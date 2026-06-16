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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как на неправильных выборах Ельцина Россия сделала правильный выбор

    Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.

    53 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Как поживает внутренний русский Израиль

    Всякий попавший в Биробиджан обратит внимание на броские двуязычные – на русском и на идише – аншлаги с названиями улиц и остановок. И задастся непременным вопросом: почему эта автономная область по-прежнему называется Еврейской, если евреев, по официальным данным, здесь осталось меньше процента?

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Пожар в лавре – горе для верующих, но не для Зеленского

    Для того, чтобы воспринимать Зеленского как защитника лавры, обеспокоенного ее состоянием, нужно совершенно не знать всех его действий за последние годы, когда он вел целенаправленную кампанию по подавлению этого важнейшего духовного центра в Киеве.

    7 комментариев
    16 июня 2026, 17:31 • Новости дня

    Трамп удерживал руку Брижит Макрон 13 секунд на саммите G7

    Трамп удерживал руку Брижит Макрон 13 секунд на саммите G7
    @ Isabel Infantes/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп во время протокольного приветствия на полях саммита G7 долго не отпускал руку жены президента Франции Брижит Макрон, что вызвало бурную реакцию и обсуждения в социальных сетях.

    Президент США держал руку Брижит Макрон около 13 секунд на полях саммита G7, передают «Вести». Необычное поведение американского лидера стало поводом для активных дискуссий среди интернет-пользователей.

    Супруга французского лидера несколько раз пыталась аккуратно освободить ладонь. Однако глава Белого дома полностью игнорировал эти попытки, продолжая увлеченно беседовать с Эммануэлем Макроном.

    «На этот раз не Макрон, а Брижит получила очень крепкое рукопожатие от Трампа!» – написал в социальных сетях лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон шантажировал американского лидера неким соглашением по Украине, требуя прекратить расследование о Брижит Макрон.

    Журналистка рассказала о просьбе президента США прекратить обсуждение Брижит Макрон.

    В апреле президент США с насмешкой высказался о семейных отношениях Эммануэля Макрона.

    14 июня 2026, 19:13 • Новости дня
    Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу
    Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Для мирного урегулирования конфликта Вашингтон готов воздействовать на Киев, при этом организация контактов на высшем уровне потребует личного визита украинского лидера в Москву.

    Помощник президента России Юрий Ушаков озвучил условия возможных контактов с украинским руководством, передает РИА «Новости». «Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее, хочет встречи - пусть приезжает в Москву», - заявил чиновник журналистам.

    Помимо этого, представитель Кремля раскрыл детали телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский лидер акцентировал необходимость прекращения военных действий на Украине и выразил готовность воздействовать на европейских партнеров в рамках саммита G7. Стороны также отметили, что удары украинских войск по гражданским объектам в России серьезно мешают мирному урегулированию.

    Отдельное внимание было уделено исторической памяти. Ушаков подчеркнул, что Владимиру Зеленскому следует помнить о трагедии холокоста и прекратить участие в церемониях перезахоронения нацистских преступников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков призвал Владимира Зеленского позвонить в Москву ради переговоров.

    Ранее президент США Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность личной встречи российского и украинского лидеров.

    В конце апреля Владимир Путин и Дональд Трамп подробно обсудили украинский конфликт по телефону.

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    15 июня 2026, 00:59 • Новости дня
    Трамп объявил о снятии американской морской блокады с Ирана
    Трамп объявил о снятии американской морской блокады с Ирана
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном и сообщил, что разрешает снять американскую морскую блокаду.

    «Настоящим я полностью разрешаю беспошлинное открытие Ормузского пролива и одновременно поручаю немедленное снятие военно-морской блокады США», – сообщил Трамп.

    Трамп заявил, что сделка с Ираном завершена, и поздравил всех с ее достижением, передает РИА «Новости».

    Ранее в интервью Wall Street Journal он отметил, что условия договоренности устраивают премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, подчеркнув, что, по этим условиям, Иран не сможет обладать ядерным оружием ни при каких обстоятельствах.

