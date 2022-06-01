Генсек ООН назвал связанное с Россией условие решения продовольственного кризиса

Глобальный продовольственный кризис не будет решен, если не вернуть на мировые рынки сельскохозяйственную продукцию из России и Украины, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по итогам переговоров с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

«Позвольте сказать честно – нет действенного решения продовольственного кризиса без возвращения на мировые рынки продовольственной продукции из Украины и продовольствия и удобрений из России», – цитирует ТАСС генсека ООН.

По словам Гутерриша, он продолжает прилагать все возможные усилия, чтобы продвигать диалог в этом направлении.

«У нас есть две команды, одна под руководством Мартина Гриффитса, другая – Ребеки Гринспен, которые способствуют достижению пакетной договоренности. Она будет включать безопасный экспорт украинской продукции по морю, а также беспрепятственный доступ российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки, а особенно – в развивающиеся страны. В этот самый момент, когда мы с вами беседуем, эти две группы находятся в соответствующих столицах для поиска взаимно приемлемых решений», – отметил Гуттериш.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что установленные украинскими военными мины в Черном море препятствуют свободному проходу судов с зерном из Одессы.

До этого посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что усугубление глобального продовольственного кризиса, развивавшегося в течение последних двух лет, произошло из-за введения США и их сателлитами нелегитимных санкций против России.

Вице-директор продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), бывший министр сельского хозяйства Италии Маурицио Мартина заявил, что из-за дефицита продовольствия и дороговизны продуктов и удобрений по причине украинского кризиса число голодающих и недоедающих на планете может достигнуть 220 млн человек.

Между тем, президент Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что Россия готова помочь в решении продовольственного кризиса, в том числе экспортировать зерно и удобрения, если с нее будут сняты санкции.

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