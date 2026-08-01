Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более, что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.3 комментария
Российские военные атаковали украинские позиции неизвестными БПЛА
Украинским военным не удалось опознать тип российских БПЛА после ночного налета
В ходе ночной атаки Россией были задействованы новые беспилотники, технические характеристики которых пока остаются загадкой для Украины, сообщили военкоры.
Вооруженные силы России начали использовать совершенно новый тип дронов при нанесении ударов по объектам на Украине, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
О применении незнакомых аппаратов во время ночного налета сообщил советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов, известный под позывным Флеш.
Специалистам противника до сих пор не удалось идентифицировать примененные беспилотники. Кроме того, они не смогли определить точные тактико-технические характеристики новых аппаратов российской армии.
Украинские специалисты обнаружили модуль искусственного интеллекта в российском беспилотнике «Молния».
Местные СМИ пожаловались на оснащение аппаратов турбореактивными двигателями.
Ранее бойцы ВСУ нашли обломки экспериментального дрона без вооружения.