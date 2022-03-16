Как украинцы «покоряли» Херсонщину

Первым регионом Украины, полностью взятым под контроль российскими войсками, стала Херсонская область. Хотя абсолютное большинство херсонцев – люди русской культуры, сразу после смены власти население опасалось идти на контакт с военными РФ. В городе даже прошел мирный митинг против «русской оккупации». Почему в созданном Россией крае так сильны «заукраинские» настроения?

Жители Херсона впервые за семь лет смогли без опаски собраться на митинг в честь годовщины освобождения родного города от немецко-фашистских захватчиков. Члены ветеранских организаций и активисты смогли собраться у Вечного огня и Могилы Неизвестного Солдата в городском парке Славы, сообщило во вторник Министерство обороны России. «С 2015 года ветераны и простые люди, приходившие на памятные мероприятия, посвященные Победе, подвергались физическому насилию со стороны националистов, а также гонениям со стороны государственных органов исполнительной власти», – цитирует ТАСС сообщение Минобороны.

Прошедший митинг – один из символов того, что жизнь в областном центре входит в привычное столетиями русло. То же можно сказать обо всей Херсонщине, которую целиком взяли под контроль российские войска – о достигнутом результате во вторник сообщил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков. Херсонская область – первый украинский регион, над которым полностью потеряла контроль действующая киевская власть. Освобождена центральная часть Причерноморья с населением не менее 1 млн человек (из них около 300 тысяч – жители областного центра). Херсонщина, как и вся Северная Таврия, славится своими арбузами и виноградом, но это далеко не все, что могут произвести почти два миллиона га плодородных почв региона, в том числе черноземов. Потенциально область может давать ежегодно по 2 млн тонн пшеницы, не считая других «плодов земли».

«С момента распада Советского Союза до 2014 года в Херсонской области происходила деиндустриализация, но едва заметная, – рассказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Верховной рады от Херсона (фракция Партии регионов) Алексей Журавко. – При этом в регион вкладывались большие средства, расширялась площадь сельхозугодий. В область заходили иностранные инвесторы, строились мини-предприятия. Хотя, конечно, до создания новых стратегических производств, как например, судостроительный завод, дело не дошло, но старый все еще работал. Расширялся и перевалочный порт». Теперь вне досягаемости нынешнего киевского режима оказался крупнейший морской и речной порт на Днепре, стратегически важный узел водных и железнодорожных коммуникаций.

Город русской славы и житница Новороссии

Город Херсон имеет и важное символически-историческое значение. Это, напомним, первая база русского флота на Черном море. После победы в Русско-турецкой войне, здесь в 1778 году по приказу Екатерины II была заложена первая верфь будущего Черноморского флота. Одновременно с судоверфью и крепостью основан город, названный в честь Херсонеса Таврического (Севастополь, расположенный близ исторического Херсонеса, появится почти десятилетием позже).

Первым херсонским генерал-губернатором стал князь Григорий Потемкин, а за строительство города и крепости отвечал Иван Абрамович Ганнибал – старший сын «арапа Петра Великого» и двоюродный дед Пушкина. В конце XVIII века строительством херсонских укреплений руководил Александр Суворов, примерно в те же годы со стапелей херсонской верфи сошел первый линкор Черноморского флота – линейный корабль «Слава Екатерины».

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Со строительством Николаевской верфи военное значение Херсона несколько снизилось. Но губернский город стал одной из промышленных и торговых «столиц» Новороссии – не без участия отца-основателя соседней Одессы Эммануила де Ришелье (он предложил направлять налоги на торговлю вином во всех новороссийских губерниях на развитие Херсона). Правительство поощряло освоение земель губернии – сюда с помощью разного рода льгот приглашали иностранных колонистов и российских малоземельных помещиков. Неудивительно, что по сюжету гоголевских «Мертвых душ» именно в Херсонскую губернию Чичиков планировал «переселить» купленных им фиктивных крестьян. К слову, реальными переселенцами на Херсонщину были в большинстве своем русские крестьяне и мещане. В конце XIX – начале XX века половину населения города Херсона составляли великороссы, 30% – евреи, украинцы-малороссы были на третьем месте.

