораториях на Украине Буш дважды уверенно ответил «да».
Пранкер поблагодарил Буша-младшего и заявил, что на Украине «смогли сохранить наследие».
«Например, те биолаборатории, которые финансировали США на территории нашей страны. Это программа Пентагона. Вы помните?» –спросил «Зеленский» Буша. В ответ экс-президент США ответил: «Да».
Сообщение «Зеленского» о том, что украинцам «удалось эвакуировать биолаборатории», Буш встретил одобрительным кивком и похвалил якобы Зеленского, как учитель поощряет школьника: «Хорошо. Да, вы умный парень».
Еще несколько неопубликованных фрагментов разговора с Джорджем Бушем – младшим Вован и Лексус в ближайшее время презентуют в новом выпуске своей авторской программы «Шоу ВиЛ» на Rutube.
Также Джордж Буш рассказал Вовану и Лексусу, как нарушил обещания администрации своего отца о нерасширении НАТО.
Москва заподозрила Киев в оплате западного оружия зерном
Россия подозревает, что украинское зерно закачивается в зернохранилища европейских стран в качестве платы за получаемое Киевом оружие, при этом Россию пытаются обвинить в глобальном продовольственном кризисе, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«Зерно, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, вывозится из страны самым активным образом – как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. Куда же оно идет?», – цитирует РИА «Новости» Небензю.
«У нас есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран. Так, как мы понимаем, Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение», – подчеркнул он.
Он также заявил, что Запад и Украина пытаются обвинить в глобальном продовольственном кризисе Россию, но это абсолютно лукавая картина.
«Самой заметной тенденцией последнего времени в эволюции политической культуры в западных государствах стало стремление сваливать все проблемы на Россию. После начала специальной военной операции на Украине отмечается едва ли не квантовое ускорение в продвижении установок на то, что во всем виновата Москва. Сюжеты, связанные с продовольственной безопасностью, стали при этом одними из лидеров среди обвинений в адрес нашей страны», – приводит ТАСС слова дипломата.
«Послушать вас, господа, так мы будто хотим заморить всех голодом, а вы с украинцами только якобы о том и печетесь, как бы спасти жизни голодающих. Картина вроде бы складная, но абсолютно лукавая», – добавил Небензя.
Ранее замминистра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что решение продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций со стороны США и ЕС, которые мешают свободной торговле.
Напомним, в понедельник верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил, что Евросоюз (ЕС) поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая.
В пятницу глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России «снять блокаду» черноморских портов, в действительности вызванную действиями вооруженных сил Украины.
Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.
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Пушков подсказал Западу способ избежать нехватки еды и энергоресурсов
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Странам Запада надо было дать Москве гарантии безопасности, а не пытаться душить Россию санкциями, тогда не было бы никакого кризиса – ни энергетического, ни пшеничного, выразил уверенность сенатор Алексей Пушков.
«Надо было дать гарантии безопасности России, а не пытаться душить ее санкциями. И не было бы никакого кризиса – ни энергетического, ни пшеничного. Вместо этого, увлеченные игрой в подчинение мира, на Западе по большому счету «проглядели», что глобализация – это взаимозависимость, а не только зависимость остального мира от Запада. А теперь с удивлением это обнаруживают», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Гааге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте обвинил Россию в грядущем глобальном продовольственном кризисе. В начале мая министр экономики Германии Свенья Шульце предупредила об угрозе начала сильнейшего голода в мире со времен Второй мировой из-за пандемии коронавируса и обострения ситуации на Украине.
В прошлый четверг посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отверг обвинения в адрес России в продовольственном кризисе, подчеркнув, что киевские власти минируют акватории портов, не давая судам доставлять провизию и прочие товары в другие государства, а попытки России согласовать открытие гуманитарных коридоров игнорируются.
В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что мировой продовольственный кризис начался много лет назад, задолго до начала спецоперации России на Украине, его причинами стали в том числе пандемия и просчеты западных стран. Глава МИД России подчеркивал, что нынешняя ситуация усугубила проблему, а западные санкции стали одной из ключевых причин нарушения поставок продовольствия, что и обострило кризис.
