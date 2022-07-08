Россия помогает Запорожью выиграть сражение за урожай

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8 июля, пятница  |  Последнее обновление — 23:25  |  vz.ru
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Европа срочно готовится к тяжелейшей зиме без российского газа

Европейские власти предвидят тяжелую зиму imago images/REUTERS
Власти разных стран ЕС заговорили об «энергетическом кризисе», о том, что «зима будет очень трудной», и о том, что «людям необходимо копить на зиму, чтобы расплатиться за отопление», и «затягивать пояса». Граждан стран ЕС готовят к тем лишениям, которые им предстоит перенести ради «победы над Путиным». Насколько европейцы готовы к таким лишениям и что делает ЕС, чтобы попробовать их уменьшить?  Подробности...
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«Полезный идиот» вернется на Украину за повышением

Новое назначение Мельника должно порадовать политическое руководство и России, и Германии Soeren Stache/dpa/picture-alliance/ТАСС
Скандальный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник будет отозван на родину, но не с позором, а за повышением – немецкие СМИ утверждают, что он должен стать заместителем главы МИД. Речь идет о человеке, который прославлял Бандеру, хамил канцлеру Шольцу и угрожал России атомной бомбой. Несмотря на все это, его повышение, скорее, хорошая новость и для России, и для Германии.  Подробности...
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Украинцы стали продавать натовскую артиллерию России со скидкой

Французы передали ВСУ не меньше двух десятков самоходок CAESAR US Army
Российским войскам удалось взять в качестве трофея на Украине французские гаубицы «Цезарь». Причем эти дальнобойные самоходки были попросту выкуплены с дисконтом у коррумпированных украинских военных, пишет издание Bulgarian Military. Хотя подтверждений издание не приводит, сама по себе схема выглядит реалистично – солдаты ВСУ и раньше регулярно продавали «сепарам» оружие, из которого по ним же потом и стреляли. Подробности...
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В уникальных отношениях России и Израиля увидели глубокую трещину

У России есть много причин быть недовольной Израилем REUTERS/Corinna Kern
В последние дни между Израилем и Россией тлеет серьезный дипломатический конфликт. Затронуты темы, весьма чувствительные для обеих стран – репатриация евреев в Израиль и религиозные символы России. А ведь еще недавно обеим странам удавалось сохранять поистине уникальный баланс в отношениях. Что же его нарушило? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Россия возвращает мир в сознание

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Смысл сегодняшнего конфликта с Западом – обновление мира, обновление человечества, поскольку без обновления и мир, и человечество обречены. Что и было красноречиво проиллюстрировано всеми событиями 2020–2021 годов. Подробности...
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Борьба с Россией для Запада ценнее жизни на планете

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Получается, что ради борьбы с Россией можно и климатом пожертвовать? Черт с ним? Лишь бы покупать американский СПГ? Вот это больше похоже на правду. Подробности...
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Зачем Россия применяет бронепоезда на Украине

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Россия использует в СВО не только новейшее оружие вроде истребителей Су-57 и гиперзвуковых комплексов «Кинжал», но и, например, бронепоезда. Оказалось, что этот почти забытый и экзотический вид оружия снова востребован. Подробности...
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Япония вернулась на век назад

Следующая цель – Северск

Борис Джонсон всё

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Синдзо Абэ расстреляли в спину

В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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Ушедший в отставку Борис Джонсон прославился эпатажными фото

О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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Представлена новая купюра 100 рублей

Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как изменятся российско-британские отношения после отставки Бориса Джонсона?
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    Россия помогает Запорожью выиграть сражение за урожай

    В освобожденных районах Запорожья ожидается богатый урожай пшеницы
    		   8 июля 2022, 22:55
    Фото: Dmytro Smoliyenko/Reuters
    Текст: Дарья Волкова,
    Алена Задорожная

    В освобожденных районах Запорожья столкнулись с нехваткой техники для уборки небывало богатого в этом году урожая – она частично осталась на подконтрольных Киеву территориях. Но проблема решается, в том числе и за счет соседей из России, а с топливом помогли военные. Идет и переход учебных заведений на российские образовательные программы, несмотря на попытки Киева удаленно помешать и этому процессу.