Неудивительно, что в годы Гражданской войны здесь не удалось закрепиться ни Украинской державе гетмана Скоропадского, ни Директории Петлюры. Губернию оспаривали друг у друга красные и войска Деникина, позже – Врангеля. В 1930-е годы повысилось значение Херсонского порта (благодаря строительству Днепрогэса), но зато понизился статус города – он стал райцентром Николаевской области.

«Последствие ошибки Левитана»

Херсонская область появилась на карте СССР в марте 1944 года, сразу после освобождения Херсона от фашистов войсками 3-го Украинского фронта. Считается, что «виновником» присвоения городу областного статуса был знаменитый диктор Юрий Левитан. Рассказывают, что он зачитал сводку, где Херсон был ошибочно указан как областной город. История завершается тем, что Сталин «исправил ошибку»:

«Нет Херсонской области? Значит, будет!».

После войны город, как и другие разрушенные центры Причерноморья и Крыма, восстанавливали силами всего Советского Союза. И советские времена, и постсоветскую эпоху Херсон сохранял свой интернациональный характер, а языком общения оставался русский. «Судя по данным опроса социологической группы Гэллапа, в 2008 году для 5/6 граждан Украины родным языком был русский. Вероятнее всего, в Херсонской области доля русских была примерно такой же», – говорит депутат Госдумы, телеведущий, уроженец Одессы Анатолий Вассерман.

За прошедшие 14 лет расклад мог измениться – к примеру, в Херсон переселилось изрядное количество крымских татар, добавляет эксперт. «Сейчас в Херсонской области, очевидно, концентрация русских несколько ниже, чем в 2008-м, но вряд ли намного ниже. Там громадное большинство, как и по всей Украине, составляют русские», – заметил собеседник.

Как дерусифицировали Херсонщину

Официально (по данным переписи 2001 года) этнические русские составляли 20% населения Херсона и 14% населения области, 82% жителей области и 76% – областного центра были записаны украинцами. При этом 25% указывали в качестве родного языка русский, и большинство населения было и остается двуязычным. При этом дерусификация новых поколений шла полным ходом – по данным на 2018 год, всего в 26 школах (из 435) языком обучения был русский.

Еще одна примета послемайданной эпохи – падение по всем направлениям: производство, финансовая отрасль, инвестиции, перечислил экс-депутат Рады от Херсона Журавко. «Все стало сводиться к «купи-продай». Отдельно отмечу удар реформ Ульяны Супрун по медицине – начался отток денег и специалистов из отрасли. Из других сфер также начали уходить рабочие кадры, причем ­– не заниматься другими делами, а уезжать за границу. Область начала вымирать», – отметил бывший парламентарий.

В целом, указал Журавко, новые постмайданные власти проводили над Херсонской областью эксперименты в области управления и реформы в нескольких сферах деятельности, и это окончательно разрушило регион. «Люди поуезжали в Польшу, Россию, США, Канаду, это привело к демографической яме. Что, конечно же, сказалось и на культурной сфере, она вообще практически перестала существовать в Херсоне», – подчеркнул собеседник.

«Надо также учесть, что после 2014 года в регионе, как и на всем юге Украины – Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской областях, укрепились пробандеровские настроения», – заметила председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер.

«Главная причина того, что происходило – это постоянные репрессии, которые жесточайшим образом выпалывали любые оппозиционные настроения,

любые пророссийские взгляды. Из-за этого мы пришли к этой ситуации, и Херсон здесь не исключение, он не выпадает из общего ряда», – подчеркнула собеседница. «В Николаевскую область перевели военную часть из Крыма, тех военнослужащих ВСУ, которые не согласились остаться в России. В Одессу приехало много переселенцев с Западной Украины осваивать южный берег. А в Херсоне появились крымские татары и чиновники из Крыма», – рассказала собеседница.

