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8 июня, среда | Последнее обновление — 13:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия пообещала не использовать разминирование портов Украины в интересах спецоперации
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Россия пообещала не использовать разминирование портов Украины в интересах спецоперации
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Российская сторона не планирует пользоваться ситуацией в интересах военной операции, если украинская сторона разминирует порты, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Об этом уже говорил президент (России Владимир) Путин, публично сказал, что мы гарантируем безопасность подобного рода маршрутов и гарантируем, что когда и если Украина пойдет на разминирование и разрешит вывод кораблей из своих портов, мы не будем пользоваться этой ситуацией в интересах проводимой специальной военной операции», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Он подчеркнул, что эту гарантию дал глава российского государства, и Москва готова оформить ее тем или иным способом.
Напомним, во вторник министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили меры по безопасной перевозке зерна из украинских портов.
До этого Шойгу заявлял, что мариупольский и бердянский порты готовы к отгрузке зерна, они функционируют в обычном режиме.
Польша объявила о крупнейшем за 30 лет контракте на поставку оружия Украине
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Варшава намерена подписать самый крупный за 30 лет контракт на поставку оружия Киеву, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий при посещении польского ВПК Stalowa Wola.
«Собственно говоря, сейчас мы подписываем один из крупнейших, если не крупнейший контракт на экспорт вооружения за последние 30 лет. Продажа вооружения для украинцев, на Украину», – сказал Моравецкий, передает РИА «Новости».
Он не уточнил, какое именно оружие планируется поставлять, отметив лишь, что это «испытанное и протестированное оружие», которое, вероятнее всего, будет применяться на востоке Украины.
Финансированием частично занимается ЕС, часть Украина выплачивает из бюджета.
«Польша получает эти деньги для того, чтобы обогащать наш производственный потенциал», – заявил Моравецкий.
Вице-премьер, министр государственных активов страны Яцек Сасин заявил, что сумма контракта составит почти 630 млн долларов.
«Почти 3 млрд, более чем 2 млрд 700 тыс. злотых (около 628 млн долларов). Такого контракта в польской оборонной промышленности не было за последние 30 лет», – заявил чиновник.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие проблемы возникнут из-за поставок самых современных вооружений на Украину и о возникновении колоссального черного рынка оружия из-за этих поставок.
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Минобороны показало уничтожение норвежских самоходных установок на Украине
Поражение поставленных Украине норвежских самоходных артиллерийских установок калибром 155 мм сняли на видео, ролик представило Минобороны России.
На видео в ракурсе с беспилотника запечатлены стоящие на земле самоходные установки, эти машины подвергаются обстрелу.
Уточняется, что снято уничтожение российской артиллерией самоходных артиллерийских установок ВСУ M109, поставленных Украине Норвегией, сообщает телеканал «Звезда».
Ранее о поражении одной из переданных Норвегией гаубиц сообщал официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Минобороны демонстрировало также видео уничтоженного украинского истребителя МиГ-29 и пуска ракеты ЗРК С-300 и С-400.
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Семья воевавшего в Мариуполе британца призвала освободить наемника
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Семья сдавшегося в плен в Мариуполе британского наемника Эйдена Эслина, воевавшего на стороне украинских боевиков в Донбассе, надеется на его возвращение домой и работает над его освобождением с МИД Соединенного Королевства и украинскими властями, сообщили британские СМИ.
«Мы очень любим Эйдена и очень по нему скучаем, и мы надеемся, что его очень скоро освободят», – передает РИА «Новости» заявление семьи британскому телеканалу Sky News.
Эслин приехал на Украину в 2018 году и был завербован наемником через «Грузинский интернациональный легион», после чего начал участвовать в боевых действиях.
Он попал в 36-ю бригаду морской пехоты ВСУ, там он обучился на наводчика крупнокалиберного пулемета КПВТ. В 2019 году участвовал в боевых действиях в ДНР, в частности, в поселках Николаевка и Павловка. Он получал вознаграждение в размере не менее 30 тыс. гривен (около 1 тыс. долларов).
Ранее в ДНР заявили, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал.
Напомним, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.
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Зеленский объяснил неспособность ВСУ организовать наступление
Украинская армия уступает в технике российской и потому не может проводить наступление, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Мы уступаем в плане техники, поэтому мы не способны наступать. Мы потерпим больше потерь, а люди являются моим приоритетом», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Ранее Зеленский признал, что в плен российским ВС сдались около 2,5 тыс. украинских военных с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Это произошло через полмесяца после указанных событий.
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Стали известны подробности взрыва в кафе Херсона
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Один человек пострадал после взрыва в херсонском ресторане «Ностальжи», ему оказана помощь, сообщили в военно-гражданской администрации Херсонской области.