    На освобожденных территориях Приазовья, в том числе в богатой черноземами Запорожской области, в разгаре уборка урожая. Ожидается хороший результат, констатировали в начале недели в администрации Мелитополя – временной столицы освобожденных районов Запорожской области. Но страда проходит в непростых условиях даже в глубоком тылу российских войск. «Основной проблемой для фермеров стала нехватка сельскохозяйственной техники, которая в прежние годы собиралась со всей Украины и шла с юга на север», – пояснил газете ВЗГЛЯД член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

    «Один и тот же комбайн отрабатывал в трех-пяти областях. Сейчас эти процессы нарушены. Плюс был период межсезонья, когда нами – новыми властями Запорожской области – еще не был наведен порядок. Происходили грабежи, мародерства, поэтому техники меньше, чем было до начала специальной военной операции», – отметил собеседник.

    На ту же проблему указал и глава военно-гражданской администрации Мелитопольского района Андрей Сигута. «Основные проблемы сводятся к уборочной технике и грузовым машинам, – констатировал собеседник. – Если раньше мы нанимали специализированные фирмы, которые приезжали на своих машинах, то теперь этого сделать не удается».

    Урожай 2022 года – большой экзамен для военно-гражданской администрации в Мелитополе и в районах, констатировал Рогов. «Сейчас уже надо обращаться к Краснодарскому краю, в Крым – просить часть техники в аренду, чтобы убрать богатый урожай, тем более теперь, когда зерновые во всем мире на вес золота в прямом смысле слова», – добавил член главного совета областной ВГА.

    Но проблема уже решается. «Много старой советской техники, удается подремонтировать ее и частично восстановить, – рассказал Сигута. – Проблему с запчастями для иностранной техники тоже удалось решить, а еще работает предприятие, которое поставляет горюче-смазочные материалы. И самое главное – это делается по нормальной цене, доступной для фермеров. Своими силами и при непосредственной помощи России решаем проблемы».

    Кроме того, перед началом уборки урожая (которая, как пояснил Рогов, стартовала еще с двадцатых чисел июня) военные смогли предоставить фермерам горюче-смазочные материалы для работы сельхозтехники, а государственная зерновая компания покупает продукцию. Уже убрано более 20% урожая на освобожденных территориях Запорожской области, отметил Рогов. «Сейчас страда в самом разгаре, урожайность выше украинской на 10–15%. Снимаем порядка 5 тонн с гектара», – подчеркнул член главного совета ВГА Запорожья.

    «На сегодняшний день уже убрано 20% ячменя и более 30% рапса», – говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Мелитополя. И если недавно были опасения, что провести уборку зерновых в срок не удастся, то сейчас очевидно – пессимистический сценарий не оправдывается, уверены в ВГА. Также важно, что новая власть налаживает взаимодействие с сельхозпроизводителями. Фермерам необходимо провести регистрацию юрлица в Мелитополе. «После этого они смогут сотрудничать с зернотрейдером в законном поле. Если производитель в данный момент не хочет продавать зерно, он может сдать его на хранение на элеватор», – подчеркивается в сообщении администрации Мелитополя.

    «Признаюсь, что многие вопросы пока приходится решать в ручном режиме. То есть нам еще не хватает системности. Это связано с тем, что мы пока не являемся субъектом РФ. Как только это произойдет, будет выстраиваться система, вертикаль органов власти и понимание взаимодействия», – заметил Сигута.

     

    Но уже сейчас очевидно, что обычная жизнь восстанавливается в области – это заметно и по работе на полях, и по тому, что происходит в городах, в том числе в Мелитополе, подчеркивают в ВГА. Так, на этой неделе возобновил работу Мелитопольский асфальтобетонный завод. На данный момент коммунальщики составляют полный список улиц, которые в скором времени предстоит отремонтировать. В Мелитополе начали разносить квитанции на оплату коммунальных услуг, платежи принимаются как в рублях, так и в гривнах.

    В Энергодаре в торговых центрах открываются новые супермаркеты, заработала уже вторая точка по продаже российских сим-карт. К нормальной жизни возвращаются и на селе. Так, например,  в поселке Михайловка возобновил работу паспортный стол и стартовал процесс выдачи российского гражданства, было восстановлено ранее нарушенное автобусное сообщение с соседними населенными пунктами.

