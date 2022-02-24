Минобороны: Российские войска восстановили возможность подачи воды в Крым

Рок-музыкант: Большинство украинцев воспримет спецоперацию РФ как освобождение

«Для меня спецоперация России – блестящая. Она направлена на предотвращение большой глобальной войны», – заявил газете ВЗГЛЯД родившийся в Киеве композитор, исполнитель, лидер группы «Джанго» Алексей Поддубный, комментируя ситуацию между Россией и Украиной и призывы звезд остановить «войну».

Юморист Максим Галкин в своих социальных сетях высказался о ситуации на Украине: в своем после он призвал остановить «войну». При этом в комментариях задались вопросом, почему он на протяжении нескольких лет не обращал внимания на происходящее в Донбассе и решил прокомментировать ситуацию только сейчас. Певец Валерий Меладзе опубликовал в своем Instagram видеообращение, в котором призвал стороны сесть за стол переговоров. В свою очередь телеведущий Иван Ургант написал у себя на странице: «Страх и боль. Нет войне».

«Я не знаю, какова позиция моих коллег, но я слышал новости от моего друга-гитариста из города Донецк, а до недавнего времени у меня весь коллектив состоял из жителей Донецка. Я сейчас собираюсь и сам ехать в Донецк, был так неоднократно, не понаслышке знаю, что такое обстрелы украинской армии мирных жителей Донецка и Луганска. Поэтому, для меня спецоперация России – блестящая. Она направлена на предотвращение большой глобальной войны», – говорит Поддубный.

Он поясняет, что если бы действия со стороны России не начались бы, то в течении полугода–года или максимум двух лет англичане с американцами «накачали бы Украину оружием и до такой степени довели бы обнищание населения, что настоящая война между русскими и украинскими людьми стала бы вполне реальной».

Более того, по его словам, данная спецоперация была предназначена для того, чтобы в первую очередь обеспечить лояльность Украины по отношению к России и предотвратить вхождение в блок НАТО. «Товарищ Зеленский сказал, что будет заниматься вопросом изготовления ядерного оружия. И всем понятно, против кого оно было бы направлено», – рассуждает композитор.

Собеседник делится, что для него было огромной радостью признание суверенитета Донецкой и Луганской республик Россией. «А сейчас я рад, что наконец-то для жителей Донецка и Луганска закончился этот ад, когда гибнут дети, более 200 были убиты украинской артиллерией. Поэтому, я не знаю, что там мои коллеги, и как они высказываются, но зло должно быть наказано», – убежден Поддубный.

По его мнению, в ближайшее время на Украине должна быть установлена переходная власть. Кроме того, он убежден, что большинство украинских людей воспримет шаг России положительно «как освобождение».

«Это остановка крупных серьезных бесконтрольных военных действий. Купировав Украину, будет гораздо проще все регулировать и договариваться с людьми из Америки и Англии, потому что они умеют договариваться только с теми, у кого есть сила. Украина в их руках абсолютная марионетка, которая выполняет их приказы», – считает певец.

Он подчеркивает, что наверняка знает одно – русская армия никогда не будет воевать с мирными жителями. «Командование российской армией избрало единственный возможный и очень правильный путь: предупредить всех украинских военнослужащих, чтобы они складывали оружие, потому что против российской армии им, конечно, воевать совершенно невозможно. Они 8 лет кричали, что воюют с российской армией, а теперь хватило практически суток для того, чтобы от их армии не осталось практически ничего», – заключил Поддубный.

Напомним, утром в четверг президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации. При этом он призвал украинских военных не исполнять преступных приказов, сложить оружие и отправиться домой.

После этого военные объекты Украины подверглись массированным ударам. Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что бои идут по всей линии соприкосновения. В Министерстве обороны Российской Федерации подчеркнули, что высокоточное оружие поражает только военные цели, поэтому Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР сообщила о переходе в наступление.

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