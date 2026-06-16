Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.32 комментария
Мирный житель Херсонской области погиб от атак ВСУ
Сальдо сообщил о гибели мирного жителя при атаке ВСУ
В результате ударов украинских беспилотников по Херсонской области смертельные ранения получил молодой мужчина, а еще один местный житель оказался в больнице, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
За прошедшие сутки украинские войска нанесли очередные удары по населенным пунктам региона, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем канале на платформе Max.
«За последние сутки вследствие киевской агрессии погиб один мирный житель Херсонской области, еще один человек ранен», – написал глава региона.
По уточненным данным, жертвой атаки вражеского беспилотника в селе Костогрызово стал молодой человек 2001 года рождения. Кроме того, в населенном пункте Малая Лепетиха пострадал пожилой мужчина 1947 года рождения.
Губернатор добавил, что раненого жителя экстренно госпитализировали медики. У пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму и многочисленные осколочные ранения.
В начале июня в селе Бехтеры из-за удара украинского беспилотника по трактору погиб местный житель.
В мае в результате обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ погибли два человека.
В апреле при атаках украинской артиллерии и дронов пострадали двое жителей региона.