Сателлиты США уверены, что если успеют разместит на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будет обеспечена.0 комментариев
Тракторист погиб в Херсонской области из-за атаки беспилотника ВСУ
В селе Бехтеры Херсонской области в результате попадания украинского беспилотника по сельскохозяйственной технике погиб местный житель, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«В Бехтерах Голопристанского округа в результате удара беспилотника по трактору погиб мужчина 1966 года рождения», – написал глава в Max.
Сальдо также уточнил масштабы атак на регион за последние сутки. По информации губернатора, украинские войска выпустили 91 дрон по населенным пунктам левобережья. Кроме того, обстрелам подверглись Алешки, Голая Пристань, Подстепное и Солонцы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая при обстреле херсонского поселка Каиры погибли местный житель и его 15-летняя дочь. За сутки до этого жертвами артиллерийских ударов по Алешкам стали еще двое мирных граждан.