Россия с помощью Турции разоблачает миф о «блокаде зерна Украины»

Предпринятые Западом и Украиной попытки обвинить Россию в организации «массового голода» из-за «блокады украинского зерна» проваливаются на наших глазах. Все эти усилия Москва смогла успешно обернуть против самого Запада. Каким образом это произошло и почему Турция выступила в данном случае на стороне России?

Российская спецоперация на Украине является едва ли не глобальным рекордсменом по количеству фейков, которые были навешены на нее западными и украинскими пропагандистами. И чем успешнее идет эта операция, тем более оторванными от реальности являются эти фейки.

Однако чем более оторванными от реальности являются фейки, тем меньше в них будут верить – и тем больше у той же России появляется возможностей использовать их в свою пользу.

«Морит мир голодом»

Это, по сути, уже произошло с нарративом «Россия насилует Украину». Украинские чиновники настолько перегнули палку с фантастическими рассказами, а украинские активисты – с жуткими перфомансами в Европе (знаменитые «рекламы прокладок», когда женщины мазали себе низ живота и бедра красной краской), что, по сути, дискредитировали всю украинскую пропаганду. Верховная Рада вынуждена была даже уволить главный рупор этой истории – уполномоченную по правам человека Людмилу Денисову.

«Непонятная концентрация медийной работы омбудсмена на многочисленных деталях «сексуальных преступлений, совершенных неестественным способом», и «изнасилования детей» на оккупированных территориях, которые не могла подтвердить доказательствами, лишь вредила Украине», – признался заместитель председателя регламентного комитета Рады Павел Фролов.

Аналогичная ситуация сейчас происходит вокруг другого мифа – «Россия хочет заморить весь мир голодом». Москва уже готова воспользоваться его радикализмом в своих интересах.

Напомним, что Россию обвиняют в блокаде экспорта украинского зерна из одесского порта, что якобы скажется на глобальной продовольственной безопасности. «Кремль использует вопрос продовольствия как невидимую ракету, направленную против развивающихся стран. Драматические последствия российской войны на Украине коснутся всех стран мира, приведут к росту цен на продовольствие, обнищание народов, а также вызовут дестабилизацию целых регионов, – возмущается глава Евросовета Шарль Мишель. – Россия и только Россия несет ответственность за продовольственный кризис».

А госсекретарь США Энтони Блинкен уверяет, что Москва пытается «шантажировать страны, зависимые от украинского зерна», для того, чтобы они поддержали российскую спецоперацию. В эксплуатацию зерновой проблемы оказался вовлечен даже Римский Папа Франциск, попросивший «не использовать зерно как средство войны».

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Однако эту просьбу понтифик должен обращать прежде всего к западным странам, которые пытаются возложить на Россию вину за объективное повышение цен на продукты питания (из-за западных же санкций, повышения стоимости топлива и других проблем в мировой экономике, до которых той же Америке дела нет). С этой точки зрения киевское зерно особой погоды не делает.

«В мире производится в год примерно 800 миллионов тонн зерна, пшеницы. Сейчас нам говорят о том, что Украина готова экспортировать 20 миллионов тонн. 20 миллионов тонн по сравнению с тем, что производится в мире, 800 миллионов тонн, – это 2,5 процента. Но если мы будем исходить из того, что в общем объеме продовольствия в мире пшеница составляет только 20 процентов, – а это так и есть, это не наши данные, это данные ООН, – то это значит, что эти 20 миллионов тонн украинской пшеницы – это 0,5 процента, ни о чем», – заявил Владимир Путин.

Маршруты правильные и неправильные

Но если Запад считает, что 0,5% – это «о чем», то Москва готова предложить решение. Президент предложил Украине несколько вариантов вывоза этого зерна. Через подконтрольные России порты Азовского моря (Бердянск, Мариуполь), через Дунай и Румынию, через Венгрию, через Польшу. Однако Украину эти варианты не устраивает – через подконтрольные России порты она вывозить не хочет, а через ту же Румынию – не может из-за, как отмечает Washington Post, логистических проблем.

Хорошо, и тут у Москвы есть решение. «Самое простое – это вывоз через территорию Белоруссии. Самое легкое и самое дешевое, потому что оттуда сразу в порты Прибалтики, в Балтийское море и дальше – в любую точку планеты», – продолжает президент. Правда, для этого с Минска надо снять санкции. Однако и тут Владимир Зеленский отказался от российских предложений. «Мы пока не готовы идти за этим форматом и помогать нашим "дружественным" соседям», – заявил он.