    Трамп сообщил, что вопросом «ядерной пыли» займутся позже. По его словам, это может произойти в течение одного или двух месяцев, и спешки в этом процессе нет, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что мирная сделка между США и Ираном, предусматривающая немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, должна быть подписана 19 июня в Швейцарии.

    Ранее Шариф подтвердил успешное завершение согласования текста мирной сделки США и Ирана.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    14 июня 2026, 18:55 • Новости дня
    Путин по телефону поздравил Трампа с юбилеем
    Путин по телефону поздравил Трампа с юбилеем
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с лидером США Дональдом Трампом, поздравив американского коллегу с 80-м днем рождения.

    Президент России Владимир Путин связался по телефону с главой США Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с 80-летием, передает РИА «Новости». По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, разговор продолжался ровно 55 минут.

    «Президент России Владимир Владимирович Путин поздравил сегодня президента США по телефону с 80-летием», – подчеркнул представитель Кремля. Он добавил, что глава государства также направил юбиляру послание, где отметил его незаурядные черты характера, способствующие успеху в политике и жизни.

    Беседа носила дружеский характер и проходила неформально, с долей юмора. Путин выразил уважение бойцовским качествам американского лидера, его умению держать удар и настойчиво добиваться поставленных целей. Стороны также обсудили актуальные вопросы международной повестки, развитие двусторонних отношений и возможные контакты представителей двух стран.

    Этот телефонный разговор стал 13-м с момента переизбрания Трампа на пост президента США. Предыдущее общение лидеров состоялось 29 апреля и длилось более полутора часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в начале июня затруднился ответить на вопрос о подготовке поздравления для Дональда Трампа.

    В конце апреля лидеры двух стран по телефону обсудили ситуацию на Украине и в Иране.

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после этой беседы отметил прагматизм нынешней администрации США.

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    15 июня 2026, 09:52 • Новости дня
    Трамп пригрозил Макрону стопроцентными пошлинами на французское вино
    Трамп пригрозил Макрону стопроцентными пошлинами на французское вино
    @ Daniel Torok/US White House/Global Look/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США выдвинул ультиматум Франции, требуя отмены цифрового налога на американские технологические компании в обмен на сохранение текущих торговых условий.

    Американский президент Дональд Трамп предупредил французского лидера Эммануэля Макрона о возможном введении стопроцентных пошлин на французские вина и шампанское. Это произойдет в случае отказа Парижа отменить цифровой налог для технологических компаний США, передает РИА «Новости».

    В интервью New York Post глава Белого дома подчеркнул, что потребовал отменить трехпроцентный налог. В противном случае французских производителей ждут серьезные проблемы на американском рынке.

    «Я попросил его не взимать пошлины с американских компаний, и если они это сделают, у меня не останется выбора, кроме как ввести пошлину в 100% на все шампанское и все вина, производимые во Франции», – заявил Трамп.

    Политик добавил, что для снижения давления Макрону достаточно просто отказаться от налога с продаж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года Вашингтон потребовал от Брюсселя реализовать условия двусторонней торговой сделки под угрозой повышения пошлин.

    Прошлым летом французские власти обратились к США с просьбой освободить алкогольные напитки от американских сборов.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в ответ на действия американской стороны рассматривал возможность введения мер против цифрового сектора Соединенных Штатов.

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    14 июня 2026, 23:50 • Новости дня
    Путин предупредил Трампа о неспособности Киева изменить ситуацию для ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин указал главе американского государства Дональду Трампу на неспособность Киева изменить ситуацию для ВСУ ударами по мирной инфраструктуре, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критическую ситуацию для Украины на поле боя», – сказал Ушаков.

    По словам Ушакова, европейские лидеры и Владимир Зеленский на ближайшем саммите G7 попытаются представить события противоположным образом. Он отметил, что им удастся предложить лишь инициативы, направленные на затягивание конфликта, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин по телефону поздравил американского коллегу с 80-летием. Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют поездку в Российскую Федерацию, подтвердил Ушаков.