«Около 12.40 мск поступила информация о взрыве в херсонском ресторане «Ностальжи» (Старообрядческая улица, дом 10). Пострадал один человек, ему уже оказана помощь. На месте работают городские оперативные службы», – сообщается в Telegram-канале ВГА.
При этом отмечается, что информация о взрыве напротив здания Военно-гражданской администрации не соответствует действительности, сообщила военно-гражданская администрация Херсонской области.
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в свою очередь заявил журналистам, что взрыв мог стать следствием закладки взрывного устройства, сообщает РИА «Новости».
«Уточняем, как произошел этот взрыв. Возможно это закладка (взрывного устройства), может это предупреждение чего-то. Мы пока не знаем. Взрыв произошел недалеко от правительственного квартала. Жертв нет», – сказал Стремоусов.
По его словам, кафе, где произошел взрыв, является очень популярным среди местной элиты.
Ранее сообщалось, что в кафе недалеко от здания администрации Херсона прогремел взрыв.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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Хакер рассказал о конфликте между офисом Зеленского и ВСУ
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Между офисом Владимира Зеленского и командованием украинской армии стали возникать разногласия по поводу ведения боевых действий, сообщил на условиях анонимности хакер RaHDIt.
«Мы понимаем, что да, у них, естественно, какие-то есть разногласия. В том числе, допустим, военные считают, что надо где-то с точки зрения военной целесообразности отступить. Офис президента настаивает, что это ни в коем случае делать не надо, – приводит слова хакера РИА «Новости».
В результате, по его словам, гибнет много солдат ВСУ, что «не добавляет украинским политикам популярности в войсках». Однако киевские власти информацию о потерях тщательно скрывают, отметил RaHDIt.
Он напомнил ситуацию с Мариуполем, когда полк «Азов» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела) и подразделения морской пехоты, национальной гвардии были окружены на «Азовстали».
«Если бы они отступили из Мариуполя, они не попали бы в окружение и в плен. Но было приказание офиса президента, что однозначно надо держаться до конца, это политическая воля, Мариуполь – это знаковый город. Закончилось это тем, что те, кто не погибли, попали в плен», – сказал RaHDIt.
Сейчас на некоторых участках фронта украинские военнослужащие все-таки отступают, оставляют населенные пункты, понимая, что военная целесообразность все-таки берет верх над политической, отметил хакер.
«У них разные точки зрения на проведение операции в районе Северодонецка и Лисичанска. Военные исходят из целесообразности, что надо отступить, выровнять фронт. Политическое руководство считает, что это негативно повлияет на моральный дух в стране, они не смогут объяснить, почему отошли, и надеются, что при поставках реактивных систем залпового огня они смогут как-то переломить ситуацию. Хотя немногие понимают, что мало поставить реактивные системы залпового огня, надо все-таки еще обучить военнослужащих с ними обращаться. А это не день и не два», – заявил хакер.
RaHDIt с начала российской спецоперации на Украине ведет информационный ресурс «Немезида». На нем 1 июня были опубликованы сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины с фотографиями, телефонами и даже адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил один из сотрудников российских спецслужб. Помимо общей информации, хакерская группа раскрыла некоторые увлечения украинских спецслужбистов, например, азартные игры и нетрадиционные личные пристрастия.
Напомним, в марте на Украине хакеры, предположительно, российской хакерской группы RaHDit взломали 755 сайтов органов власти, в том числе сайт президента страны, и разместили на них обращение российских солдат к морпехам Николаева и Одессы.
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Россия предупредила США о последствиях поставок Украине дальнобойных ракет
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Если Соединенные Штаты решат поставлять Украине дальнобойные ракеты, то Россия предпримет адекватные шаги для защиты своей территории от возможной атаки, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала.
«Если американцы решатся поставлять дальнобойные ракеты, то, даже не сомневаюсь в этом, что российская сторона предпримет адекватные шаги, которые позволят защитить нашу территорию от возможной атаки», – приводит слова Антонова РИА «Новости».
Накануне советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что для «остановки» продвижения российских войск Украине нужно 60 РСЗО. Он призвал Запад поставлять Киеву в разы больше ракетных систем и с большей дальностью действия. В России высмеяли заявление Арестовича, который не разбирается в военном деле.
В понедельник постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ всемирной организации предупредил о праве России на ответный удар в случае применения Украиной американских РСЗО высокой дальности. Днем ранее президент России Владимир Путин предупредил, что в случае поставок США ракет дальнего действия Киеву Россия будет применять средства поражения по тем объектам, которые пока под удар не попадали. В тот же день в США предупредили, что решение президента США Джо Байдена об отправке РСЗО на Украину грозит непредсказуемыми последствиями для международной безопасности.
