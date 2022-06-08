Лавров назвал условия для встречи Путина и Зеленского

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только при возобновлении переговорного процесса, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Россия также готова провести в Стамбуле встречу с Украиной при посредничестве ООН, но такая встреча будет носить символический характер, сказал глава российского внешнеполитического ведомства в ходе пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает ТАСС.

Турецкий министр же отметил, что Анкара готова организовать встречу лидеров России и Украины.

Лавров сообщил, что в ходе переговоров с Чавушоглу он рассказал ему о ходе спецоперации на Украине.

«Мы в очередной раз привлекли внимание к тем проблемам, которые годами создавались прямо на наших границах, создавались угрозы нашей безопасности внешними игроками, причем расположенными очень далеко от этого региона. Рассказали о ходе специальной военной операции, которая развивается по плану и которая достигает поставленных задач», – пояснил глава МИД.

Напомним, во вторник министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили меры по безопасной перевозке зерна из украинских портов.

До этого Шойгу заявлял, что мариупольский и бердянский порты готовы к отгрузке зерна, они функционируют в обычном режиме.