В город эвакуировалось постпредство президента Украины в Автономной республике Крым. Здесь активно работали лидеры экстремистского «Меджлиса крымско-татарского народа*». В 2015 году лидер «Меджлиса» Рефат Чубаров инициировал продовольственную блокаду Крыма. «Клика Порошенко и Турчинова очень хорошо постаралась, чтобы никаких сношений с Крымом не было. Это оказалось губительно особенно для фермеров и сельхозпредприятий», – отметил Журавко.

Показательно, что именно на деньги беглого крымского олигарха, экс-депутата Верховной рады от Симферополя Андрея Сенченко «патриоты Украины» соорудили дамбу, перекрывшую Северо-Крымский канал – и оставили полуостров без 90% воды.

Быстрое освобождение

26 февраля 2022 года дамбу взорвали инженеры Черноморского флота. Это было одно из первых действий, которые предприняли наши войска, войдя на Украину со стороны Крыма.

Напомним, что уже по итогам первого дня спецоперации российские военные взяли под контроль Геническ и совершили 200-километровый марш-бросок к Новой Каховке и стратегически важной Каховской ГЭС – что в том числе и позволило восстановить подачу днепровской воды в Северо-Крымский канал. 2 марта был взят Херсон. Наконец, к 15 марта территория области была полностью очищена от украинских войск и нацбатов.

Из Крыма идет поток гуманитарной помощи для мирных жителей Херсонщины. Неделю назад в областной центр доставили 140 тонн продуктов (крупы, консервы, овощи) и предметов первой необходимости. Пункты раздачи продуктовых наборов были открыты по всему городу. Гумпомощь для жителей освобожденных территорий идет по восстановленному железнодорожному маршруту Армянск – Херсон, сообщил в прошлый четверг глава Крыма Сергей Аксенов (украинские националисты заблокировали и разобрали эту ветку еще в 2015-м).

При этом приходят сообщения о том, что местные жители зачастую опасаются разбирать прибывшую гуманитарную помощь. По мнению ряда экспертов, похоже, что оставленные «на хозяйстве» украинские чиновники саботируют помощь гражданам.

Почему люди боятся обращаться за помощью

Украинский политический аналитик Юрий Подоляка считает, что мэр Херсона, член партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Игорь Колыхаев мог начать не только затруднять раздачу российской гумпомощи, но и ограничивать обычную продажу продуктов с целью создать у горожан протестные настроения. 14 марта в городе даже прошел мирный митинг против действия властей России, на который вышли несколько тысяч горожан. По мнению Подоляки, именно мэр Колыхаев мог стоять за протестными выступлениями херсонцев.

По мнению Шеслер, проблема шире, чем давление киевских властей на назначенных ими региональных чиновников. «Люди, которые там живут пророссийски или не пророссийски настроенные, не понимают, чем закончится ситуация, – заметила Шеслер. – Именно из-за этого часть антироссийская, пробандеровская чувствует себя безнаказанно, потому что они боятся своих киевских властей больше, чем русских войск, которые сегодня находятся в Херсоне». Есть ощущение, что все может вернуться на круги своя и тогда лояльность Киеву зачтется, добавила собеседница.

«С другой стороны, пророссийская среда, которая безусловно есть в Херсоне, разрознена и загнана в подполье. Они боятся проявить себя, потому что им грозят жестокие кары, если киевская власть вернется», – полагает Шеслер. По ее мнению, такое положение дел будет продолжаться до тех пор, пока не возникнет ощущение – российское присутствие в регионе будет серьезным и долговременным. «Россия будет так или иначе обустраивать эту территорию и поэтому пробандеровские круги поймут, что их дело безнадежно», – прогнозирует Шеслер.

Со временем украинская пропаганда утратит свое влияние на херсонцев, полагает депутат Госдумы Вассерман. «Если пропаганда противоречит тому, что люди испытывают на собственном опыте, то они перестают обращать внимание на пропаганду. В Херсонской области будет то же самое. Постепенно там восстановится экономическое благополучие, причем восстановят его сами жители области. Ведь у них вновь появится возможность экономического взаимодействия со всей огромной Россией, а не только с ее юго-западной частью, которую называют Украиной», – сказал депутат.

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