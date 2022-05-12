Антонов отверг обвинения США в адрес России в продовольственном кризисе

Соединенные Штаты сознательно переворачивают положение дел «с ног на голову», утверждая, что кризис продовольственного снабжения является следствием действий России на Украине, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«США сознательно переворачивают положение дел «с ног на голову». Киевские власти минируют акватории портов, не давая судам доставлять провизию и прочие товары в другие государства. При этом наши попытки согласовать открытие гуманитарных коридоров по-прежнему остаются без внимания», – приводит РИА «Новости» текст заявления Антонова, которое распространила российская дипломатическая миссия.

Дипломат подчеркнул, что в США «упорно не желают отвечать за свои внешнеэкономические промахи», утверждая, что введенные против России ограничения не вредят поставкам продовольствия и удобрений. «Видимо, попытки изолировать финансовую систему России и подорвать возможности транспортного сектора не в счет», – сыронизировал Антонов.

В заключение посол РФ подчеркнул, что Москва «глубоко обеспокоена текущей ситуацией на международных продовольственных рынках». В этой связи, подчеркнул Антонов, Россия намерена и далее добросовестно исполнять свои обязательства по международным экспортным контрактам в части сельскохозяйственных товаров и удобрений.

Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал американских фермеров восполнить нехватку продовольствия в мире, якобы вызванную ситуацией на Украине. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что действия России никоим образом не влияли и не могут влиять на продовольственную проблему в мире. Как отметил министр, ограничения со стороны Запада разрушили существовавшие долгие годы удобные транспортно-логистические цепочки. Кроме того, Лавров отметил, что киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов с продовольственными товарами.

В минувшее воскресенье министр экономики Германии Свенья Шульце предупредила о существовании угрозы начала сильнейшего со Второй мировой войны голода в мире из-за пандемии коронавируса и обострения ситуации на Украине.

Между тем в конце апреля глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что мировой продовольственный кризис начался много лет назад, задолго до начала спецоперации России на Украине, его причинами стали в том числе пандемия и просчеты западных стран.

Тогда же секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев констатировал, что на фоне антироссийских санкций мир постепенно погружается в беспрецедентный продовольственный кризис, в результате которого десятки миллионов людей в Африке или на Ближнем Востоке по вине Запада окажутся на грани голода. «Чтобы выжить, они устремятся в Европу. Не уверен, что Европа переживет кризис», – сказал секретарь СБ России.

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