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    15 июня 2026, 12:40 • Новости дня
    Эксперт: Меморандум США и Ирана станет поражением Израиля

    Политолог Сажин: Меморандум США и Ирана станет поражением Израиля

    Эксперт: Меморандум США и Ирана станет поражением Израиля
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    После того, как Израиль атаковал пригород Бейрута, а Тегеран отказался заключать сделку, Дональд Трамп был вынужден вспомнить свой опыт бизнесмена. Вероятно, с этим связаны упомянутые в согласованном проекте меморандума привилегии Ирана, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Сажин. Напомним, соглашение предполагает среди прочего снятие морской блокады иранских портов и разморозку активов.

    «Согласование меморандума о взаимопонимании между США и Ираном – положительный сигнал. В то же время встает вопрос: кто победил в этой войне?» – отметил Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН. По его оценкам, перевес на стороне Исламской республики. «Содержание соглашения – в том числе прекращение военных операций на всех направлениях, снятие блокады с иранских портов, разморозка активов – большой прорыв Тегерана, который сулит стране хорошие перспективы восстановления», – уточнил собеседник.

    Что касается Дональда Трампа, то было понятно: ему как воздух нужна сделка, считает политолог. «Много факторов довлело над ним. Так, близится 4 июля – дата 250-летия независимости США. Кроме того, на горизонте маячат промежуточные выборы в Конгресс. Уже сейчас в экспертном сообществе допускают, что республиканцы потерпят поражение, что скажется на политической судьбе американского лидера», – пояснил аналитик.

    По его мнению, именно поэтому глава Белого дома стремится как можно быстрее оформить промежуточное соглашение. Более того, меморандум стал полным поражением израильской политики и лично Биньямина Нетаньяху, продолжил Сажин. Он допускает, что нынешние события могут повлиять на исход выборов в израильский парламент, которые запланированы на ноябрь 2026 года. «Большой вопрос – сможет ли Нетаньяху сохранить свой пост», – рассуждает эксперт.

    На этом фоне политолог напомнил, что за несколько часов до объявления о согласовании меморандума ситуация в регионе резко обострилась: израильские военные атаковали пригород Бейрута, после чего иранские представители отказались что-либо подписывать. «Это взбесило Трампа. По информации СМИ, он отчитал Нетаньяху. Президент США также был вынужден вспомнить свой опыт бизнесмена – вероятно, с этим связаны упомянутые в меморандуме привилегии Ирана», – предположил спикер.

    В некотором смысле Тегеран может благодарить Тель-Авив за эту сделку. Впрочем, иранская переговорная группа и ее навыки дипломатии сыграли не последнюю роль в достижении соглашения между сторонами, добавил Сажин. По его мнению, прогнозировать развитие диалога сторон по ядерной программе Исламской республики сложно. «Я думаю, Тегеран будет затягивать весь этот процесс до ноября, если они полностью не сломают Трампа до того», – считает собеседник.

    «Но в конечном счете все сведется, вероятно, к совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) – то есть, что называется, вернется на круги своя, против чего Трамп и боролся с 2018 года», – указал политолог. В то же время помехой для реализации меморандума может стать позиция Израиля. «Еврейское государство было выведено за скобки переговоров США и Ирана. При этом у израильтян своя война против оси сопротивления, – напомнил аналитик. – Другое дело, что Трамп, который страшно заинтересован в сделке, надавит на Нетаньяху, чтобы тот сократил свои планы в отношении «Хезболлы».

    По мнению Сажина, израильские военные не станут проводить операции в Ливане до 19 июня, до подписания в Женеве соглашения. «Однако потом во время процесса американо-иранских переговоров по основополагающему договору израильтяне вряд ли будут сидеть тихо. Тем более внутри страны усиливается оппозиция к Трампу», – заключил эксперт.

    Напомним, США и Иран достигли договоренности об урегулировании конфликта. Информацию подтвердили американский лидер Дональд Трамп, заместитель министра иностранных дел Исламской республики Казем Гарибабади, а также премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступающий посредником.

    19 июня в Женеве запланировано подписание соглашения. По информации The New York Times, в церемонии примут участие глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс. Последний допустил присутствие Трампа.