Тогда же секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев констатировал, что на фоне антироссийских санкций мир постепенно погружается в беспрецедентный продовольственный кризис, в результате которого десятки миллионов людей в Африке или на Ближнем Востоке по вине Запада окажутся на грани голода. «Чтобы выжить, они устремятся в Европу. Не уверен, что Европа переживет кризис», – сказал секретарь СБ России.
В начале апреля президент России Владимир Путин подчеркивал, что ситуация на мировом рынке продовольствия за последние два года осложнилась из-за ошибок в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран. Президент напомнил, что в мире на фоне минимальных запасов продовольствия сейчас вводятся новые санкции, блокируется работа предприятий и поставок удобрений из России и Белоруссии, а собственное производство на Западе падает из-за высоких цен на природный газ.
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Царев назвал причины задержания своего брата сотрудниками СБУ
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Офису президента Зеленского нужно отвлечь общественное мнение от сдачи в плен боевиков «Азова», с этой целью был задержан мой свободный брат, вина которого лишь в том, что у него такая же фамилия, как у меня, сказал газете ВЗГЛЯД бывший нардеп Украины Олег Царев. О задержании Михаила Царева сообщили в четверг украинские спецслужбы.
«Судя по всему, поводом для задержания моего сводного брата по отцу стало то, что у него такая же фамилия, как у меня. Я не поддерживал с ним отношения с 2014 года. Вся его вина в том, что у него фамилия Царев», – считает бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
О задержании Михаила Царева сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) стало известно в четверг. Мужчину подозревают в подготовке диверсий на объектах инфраструктуры в восточных регионах страны, в частности, в Днепропетровской области. В ходе обысков у родственника бывшего депутата нашли тротиловые шашки, боеприпасы, оружие, «документы гражданина России» и банковские карты. Также утверждается, что сводному брату Царева якобы «обещали должность главы областной администрации при ее переходе под контроль ВС РФ».
«Он был уверен в быстрой победе РФ. Когда приход россиян провалился, он получил задание дестабилизировать ситуацию в регионе через серии взрывов на объектах инфраструктуры», – сообщили в СБУ.
По мнению бывшего депутата, офису президента Украины Владимира Зеленского «срочно нужно отвлечь внимание людей и поменять медийную повестку» в связи с массовой сдачей в плен украинских боевиков с территории металлургического комбината «Азовсталь».
«Ни на одном украинском телевизионном канале я не увидел сообщений о пленении бойцов «Азова» (в России в отношении бойцов националистического полка «Азов» возбуждены уголовные дела). Я уже тогда подумал, «как же они будут выкручиваться в этой ситуации и как будут перебивать медийную повестку». И вот теперь я вижу, как они это делают. Но рано или поздно информация об аресте «азовцев» дойдет до украинцев», – уверен Царев, который на Украине заочно приговорен к 12 годам тюрьмы за призывы в 2014 году к областям о выходе из состава страны.
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Французский волонтер потребовал от Макрона объяснить поставки оружия неонацистам «Азова»
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Посетивший Украину с гуманитарной миссией экс-военный Адриен Боке призвал французское правительство во главе с президентом Эммануэлем Макроном объяснить, почему Париж поставляет оружие неонацистам из полка «Азов».
«Я хочу задать очень простой вопрос и обращаюсь к французскому правительству. Как вы можете объяснить и чем оправдать то, что украинское военное формирование, бойцы которого носят знаки отличия СС и Третьего рейха, вооружены оружием, поставляемым Францией и Европой на Украину?» – передает РИА «Новости» его вопрос со ссылкой на Sud Radio.
По мнению бывшего военного, пользуясь западным оружием неонацисты из «Азова» легитимизируют свое положение в официальных украинских структурах. Он также предположил, что лично французский лидер осознает неоднозначность сложившейся ситуации.
«Почему Макрон не ездит на Украину? По-моему, Макрон начинает понимать, что французское оружие и французские боеприпасы попадают в руки неонацистов», – подчеркнул Боке.
При этом волонтер добавил, что две трети военных в стране возмущены поставками западного оружия неонацистам из «Азова».
