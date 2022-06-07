Шойгу объявил о готовности портов Мариуполя и Бердянска к отгрузке зерна

Мариупольский и бердянский порты готовы к отгрузке зерна, они функционируют в обычном режиме, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Также приступил к работе морской порт Бердянска. По поручению верховного главнокомандующего готовы к погрузке зерна в этих портах (Бердянска и Мариуполя – прим. ВЗГЛЯД)», – цитирует министра ТАСС.

Глава ведомства указал, что разминирование порта в Мариуполе закончено, он работает в штатном режиме и уже принял первые грузовые суда.

В самом же Мариуполе, как и на других освобожденных территориях Донбасса, «продолжаются мероприятия по налаживанию мирной жизни», подчеркнул Шойгу.

Ранее советник главы правительства ДНР Ян Гагин заявил, что украинские военные, отступая из Мариуполя, подожгли тонны зерна, которое находилось в хранилищах порта.