SpaceX выбила Amazon из пятерки самых дорогих компаний в мире

Капитализация SpaceX превысила 2,7 трлн долларов и обошла Amazon

Tекст: Валерия Городецкая

Акции SpaceX стремительно подорожали на торгах в понедельник, передает РИА «Новости». К 16.40 мск бумаги компании прибавили 8,25%, до 208,39 доллара за акцию, что подняло ее рыночную стоимость до 2,728 трлн долларов.

Капитализация Amazon сейчас составляет 2,661 трлн долларов, и онлайн-ретейлер опустился на шестое место среди самых дорогих компаний мира. В первую пятерку наряду со SpaceX входят Nvidia, Alphabet, Apple и Microsoft.

Рост котировок SpaceX продолжается третью торговую сессию подряд с момента старта торгов в пятницу. В рамках первичного публичного размещения акций компания привлекла почти 86 млрд долларов, побив рекорд государственной нефтегазовой корпорации Saudi Aramco, собравшей на IPO в 2019 году 25,6 млрд долларов.

SpaceX является американским производителем космической техники и была основана Илоном Маском в 2002 году. В феврале компания была объединена с другим его проектом – xAI.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после крупнейшего в истории публичного размещения объемом 75 млрд долларов акции SpaceX на бирже Nasdaq выросли в дебютный день торгов на 18,33% – до 159,75 доллара.

Агентство Reuters оценило, что в ходе IPO SpaceX привлекла рекордные 75 млрд долларов, а состояние Илона Маска превысило триллион долларов.

Перед размещением компания SpaceX раскрыла документы для первичного размещения акций, а аналитики называли его потенциально крупнейшим в истории.