Напомним, на данный момент с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, где были заблокированы остатки украинской группировки в городе, вышли более половины киевских силовиков, и процесс продолжается.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
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Посол Украины выступил с новыми обвинениями в адрес Шольца
Посол Украины в Германии Андрей Мельник снова обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в нерешительности из-за задержек с передачей Киеву тяжелых военных вооружений, пишет Welt.
«У меня сложилось впечатление, что канцлер не хочет поставлять Украине тяжелое оружие», – передает РИА «Новости» его слова.
По словам Мельника, Германия тянет время и ждет перемирия. Тогда, по его мнению, ее власти сошлются на отсутствие необходимости в отправке военной техники.
Кроме того, посол раскритиковал Берлин за отсутствие на Украине обещанных танков Leopard1, ЗСУ «Гепард» и БМП Marder. «А объявленный кольцевой обмен танками Т-72 для Украины из Словении до сих пор не состоялся», – добавил Мельник.
Накануне Мельник все же предпринял попытку объяснить свои предыдущие резкие выпады в адрес Шольца. Так, посол заявил, что, прибегнув к резкой риторике в адрес канцлера, он не хотел обидеть его, а пытался лишь подтолкнуть к изменению политики Германии в отношении Украины. «У меня не было цели кого-то обидеть», – заявил он.
Получены списки взятых в плен на острове Змеиный украинских военных
Киев на уровне внутренних документов своей армии признал попадание в плен военнослужащих с острова Змеиный, которых украинское руководство публично назвало погибшими и представило к высоким наградам, следует из материалов, поступивших в распоряжение российских силовиков.
По информации источников РИА «Новости», списки получены от патриотически настроенных украинских военных. Там, в частности, значатся фамилии более 2 тыс. погибших, пропавших без вести и попавших в российский плен служащих ВСУ на южном направлении.
В этих списках указаны имена и фамилии почти 40 украинских военных со Змеиного, в том числе морских пехотинцев, указанных как попавших в российский плен, а также контактные данные их ближайших родственников.
Это Артур Зазян, Яков Негрий, Роман Грибов, Владислав Задорин, Виталий Ивчин, Юрий Кузьминский, Александр Любченко, Николай Сухоруков, Виталий Ситник, Александр Лунгу, Антон Реу.
В списке также Александр Карадашов, Владимир Абажер, Иван Тошкин, Сергей Бостанов, Николай Топал, Сергей Ангелов, Артур Курбасов, Сергей Рыльский, Сергей Виноградов, Ярослав Крикливый, Александр Федоров, Владислав Коцюба, Вячеслав Иванов.
Помимо этого, со Змеиного российским военным сдались Руслан Муренко, Александр Молотков, Максим Кручок, Михаил Кружков, Дмитрий Щербан, Николай Колев, Николай Щелинський, Виталий Сидоренко, Дмитрий Ткаченко, Владимир Каратанас, Владимир Ткач, Владимир Тимощук, Сергей Святовец, Виталий Дюльгер.
Ранее в Министерстве обороны России назвали «бездумной пиар-акцией» попытку украинской армии захватить остров Змеиный накануне Дня Победы. В военном ведомстве также отметили, что Киев потерял 14 самолетов и вертолетов, а также 30 беспилотников и 50 человек личного состава.
Уточняется, что ВСУ потеряли в районе Змеиного три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27. Было уничтожено 10 вертолетов ВС Украины. Из них в воздухе сбиты три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет поддержки Ми-24. Шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24 были уничтожены на земле в районе населенного пункта Арциз Одесской области.
Шойгу назвал число сдавшихся националистов на «Азовстали»
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Уже 1908 украинских националистов, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен, заявил на коллегии Минобороны министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
«Продолжается блокирование завода «Азовсталь». С территории завода эвакуированы мирные граждане, которых удерживали там украинские националисты. Спасено 177 человек, в том числе 85 женщин и 47 детей. Всем оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь. Заблокированные на заводе националисты начали сдаваться в плен. На данный момент сложили оружие 1908 человек», – передает РИА «Новости» слова Шойгу.
Он также напомнил, что ранее сложили оружие 1387 украинских морских пехотинцев.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что на данный момент с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, где были заблокированы остатки украинской группировки в городе, вышли более половины киевских силовиков, и процесс продолжается.
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