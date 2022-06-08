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8 июня, среда  |  Последнее обновление — 14:48  |  vz.ru
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Венгры поставили Зеленскому диагноз

Ласло Кёвер и Виктор Орбан. Ближайшие соратники с 1988 года Chris Kleponis, Matti Matikainen/
Global Look Press
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Святыня русского православия – Святогорская лавра на севере Донбасса освобождена от неонацистов. Но при бегстве украинские военные уничтожили скит XV века. Храмы и священники УПЦ Московского патриархата были и остаются мишенями для атак неонацистов и единственным путем спасения для Украинской церкви оказывается воссоединение с Русской. Как в этой ситуации помогут новые решения Синода РПЦ? Подробности...
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О чем Россия и Турция могут договориться по Украине и Сирии

Несмотря на противоречия, Россия и Турция научились договариваться между собой по ключевым вопросам МИД РФ/РИА Новости
В Турции проходит встреча Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Ключевые темы переговоров – участие Турции в создании «зернового коридора» в Черном море, посредничество в урегулировании конфликта на Украине, а также планы Анкары провести военную операцию на севере Сирии. Смогут ли Россия и Турция найти компромисс по этим вопросам? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
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«Женская» тема не уйдет совсем – потому что это прекрасный инструмент манипуляций не только общественным мнением, но и судами и прочими центрами принятия решений. Подробности...
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    О чем Россия и Турция могут договориться по Украине и Сирии

    Несмотря на противоречия, Россия и Турция научились договариваться между собой по ключевым вопросам
    		   8 июня 2022, 13:40
    Фото: МИД РФ/РИА Новости
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова

    В Турции проходит встреча Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Ключевые темы переговоров – участие Турции в создании «зернового коридора» в Черном море, посредничество в урегулировании конфликта на Украине, а также планы Анкары провести военную операцию на севере Сирии. Смогут ли Россия и Турция найти компромисс по этим вопросам?

    В среду глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Анкару для переговоров со своим коллегой Мевлютом Чавушоглу. Как заявляли в Москве, министры планируют обсудить состояние и перспективы развития российско-турецких отношений, ситуацию в Закавказье, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, в Центральной Азии, а также текущее положение дел в украинском кризисе и перспективы возобновления российско-украинских мирных переговоров.

    Однако, по мнению экспертов, из всего списка тем лишь две считаются действительно ключевыми. Первая – возможное решение проблемы экспорта украинского зерна. Вторая – подготовка Турции к проведению спецоперации на севере Сирии, которую президент Эрдоган, несмотря на протесты Вашингтона, официально анонсировал в начале июня.  

    По данным турецкой прессы, «в ходе переговоров с Россией была приостановлена подготовка к операции в районе Айн-Исса на северной окраине сирийского города Ракка, где проходит автомагистраль (М4), соединяющая города Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор на востоке и Алеппо на севере».

    Издание Hurriyet уточняет, что ВВС Турции начали точечные удары по объектам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в Тель-Рифате и Манбидже, чтобы предотвратить нарастающие нападения. По данным газеты, цель – очистить два района от боевиков и «вернуть в дома 500 тыс. человек».

    И если США негативно отреагировали на планы Турции (что вызвало немало скандалов внутри НАТО), то Россия, обычно критикующая Анкару за подобные действия, наоборот отнеслась к этим планам сдержанно. Кроме того, Москва неоднократно давала понять: если курды пойдут на прямой диалог с официальным Дамаском и откажутся от патронажа со стороны США – тогда Москва поможет курдским формированиям урегулировать свои разногласия с Турцией.

    Вместе с тем на фоне нейтралитета Турции в вопросе введения западных санкций против России, Анкара давно пытается стать главным посредником в урегулировании кризиса между Москвой и Киевом. Но после того, как в конце марта переговоры в Стамбуле провалились из-за давления Запада на украинцев, позже Кремль назвал не Турцию, а Белоруссию «прекрасной площадкой для переговоров с Украиной».

    Тем не менее, как считают эксперты, коль Эрдоган по-прежнему рассчитывает на успех турецкой дипломатии на украинском направлении, то и Москва на уровне МИД подыграла Анкаре, заявив о готовности обсуждать «перспективы возобновления российско-украинских мирных переговоров».

    Позже в среду Сергей Лавров заявил, что Россия готова провести в Стамбуле встречу с Украиной при посредничестве ООН, но такая встреча будет носить символический характер. Вслед за ним турецкий министр отметил, что Анкара хотела бы организовать встречу лидеров России и Украины. В ответ Лавров назвал главное условие для проведения саммита – полноценное возобновление переговорного процесса, из которого Украина по сути вышла.

    «Несколько дней назад Чавушоглу говорил, что Россия и Турция идут навстречу друг другу, готовы к диалогу. У Турции есть жгучее желание быть частью переговорного процесса в украинском вопросе. Для Анкары – это репутационный вопрос, особенно с учетом того, что Запад выступает против турецкого посредничества. Россия, в свою очередь, не выступает против того, чтобы Турция играла роль посредника. Это важный сигнал, характеризующий переговоры», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог-востоковед Яшар Ниязбаев.

