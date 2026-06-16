Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.53 комментария
МИД Швейцарии анонсировал подписание меморандума между США и Ираном
МИД Швейцарии: США и Иран подпишут меморандум 19 июня
Встреча американской и иранской делегаций для утверждения меморандума о взаимопонимании пройдет в пятницу в кантоне Нидвальден, заявил официальный представитель швейцарского внешнеполитического ведомства Пьер Ален Эльчингер.
«В течение нескольких последних дней МИД поддерживает тесный контакт с США, Ираном, Пакистаном и Катаром в связи с возможным подписанием меморандума о взаимопонимании между США и Ираном на территории Швейцарии», – сообщил дипломат, передает ТАСС.
Он добавил, что церемония подписания документа запланирована в Бюргенштоке.
Ранее иранский МИД подтвердил участие Джей Ди Вэнса и Мохаммад-Багера Галибафа в церемонии подписания документа.
Глава ведомства Аббас Аракчи заявил о планах начать в этот же день новый этап диалога по снятию американских санкций.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади анонсировал немедленное завершение военных действий на всех фронтах после заключения сделки.