В прошлую субботу глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что Соединенные Штаты и Великобритания избрали рискованный путь, решив поставлять Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО). В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что если Украина использует американские системы залпового огня против целей в России, то Вооруженным силам РФ придется нанести удары по центрам принятия решений противника, которые «находятся даже не на территории Киева».
В прошлую среду власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Ранее Байден пообещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
В конце мая стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву. Также стало известно о планах администрации Джо Байдена передать Украине «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.
Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. США все глубже втягиваются в кризис на Украине, что чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности, указал Антонов.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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В Мелитополе началась подготовка к референдуму о воссоединении с Россией
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Власти Мелитополя начинают готовиться к проведению референдума о воссоединении с Россией, заявила глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко.
«Мы знаем, что наше будущее едино с Россией, Российская Федерация здесь навсегда. Мы начинаем готовиться к референдуму», – приводит слова Данильченко администрация города Мелитополя в своем Telegram-канале.
Она также сообщила, что «с рабочим визитом Мелитополь посетил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко». «Сергей Владиленович выразил благодарность работникам жилищно-коммунальной сферы, образования, медицины, руководству региона, за то, что наш город живет мирной жизнью, за вклад каждого жителя в построение мирной жизни»,– рассказала Данильченко. «Мы, в свою очередь, благодарны Российской Федерации за помощь и поддержку, которую нам оказывают», – добавила глава военно-гражданской администрации города.
Ранее во вторник в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией. Днем ранее Мелитополь объявили временной столицей Запорожской области.
Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день Запорожская область вернула герб времен Российской империи. После этого в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области предложили передать России украинские военные базы для обеспечения безопасности жителей региона.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений.
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Борис Джонсон стал украинским казаком Чуприной
Черниговская казацкая община Украины заявила о решении посвятить британского премьера Бориса Джонсона в казаки, сообщают украинские СМИ.
Джонсон стал казаком Борисом Чуприной (чуб, шевелюра), решение о посвящении Джонсона в казаки утвердила черниговская казацкая община Екатерининской церкви, передает РИА «Новости».
В Лондон направят грамоту, удостоверяющую это звание. На память об этом событии также нарисовали портрет Бориса в образе казака Мамая.
Джонсон - не первый казак-иностранец. До этого в казаки посвятили основателя флота США Джона Пола Джонса под именем Павел Джонс.
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Минобороны: Националисты намеренно сожгли более 50 тыс. тонн зерна в хранилищах Мариуполя
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Боевики нацбатальонов, покидая захваченные территории, намеренно уничтожили более 50 тыс. тонн зерна, совершив поджог зернохранилища в морском порту Мариуполя, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Достоверно установлено, что боевики националистических батальонов, покидая захваченные территории, не желая оставлять запасы зерна жителям города Мариуполя, намеренно совершили поджог крупного зернохранилища в морском порту. В результате уничтожено более 50 тысяч тонн зерна», – сказал Мизинцев, передает Telegram-канал Минобороны.
По его словам, произошедшее было возможно при полной поддержке «стран так называемого цивилизованного Запада», а также вокруг «лживых обвинений Российской Федерации в создании продовольственного кризиса в мире».
«Данное бесчеловечное преступление демонстрирует всему мировому сообществу истинное лицо киевского режима, который фактически применяет методы продовольственного терроризма в отношении собственного народа», – отметил Мизинцев.
В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
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Петиция о переводе украинского языка на латиницу зарегистрирована на сайте Зеленского
Публичное обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому о переводе украинского языка с кириллицы на латиницу зарегистрировано на сайте главы государства.
Инициатор петиции подчеркивает, что отказ от кириллицы «позволит окончательно разорвать языковые связи с Россией». Если обращение наберет 25 тыс. подписей, глава государства будет обязан дать на нее ответ. На данный момент под документом подписались 49 человек, сообщает ТАСС.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил сменить письменность на Украине с кириллицы на латиницу. Кроме того, Данилов выступил за присвоение английскому языку статуса второго государственного.
Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заверил, что вопрос применения кириллицы в украинском литературном языке не поддается никаким сомнениям ни с филологической, ни с научной, ни с политической точек зрения.
Епархии УПЦ в Крыму приняты в прямое подчинение патриарху Кириллу
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Джанкойская, Симферопольская и Феодосийская епархии Украинской православной церкви приняты в прямое подчинение патриарху Кириллу и объединены в созданную Крымскую митрополию Русской православной церкви.
«Принять Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарху Московскому и всея Руси и Священному синоду Русской православной церкви. <...> Образовать на территории Республики Крым и города Севастополя Крымскую митрополию в составе Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархий», – сообщается на сайте Московского патриархата.