    К 1 сентября откроются две новые мелитопольские школы. Образовательная система восстанавливается не только во временной столице, но и в других центрах освобожденных районов. В курортном поселке Кирилловка на побережье Азовского моря в четверг открылась конноспортивная школа. В Энергодаре началась вторая смена летнего лагеря, открытого на базе общеобразовательной школы №2, пишет Telegram-канал «Энергодар Сегодня». Сообщается, что в списках на этот заезд числится 128 детей. Все расходы, включая питание детей, взяла на себя военно-гражданская администрация города при Запорожской АЭС. Параллельно с этим в Энергодаре идет подготовка к новому учебному году. Рогов подчеркивает:

    «Учителя активно включаются в работу, потому что период страха проходит, несмотря на то что их по-прежнему кошмарят, украинская сторона предлагает грантовую поддержку за отказ преподавать».

    «Все больше учителей и преподавателей из большой России – это добровольцы, которые готовы помогать перепрофилироваться местным учителям под российские стандарты образования», – рассказал собеседник. Он похвалил российское Министерство образования, которое отвечает практически на любые просьбы. «Учителя и преподаватели из Запорожья уже проходят в Крыму курсы повышения квалификации по российским стандартам. Большие группы учителей выехали в Подмосковье. К 1 сентября у нас будет достаточное количество профессорско-преподавательского состава и учителей, которые смогут заниматься нашими детьми на должном уровне», – надеется Рогов.

    Кроме того, в регионе началась программа обновления библиотек в школах и вузах, потому что нормальных учебников не хватало, заметил представитель Запорожской ВГА. «На Украине не учили, а калечили. Вместо образования была программа дебилизации, потому что все было политически мотивировано и преподносилось в формате «слава Украине». Новые власти планируют запустить понятную и доступную систему классической русской школы по привитию не только знаний, но и любви к общероссийской культуре.

    «У нас идет взаимодействие с потенциальными городами-побратимами. Российские регионы начинают курировать города на освобожденной территории Запорожской области. Крупные региональные российские центры могут брать шефство и кураторство над местными школами», – пояснил Рогов.

    Самым незащищенным жителям региона должен помочь открывшийся в Мелитополе волонтерский гуманитарный центр, который курирует «Единая Россия». Как сообщает администрация города, на склады центра уже доставлены продукты, предметы первой необходимости и медикаменты для нуждающихся. «Видно, что

    людям здесь действительно нужна помощь. И это не всегда вопросы, напрямую связанные с гуманитарной составляющей.

    Им также необходима юридическая поддержка. Мы планируем помогать им и с оформлением необходимых документов – паспортов, свидетельств о рождении или смерти, регистрацией брака», – рассказал один из волонтеров «Единой России». 

    По словам активистов, все необходимые продовольственные наборы в случае необходимости будут доставлять адресно. В первую очередь это касается пожилых людей, матерей-одиночек и инвалидов. А обратиться за необходимыми для получения гражданства России документами можно в открывшееся отделение ЗАГС.

    В пятницу, когда в России отмечают День семьи, любви и верности, в мелитопольском ЗАГСе состоялась первая после освобождения города регистрация брака. Как сообщили в городской ВГА, в торжественной обстановке свои отношения на бумаге закрепили беженцы из Волновахи (ДНР) Виталий и Виктория.

    «В пятницу в честь Дня семьи, любви и верности я встречался с мелитопольцами,  и люди задают один вопрос: когда мы будем Россией? – рассказал Рогов. – Они требовали от меня ответа, когда регион гарантированно станет частью России, люди готовы участвовать в референдуме».

    Выражением этого стремления стала инициатива по созданию движения «Мы вместе с Россией», о чем в пятницу Рогов сообщил в эфире программы «Соловьев Live». По его словам, предполагается, что в движении будут участвовать волонтеры и специалисты из региона и из России. «Это инициатива снизу по налаживанию мирной жизни, – пояснил собеседник. – Эту инициативу нужно не только поддерживать, но всячески развивать по той простой причине, что во всех уголках, даже в глубинке и далеких селах, люди готовы сделать все, чтобы ускорить присоединение к России. Новое движение должно объединить под своей эгидой прогрессивные силы – это волонтеры, активисты, меценаты, профильные специалисты, готовые ехать со всей России. То есть Большая Россия помогает перезапуститься Запорожской области, чтобы наша Запорожская река быстро влилась в Русское море».

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