    Как сообщает агентство Mehr, проект меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном состоит из 14 пунктов. Режим прекращения огня должен вступить в силу немедленно и на всех фронтах, включая Ливан. Документ включает также снятие морской блокады США в течение 30 дней и открытие в тот же срок Ормузского пролива.

    Штаты обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет Исламской республики, вывести свои войска из районов вокруг ИРИ, приостановить санкции в отношении иранской нефти и нефтехимической продукции. Кроме того, Вашингтон и его союзники разработают план восстановления Ирана на сумму не менее 300 млрд долларов.

    Иран подтверждает приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не производить ядерное оружие. Предполагается 60-дневный период для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и снятию санкций. В тот же период будут разблокированы 24 млрд долларов иранских замороженных активов.

    Вторая стадия переговоров не начнется до разблокировки половины средств. По словам Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать такие вопросы, как снятие санкций, ядерную программу Ирана, восстановление страны и ее экономическое развитие, а также механизм контроля за выполнением участниками будущего соглашения своих обязательств. Замглавы МИД подчеркнул, что начало переговоров зависит от действий США.

    При этом, как заявил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, соглашение Вашингтона и Тегерана ни к чему не обязывает еврейское государство. По его словам, Тель-Авив не может согласиться на меньшее, чем полное уничтожение ливанской группировки «Хезболла» и присутствие ЦАХАЛ на тех территориях, которые он уже контролирует. «Израиль не подчиняется США, мы – независимое и суверенное государство!» – подчеркнул Бен-Гвир.

    Отметим, 14 июня, накануне объявления сделки между США и Ираном, Израиль ударил по Бейруту. Трамп убедил Тегеран воздержаться от ответной атаки и вернуться к переговорам. По информации СМИ, глава Белого дома обещал сохранить территориальную целостность Ливана и уход Израиля с ливанской границы.

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    14 июня 2026, 20:01 • Новости дня
    Трамп напомнил о союзничестве с Россией во Второй мировой
    Трамп напомнил о союзничестве с Россией во Второй мировой
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Главы России и США в ходе телефонной беседы затронули тему совместной борьбы с нацизмом на фоне обсуждения действий украинского руководства.

    Российский и американский лидеры провели телефонные переговоры в воскресенье, передает РИА «Новости». Беседа состоялась в день рождения Дональда Трампа, которому 14 июня исполнилось 80 лет. В рамках диалога Москва выразила мнение о необходимости напомнить Владимиру Зеленскому о трагедии холокоста.

    Российская сторона подчеркнула недопустимость участия украинских властей в перезахоронении нацистских преступников. Американский политик поддержал тему сохранения исторической памяти.

    «Дональд Трамп, реагируя на это, говорил о союзничестве наших двух стран в годы Второй мировой войны. Он сказал, что об этом просто-напросто нельзя забывать», – сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин по телефону поздравил американского коллегу с восьмидесятилетием.

    Месяцем ранее российский лидер раскрыл подробности беседы о совместной борьбе двух стран против нацизма.

    Накануне этих событий Москва согласилась на инициативу главы США о перемирии и обмене пленными.

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    14 июня 2026, 00:41 • Новости дня
    Axios узнал формат подписания меморандума США и Ирана

    Axios узнал об онлайн-формате подписания меморандума США и Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    США и Иран «в электронном виде» подпишут соглашение о прекращении войны в воскресенье, узнал портал Axios.

    «США и Иран вместе с пакистанскими и катарскими посредниками проведут в воскресенье виртуальную встречу и подпишут в электронном виде меморандум о взаимопонимании, который продлит режим прекращения огня на 60 дней, вновь откроет Ормузский пролив и откроет переговоры по ядерной программе Ирана», – говорится в статье портала Axios.

    В материале отмечается, что ожидаемое дистанционное подписание является результатом почти трехмесячных переговоров между США и иранским режимом при посредничестве Пакистана, Катара, Египта и Турции.

    Посредники ожидают, что подписание меморандума о взаимопонимании положит конец войне в регионе и, возможно, стабилизирует мировые энергетические рынки.