Ранее патриарх Кирилл заявлял, что священный синод Русской православной церкви приступил к обсуждению объявления независимости канонической УПЦ.
Напомним, на Соборе в Киеве Украинская православная церковь Московского патриархата заявила о своей полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви. Синод РПЦ по итогам Собора, который состоялся в Киеве, выразил УПЦ поддержку в связи с беспрецедентным давлением с разных сторон.
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В РПЦ назвали условие изменения статуса УПЦ
Решение об изменении статуса Украинской православной церкви (УПЦ) может быть принято только в рамках канонической процедуры, включающей постановление поместного собора Русской православной церкви, заявили в РПЦ.
«Напомнить, что решение об изменении статуса Украинской православной церкви может быть принято лишь в рамках канонической процедуры, включающей постановление поместного собора Русской православной церкви. Подчеркнуть, что самочинные действия по изменению статуса Украинской православной церкви могут привести к появлению нового раскола внутри нее», – говорится в решении Синода, опубликованном на сайте РПЦ.
Также сообщается, что на это условие также обратил внимание Синод Украинской православной Церкви, указавший в своем заявлении от 12 мая 2022 года, что любые дискуссии, касающиеся жизни Украинской православной церкви, должны проходить в рамках канонического поля и не должны приводить к новым разделениям в церкви.
Напомним, на Соборе в Киеве Украинская православная церковь Московского патриархата заявила о своей полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви. Синод РПЦ по итогам Собора, который состоялся в Киеве, выразил УПЦ поддержку в связи с беспрецедентным давлением с разных сторон.
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МГБ ЛНР обнаружило на базе «Правого сектора»* оборудование ОБСЕ
Министерство государственной безопасности (МГБ) ЛНР сообщило об обнаружении документов и оборудования миссии ОБСЕ на базе запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор*»*.
Как говорится в заявлении, 25 мая в доме, где располагалась огневая точка, силовики нашли технические средства мониторинга, связи, а также полиграфическую продукцию, передает РИА «Новости».
Правоохранительные органы ЛНР установили, что телефон, согласно штрих-коду, принадлежит региональному офицеру безопасности луганской команды СММ ОБСЕ Петко Лилову, который, помимо этого, был членом военной разведки одной из стран Евросоюза и работал в ущерб ЛНР, добавили в министерстве.
Ведомство проводит дальнейшие мероприятия по выявлению и документированию противоправной деятельности иностранных спецслужб на территории республики, рассказали в МГБ.
Напомним, 24 мая в МГБ ЛНР сообщали, что сотрудник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Луганске собирал данные о подразделениях Народной милиции Луганской народной республики для последующей передачи спецслужбам США. Месяцем ранее сотрудники МГБ ЛНР обнаружили в Луганске доказательства шпионажа сотрудников миссии ОБСЕ на Украину.
В средине апреля генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело против шпионивших в пользу Украины сотрудников ОБСЕ. 10 апреля ДНР признала деятельность СММ ОБСЕ в республике неправомерной. В ДНР заявили о необходимости до 30 апреля свернуть миссию ОБСЕ в республике. Кроме того, 13 апреля глава Луганской народной республики Леонид Пасечник запретил с 30 апреля деятельность СММ ОБСЕ на территории ЛНР, заявив, что за годы конфликта в Донбассе миссия ОБСЕ не способствовала его мирному урегулированию.
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Зеленский: Западные санкции не повлияли на позицию России в принятии решений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные санкции не подействовали на позицию России, и раскритиковал партнеров Киева за призывы к прекращению огня без определенных условий, сообщает Financial Times.
По его словам, западные санкции «не особо подействовали на позицию России». «Также Зеленский раскритиковал партнеров Киева за призывы к прекращению огня в конфликте без обозначения условий, в частности, чтобы Москва прекратила наступление», – говорится в сообщении газеты, которая организовывала видеоконференцию с выступлением Зеленского, передает РИА «Новости».
Президент Украины также заявил, что некоторые страны, с одной стороны, поддерживают Украину, а с другой – «проверяют, что можно сделать, чтобы ослабить санкции для того, чтобы бизнес не страдал».
Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер в интервью HirTV заявил, что президент Украины Владимир Зеленский страдает от проблем с психикой.
«Я не помню, чтобы лидер страны, нуждающейся в помощи, осмелился бы выступить против кого-либо так, как это сделал президент Зеленский не только против Венгрии, но даже против канцлера Германии. Те, кто нуждаются в помощи, просят ее пусть настойчиво, но вежливо, без требований и угроз. Угрожают врагам, а не тем, кого хотят сделать друзьями», – сказал он.
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