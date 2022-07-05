Сухогруз из Бердянска выявит истинное отношение Эрдогана к России

Судьба сухогруза «Жибек жолы», который привез запорожское зерно в Турцию, остается туманной. По одним данным, судно арестовано, по другим – свободно и лишь ждет, пока не утихнет шторм, чтобы начать выгрузку. Возможно, турецкие власти сейчас просто решают, что им в данный момент выгоднее: арестовать корабль по запросу Киева или разрешить выгрузку, чтобы не ссориться с Москвой.

В течение всего дня во вторник из Турции поступали противоречивые сведения о том, в каком статусе оказался там российский сухогруз «Жибек жолы». Сперва появилось сообщение о том, что турецкие власти начали расследование о происхождении зерна, которое привез из Бердянска арендованный российской стороной сухогруз. Турецкие таможенники, утверждал ранее посол Украины в Анкаре Василий Боднар, арестовали судно в порту Карасу по его требованию.

Однако в нашем посольстве в Анкаре заявили, что турецкие власти не оповещали о задержании сухогруза. Представитель турецкой таможни в порту Карасу не стал подтверждать или опровергать утверждения украинского посла. Но позднее турецкая печать сообщила, что пока никаких официальных решений не принято, Боднар поторопился, вероятно желая своим заявлением заложить «политическую мину» под данный вопрос. А агентство «Доган» уточнило, что доставленное зерно после разгрузки в Карасу должны перевезти на грузовиках в город Конья в центральной части Турции.

После этого в ситуацию вмешались власти освобожденной территории Запорожья. «Это просто геополитика, игра, потому что Турция не самостоятельна до конца в своей политике», – сказал радиостанции «Комсомольская правда» член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

А сам глава военно-гражданской администрации Евгений Балицкий сообщал об отправке из порта Бердянска первого торгового судна с 7 тыс. тонн зерна на борту 30 июня. По его словам, на отгрузку зерна были пройдены все необходимые процедуры в соответствии с международными стандартами, в том числе получен фитосертификат, сделаны таможенные отметки. Зерно было направлено в Турцию транзитом, денежные средства от покупателя поступили на расчетный счет. Причем уже произведен и расчет с запорожским фермером, владельцем зерна.

Ситуацию было вынуждено прокомментировать даже правительство далекого Казахстана, которому, собственно, и принадлежит «Жибек жолы». Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев заявил, что власти могут расторгнуть договор с компанией, которая арендовала судно, в случае нарушения правовых норм.

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«Жибек жолы» находится в собственности дочернего подразделения компании «Казахстанские железные дороги» – фирмы KTZ Express Shipping. Ранее судовладелец заключил договор фрахтования судна без экипажа с российской компанией ООО «Грин-лайн» до 30 ноября 2022 года. Та, в свою очередь, заключила контракт на перевозку зерна с Украины в Турцию с эстонской компанией Mangelbert («Мангельберт»).

Экономист Иван Лизан прогнозирует, что после расследования Турция все же «отпустит сухогруз». «Турция нуждается в нашем зерне, газе, в последние месяцы турецкие предприниматели приобрели очень серьезные активы в России – они теперь будут контролировать и пивной бизнес, и продажу спортивной одежды, текстиля, и много чего еще. Турция очень выиграла от ситуации, создавшейся после 24 февраля. Так что Анкара не будет арестовывать сухогруз и портить с Москвой отношения», – говорит Лизан.

По мнению эксперта, Турция не сможет определить, где именно было выращено зерно, потому что такой же процент протеина (12,5) содержится во французской, американской и российской пшенице. Если даже сухогруз будет арестован, «то зерно из Бердянска начнут возить в Таганрог, там перегружать и смешивать с российской пшеницей». «И тогда вообще никто никогда не сможет определить страну происхождения этого товара», – подчеркнул он. При этом само зерно может предназначаться совсем не Турции, а любой другой стране – хоть на Ближнем Востоке, хоть в Африке, пояснил собеседник.

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов предположил, что Турция постарается затянуть время, чтобы не испортить отношения ни с Россией, ни с Украиной. «Для Анкары будет важно, как можно дольше затянуть все это, а в итоге судно уйдет в каком-нибудь другом направлении, либо вернется в порт назначения, если Турция сочтет, что были нарушения в документации», – прогнозирует Семенов.

Востоковед Саид Гафуров убежден, что Анкара примет решение о судьбе запорожского зерна, руководствуясь чисто внутриполитическими резонами.

«Президенту Эрдогану через год предстоят перевыборы. Возможен вариант, при котором президент решит заигрывать с «западниками – проукраински настроенными избирателями». В таком случае шансы на арест груза или даже на арест всего судна увеличиваются. Конечно, это будет сделано с санкции суда, по крайней мере формально, однако на деле последнее слово все равно остается за Эрдоганом. Любые решения, в том числе внешнеполитические, для Эрдогана сейчас становятся электоральными...

Вообще-то международное морское право – это право сильных, право победителей. Зачем Эрдогану влезать в эту историю с кораблем?

Только если он решит, что ему нужен специальный сегмент голосов, и начнет заигрывать с западниками, с либеральными жителями Стамбула», – пояснил политолог газете ВЗГЛЯД.

По мнению замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдана Безпалько, задержание российского судна станет попыткой Анкары понравиться Западу. «Это жест, который Турция сделала, чтобы угодить Западу или Украине и показать свою лояльность. Через какое-то время наше судно будет отпущено, при этом Турция сделает все, чтобы понравиться Украине и США. Это и предмет торга, и имитация борьбы с Россией», – заявил эксперт РИА «Новости».

Тем временем к вечеру во вторник голос подал и сам экипаж корабля – правда, анонимно. Один из моряков сообщил ТАСС, что судно пока никто не подвергал аресту. «При процедуре задержания судно заводится в порт под охраной, то есть конкретно под юрисдикцией охраны Турции должно было заводиться, если бы что-то действительно случилось. Задержание не проводилось», – утверждает моряк.

Зайти в Карасу, по его словам, кораблю попросту мешает шторм. «Судно стоит на якоре, ждут улучшения погодных условий, чтобы зайти в порт и начать выгружаться. В порту вообще никто сейчас не стоит, как бы порт вообще не работает. Рядом с «Жибек жолы» точно так же стоят суда, точно так же на якоре», – утверждает собеседник. Он добавил, что экипаж состоит из граждан России, на борту находятся 13 человек. Кстати, член экипажа заодно пожаловался и на задержки по зарплате за два месяца, сообщив, что моряки готовят коллективную жалобу по этому поводу.