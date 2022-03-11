Эксперт: Украинские чиновники на освобожденных Россией территориях опасаются мести Киева

На освобожденных территориях нужно создавать военно-гражданские администрации, а не полагаться на прежних глав, поскольку те могут заниматься вредительством. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. Так она отреагировала на сообщения о саботаже местных чиновников в занятом российскими войсками Херсоне.

Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер считает вполне достоверными данные о том, что мэрия Херсона пытается натравить горожан на российских военных. «Пока население освобожденных территорий не будет на сто процентов уверено в том, что назад хода нет, местные чиновники останутся втайне привержены Киеву», – опасается она.

Информация о том, что Колыхаев ведет против российских войск и против интересов собственного города подрывную деятельность, начала распространяется в Telegram-каналах. Как напоминает известный украинский политический аналитик Юрий Подоляка, после перехода Херсона под контроль российских военных, Колыхаева оставили на своем посту. Однако вопреки достигнутым с ним договоренностям он, судя по всему, начал не только саботировать работу по раздаче российской гумпомощи, но и ограничивать обычную продажу продуктов с целью создать у горожан протестные настроения. Кроме того, под патронажем Колыхаева, предполагает Подоляка, организуются митинги, стравливание местного населения и российских войск.

По словам Шеслер, поведение Колыхаева похоже на защитную реакцию, потому что местные чиновники на освобожденных территориях до сих пор «намного больше опасаются Киева и бандеровцев, чем российской армии или войск Луганской и Донецкой народных республик». «Вы посмотрите на митинги, шествия и акции, на которых люди с национальными флагами Украины демонстрируют свое негодование перед российскими солдатами. Все это вызвано тем, что у населения нет убеждения в том, что перемены бесповоротны», – убеждена председатель СППУ.

Шеслер добавила, что для эффективного управления освобожденными территориями необходимо «создавать военно-гражданские администрации, которые и возьмут на себя технические, административные и хозяйственные вопросы». «В противном случае мы получим саботаж и откровенное вредительство», – предупреждает Шеслер.

Как заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, украинское руководство запретило мэрам городов любые гуманитарные контакты с российской стороной. Он подчеркнул, что «всех несогласных просто расстреливают», передает РИА «Новости».

Напомним, Херсон полностью перешел под контроль российской армии 2 марта. Выход наших войск к Херсону также дал возможность разблокировать Северо-Крымский канал, который после этого начал наполняться водой. Уже восстановлено техническое железнодорожное сообщение от Крыма до Херсона, по этой дороге проводится доставка гуманитарной помощи, заявил позднее глава республики Сергей Аксенов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жителям украинских городов и сел, освобожденных российской армией, аннулируют долги по ЖКУ и освободят от кредитной кабалы. Такие обещания циркулируют в эти дни в прессе и блогосфере. Но зато абсолютно точно власти ЛДНР начали выплаты пенсий в районах, которые перешли под контроль республик.

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