    «Другой вопрос, важный как для Турции, так и для России – это Сирия. Россия все-таки продолжает поддерживать стабильность в этом регионе, поэтому Турция, хотя и планирует провести военную операцию, но без согласования с Москвой делать этого не может. Вероятно, в рамках переговоров будет вестись торг на эту тему», – полагает Ниязбаев.

    «Турция объявила, что будет проводить операцию в районах Телль-Рифат и Манбидж. Но в этих районах находятся в том числе и российские военные. Поэтому Турции сейчас крайне важно добиться от России отвода своих военных. Но что готова предложить Турция в ответ – пока никто точно сказать не может», – отметил эксперт.

    «У России есть свои обязательства перед Дамаском, поэтому обсуждения в любом случае неизбежны. Речь будет идти о договоренностях по каким-то линиям, границам, до которых Россия позволит Турции провести операцию», – продолжил он.

    «Также появилась информация о том, что Россия усиливает некоторые наблюдательные пункты на севере Сирии и вводит туда свои вооруженные силы. Турцией такие действия воспринимаются как усиление позиций перед началом торга. А торг сегодня продолжится», – заключил политолог. В свою очередь гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов отмечает, что

    у Турции по Сирии куда больше противоречий с США, чем с Россией.

    «Да, наши позиции по этому региону расходятся, но разногласия не критичны. Наиболее серьезные проблемы могут возникнуть в Идлибе, если сейчас истечет срок действия продленной в прошлом году резолюции Совета Безопасности ООН о гуманитарных коридорах. Во избежание последствий возможного непродления соглашения разговор министров очень полезен», – считает эксперт.

    Собеседник также обратил внимание на позицию Турции по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, а также на десять условий, которые Анкара выдвинула Стокгольму и Хельсинки. «Сам факт таких требований Эрдогана играет на руку Москве, поскольку замедляет процесс расширения НАТО. И если бы Турции удалось реально заблокировать вхождение в НАТО Швеции и Финляндии, то Россия оказалась бы в числе бенефициаров решения. Но в целом мы на эту ситуацию влиять не можем, здесь мы выступаем скорее в роли наблюдателей», – пояснил Кортунов.

    «Что касается Украины, то Турция могла бы сыграть какую-то роль в обеспечении бесперебойных поставок зерна на мировые рынки. И это стало бы реальным подтверждением того, что стороны могут о чем-то договариваться. Анкара также могла бы облегчить процесс обмена военнопленными между Москвой и Киевом. На большее сейчас рассчитывать трудно. Сейчас стратегическое посредничество Турции пока невозможно», – сказал Кортунов.

    Несколько иной точки зрения придерживается востоковед, эксперт РСМД Кирилл Семенов. «Я думаю, Россия и Турция будут прежде всего искать новые возможности для сотрудничества в условиях антироссийских санкций, к которым Анкара не стала присоединяться», – сказал собеседник газете ВЗГЛЯД.

    «Но самые важные усилия будут направлены, как мне кажется, на реальную разблокировку экспорта зерна с Украины. Что касается возобновления переговорного процесса, то здесь, как ни странно, против урегулирования выступает не только Запад, но и сама Украина. То есть Киев входит в противоречие с турецкой позицией по данному вопросу», – добавил эксперт.

    «А по северу Сирии договоренности Москвы и Анкары могут быть приблизительно следующими. Для России не будет болезненным, если турецкая операция пройдет в районах, которые не являются прямой зоной ответственности Москвы. Это же касается американской зоны ответственности и важности сохранения сообщения между востоком и западом страны по трассе М4. Если в результате операции трасса нигде не будет перерезана – тогда это не должно помешать переговорам», – заключил Семенов.

    Программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев также считает, что «основной темой переговоров Лаврова и Чавушоглу останется вопрос участия Турции в решении так называемой проблемы украинского зерна». «Однако на деле проблемы фактически не существует, потому что все зерно уже давно вывезли», – сказал Бордачев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД. «Речь идет скорее о кормовой кукурузе и шроте – добавке из отходов производства подсолнечного масла. Но поскольку это уже стало политической темой, Турция и Россия активно обсуждают вопрос», – пояснил эксперт.

    Во многом это подтверждается и словами самого Лаврова, который в Анкаре заявил о реалистичности создания «зернового коридора» в Черном море для вывоза украинского зерна. «Президент Путин публично сказал, что мы гарантируем безопасность подобного рода маршрутов и гарантируем, что, когда и если Украина пойдет на разминирование и разрешит вывод кораблей из своих портов, мы не будем пользоваться этой ситуацией в интересах проводимой специальной военной операции. Это гарантии президента России, мы готовы их оформить тем или иным способом», – сказал глава российского МИД.

    Лавров также указал, что вывоз украинского зерна не имеет отношения к мировому продовольственному кризису. По мнению российского министра, Киев и страны Запада пытаются внести ситуацию «в разряд вселенской катастрофы». «Доля вот этого зерна украинского, о котором идет речь, она меньше 1% от общемирового производства пшеницы и других злаковых», – сказал министр.

    Таким образом, как показывает практика многих лет, «Москва и Анкара умеют договариваться», считает Бордачев. «Примечательно, что все соглашения достигаются таким образом, что между странами не возникает острых конфликтных ситуаций, потому что интересы Москвы и Анкары не являются излишне противоречивыми. Отдельные технические вопросы также удается разрешить успешно, что мы и должны увидеть в ближайшее время», – резюмировал политолог.

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