Наверное, Киев посчитал, что загнал Россию в угол. Сочетание логистических, политических и санкционных ограничений делают на сегодняшний день возможным лишь один единственный вариант вывоза украинского зерна – через порт Одесса, который сейчас блокируется российскими кораблями.

И Украина пытается раскручивать идею «деблокады» одесского порта для решения двух своих задач. Во-первых, для обоснования получения противокорабельных ракет (которые станут, по словам Зеленского, лучшей гарантией безопасности прохода судов). Во-вторых, для привлечения к деблокаде одесского порта западных военных кораблей (которые должны прийти не войны с Россией ради, а для предотвращения мирового голода).

Однако и тут российский президент в лучших традициях дзюдо использовал украинскую энергию против самого Киева. Путин заявил, что Москва абсолютно не против использования одесского порта для экспорта продовольствия – если, конечно, украинская сторона может со своей стороны обеспечить безопасность этого экспорта.

«Пожалуйста, можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины, прежде всего Черноморского бассейна – Одесса и близлежащие порты. Не мы же заминировали подходы к порту – это Украина заминировала. Я уже много раз говорил всем нашим коллегам: пусть они разминируют, и, пожалуйста, пускай корабли, груженные зерном, выходят из портов. Мы гарантируем их мирный проход без всяких проблем в международные воды... Они должны разминировать и поднять со дна Черного моря корабли, которые были специально затоплены, для того чтобы затруднить вход в эти порты на юге Украины», – заявил российский лидер.

И тут выясняется, что Киев ничего разминировать не собирается. Формально потому, что Москва может воспользоваться ситуацией и высадить десант для освобождения Одессы (министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал слова Путина о том, что «мы не будем пользоваться ситуацией разминирования, для того чтобы предпринять какие-то атаки с моря», ничего не стоящими).

Однако проблема в том, что без разминирования порта и прилегающих к нему вод ни один сухогруз с зерном туда не пойдет. Просто потому, что суда должны быть застрахованы, а ни одна страховая компания не возьмет на себя риски прохода через заминированные воды.

Наша очередь

Казалось бы, на этом можно закончить и заявить, что тот самый «глобальный голод» провоцирует не Россия, а Украина. Обнулить тем самым все слова Энтони Блинкена и других западных политиков об ответственности России за глобальный рост цен на продовольствие. Однако Москва пошла дальше и – в сотрудничестве с Анкарой – использовала зерновой вопрос для решения других своих задач.

По данным издания Bloomberg, Россия и Турция заключили соглашение о совместном возобновлении украинского зернового экспорта.

В рамках этого соглашения турецкая сторона берет на себя обязательство разминировать воды у побережья Одессы и сопровождать суда с зерном, которые будут выходить из порта. Далее в Черном море турецкий конвой будет меняться на российский, который проведет суда вплоть до Босфора.

Также в рамках сделки Россия настаивает на том, чтобы иметь возможность инспектировать суда с зерном на предмет контрабанды – и Турция является самым понимающим в этом вопросе партнером, чьи позиции близки к российским. И не только потому, что рассчитывает на существенную - 25 процентов! - скидку на украинское зерно.

Не менее важно и то, что с территории Украины уже начинается массовая распродажа западного оружия, поставленного для «борьбы с российской агрессией». Предприимчивые украинские генералы, чиновники и банальный криминалитет готовы продавать «Джавелины», «Стингеры», «Свитчблейды» и другое высокотехнологичное добро любым странам и организациям. В том числе и сирийским курдам, против которых Анкара вот-вот начнет военную операцию.

Конечно, Киев против такой сделки – поэтому он пытается ее сорвать. «Как обычно, лучшие договоренности – это договоренности без участия Украины. Без Киева их срывать некому», – говорит посол ЛНР в России Родион Мирошник, который долгие годы вел переговоры с участием Украины в рамках Трехсторонней контактной группы. Финальные детали соглашения между Москвой и Анкарой будут, по некоторым данным, согласованы во время визита в Турцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

А дальше уже Запад и Украина будут решать, что им делать с этим соглашением. Принимать его – и тем самым возлагать на ненавистных западному истеблишменту Путина и Эрдогана мантии «спасителей мира от голода». Или выступить против сделки – и тем самым примерить на себя статус «глобальных шантажистов», мешающих экспорту украинского зерна.