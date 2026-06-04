Тракторист погиб в Херсонской области из-за атаки беспилотника ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В Бехтерах Голопристанского округа в результате удара беспилотника по трактору погиб мужчина 1966 года рождения», – написал глава в Max.

Сальдо также уточнил масштабы атак на регион за последние сутки. По информации губернатора, украинские войска выпустили 91 дрон по населенным пунктам левобережья. Кроме того, обстрелам подверглись Алешки, Голая Пристань, Подстепное и Солонцы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая при обстреле херсонского поселка Каиры погибли местный житель и его 15-летняя дочь. За сутки до этого жертвами артиллерийских ударов по Алешкам стали еще двое мирных граждан.