    «Мы как никогда близки к заключению мирного соглашения. Ожидается, что оно будет окончательно согласовано в ближайшие 24 часа. Пакистан готовится к электронному подписанию мирного соглашения сразу после этого, а на следующей неделе пройдут переговоры на техническом уровне», – написал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в соцсети X в субботу.

    Вскоре после этого Министерство иностранных дел Пакистана подтвердило, что виртуальная церемония подписания назначена на воскресенье.

    «Сделка должна быть подписана завтра, и сразу после этого Ормузский пролив будет открыт для всех. Наши отношения с Ираном совсем другие и гораздо лучше, чем при предыдущих администрациях», – написал президент США Дональд Трамп в Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана допустил скорое завершение работы над меморандумом с США. BFMTV передал, что встреча представителей США и Ирана пройдет в Швейцарии.  Президент США анонсировал снятие блокады Ормузского пролива после подписания сделки 14 июня.

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    14 июня 2026, 19:04 • Новости дня
    Трамп признал в разговоре с Путиным сложность переговоров с Ираном
    Трамп признал в разговоре с Путиным сложность переговоров с Ираном
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время телефонного разговора президентов России и США Владимир Путин и Дональд Трамп затронули ключевые международные проблемы, включая успешное завершение сложных переговоров Вашингтона и Тегерана при посредничестве Катара и Пакистана.

    Российский и американский лидеры провели телефонные переговоры в воскресенье, передает РИА «Новости». Владимир Путин поздравил коллегу с юбилеем – 14 июня Дональду Трампу исполнилось 80 лет. Стороны уделили особое внимание развитию двусторонних контактов и актуальной мировой повестке.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил подробности диалога об иранской проблеме. «В беседе обсуждена ситуация вокруг готовящегося меморандума о взаимопонимании между США и Ираном», – заявил он журналистам. Москва выразила удовлетворение тем фактом, что опасный конфликт на Ближнем Востоке удается успешно купировать.

    В свою очередь глава Белого дома признал сложность достижения договоренностей с Тегераном. По словам Ушакова, американский лидер отметил наличие множества преград, однако усилия переговорщиков из США при поддержке пакистанских и катарских посредников позволили достигнуть приемлемого результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне МИД Ирана анонсировал скорое завершение работы над меморандумом с США.

    Днем ранее американский лидер заявил об одобрении сделки руководством исламской республики.

    До этого Дональд Трамп сообщил о полной готовности двустороннего соглашения к подписанию.

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    15 июня 2026, 20:06 • Новости дня
    Трамп пообещал заняться Украиной после Ирана
    Трамп пообещал заняться Украиной после Ирана
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что после разрешения конфликта с Ираном США сфокусируются на украинском урегулировании.

    Президент США заявил, что намерен переключить внимание Вашингтона на решение ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    Политик отметил, что этот шаг станет возможным после окончательного закрытия иранского вопроса.

    «Теперь, когда с конфликтом с Ираном покончено, мы собираемся сосредоточиться на Украине, посмотрим, сможем ли мы это сделать», – заявил Трамп журналистам.

    Президент США Дональд Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном.

    До этого американский лидер заявил о достижении широкого соглашения путем переговоров.

    Зимой Путин выразил уверенность в скором завершении украинского кризиса.

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    16 июня 2026, 09:59 • Новости дня
    Politico: Трамп напугал Европу планами завершить конфликт на Украине

    Politico: Трамп решил взять под единоличный контроль переговоры по Украине

    Politico: Трамп напугал Европу планами завершить конфликт на Украине
    @ Shawn Thew/CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп на саммите G7 заявил о готовности сосредоточиться на урегулировании украинского кризиса, что вызвало серьезную обеспокоенность среди европейских союзников Киева.

    Президент США намерен использовать свое влияние для завершения боевых действий на Украине, пишет Politico.

    На встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном глава Белого дома отметил, что после разрешения кризиса в Иране он готов заняться украинским вопросом.

    «Теперь, когда с этим покончено, мы сосредоточимся на этом и посмотрим, сможем ли мы довести дело до конца», – заявил Трамп. Он подчеркнул недопустимость ситуации, при которой ежемесячно гибнут 25 тыс. человек.

    Европейские чиновники опасаются, что американский лидер может перехватить инициативу в мирных переговорах и оттеснить Европу на второй план. В ЕС стремятся выработать общую переговорную позицию с Вашингтоном, исключающую территориальные уступки со стороны Киева. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала партнеров усилить финансовую поддержку Украины, отметив, что ЕС уже выделил 90 млрд евро.

    Ситуация осложняется тем, что Трамп уже провел телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Ожидается, что американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время посетят Москву. Тем временем Германия, Франция и Британия также начали зондировать почву для прямых контактов с российской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики запланировали вовлечь главу Белого дома в переговорный процесс по Украине на саммите G7.

    Ранее западные СМИ анонсировали совместную видеоконференцию американского лидера с представителями стран Европы и Владимиром Зеленским.

    При этом германский политолог Александр Рар отмечал стремление главы Белого дома продвигать свою линию без учета мнения европейских союзников.

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    16 июня 2026, 14:07 • Новости дня
    Макрон пожаловался Зеленскому на тяжелую беседу с Трампом
    Макрон пожаловался Зеленскому на тяжелую беседу с Трампом
    @ NICOLAS TUCAT/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Франции Эммануэль Макрон во время личной встречи признался главе киевского режима Владимиру Зеленскому в возникших трудностях при недавнем обсуждении международных конфликтов с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

    Эммануэль Макрон поделился подробностями переговоров с американским коллегой, передает РИА «Новости».

    Встречая Владимира Зеленского, французский политик откровенно высказался о прошедшем диалоге. «Вчера мы провели сложный разговор с президентом Трампом», – заявил глава государства в эфире канала BFMTV.

    Днем ранее лидеры Франции и США организовали двустороннюю встречу. Стороны уделили особое внимание обсуждению текущей ситуации на Украине, а также затронули обострение обстановки на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал участие Владимира Зеленского в специальной сессии саммита G7.

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    13 июня 2026, 19:04 • Новости дня
    Reuters: Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 во Франции

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут провести неформальные переговоры на полях предстоящего мероприятия во французском Эвиан-ле-Бене, сообщает Reuters.

    Президент США может встретиться с Владимиром Зеленским на полях саммита G7, который пройдет во Франции на следующей неделе, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

    «Трамп примет участие в рабочей сессии G7 с ... Зеленским, могут встретиться на полях», – цитирует издание высокопоставленного американского чиновника.

    Отмечается, что официальная двусторонняя встреча политиков не запланирована.

    Саммит «Большой семерки» состоится в городе Эвиан-ле-Бен недалеко от границы со Швейцарией. Ожидается, что участники обсудят конфликт в Иране и его последствия для экономики, а также другие актуальные международные вопросы.

    Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал участие Владимира Зеленского в посвященной украинскому конфликту сессии G7.

    Американский лидер  запланировал визит на этот саммит вопреки разногласиям с союзниками.


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    14 июня 2026, 02:11 • Новости дня
    Чиновники в Израиле выразили недовольство соглашением Трампа с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Израильские чиновники заявили, что соглашение между США и Ираном не соответствуют военным целям Израиля и факт его подписания едва ли не «подстава» со стороны американского президента Дональда Трампа.

    «В пятницу израильские официальные лица выразили недовольство по поводу готовящегося меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном, предупредив, что предполагаемая сделка будет далека от стратегических целей Израиля, в то время как президент США Дональд Трамп выразил новые сомнения в том, будет ли подписано какое-либо соглашение вообще», – пишет портал Ynet.

    Израильская сторона считает, что соглашение между США и Ираном не устраняет вероятные угрозы для Израиля, что не приемлемо. А по мнению одного из источников, соглашение могло стать результатом давления Тегерана на Вашингтон.

    «Трамп нас подвел», – заявил порталу один из чиновников в Израиле.

    Еще один комментатор заявил, что меморандум – настоящая катастрофа, так как не соответствует ни одному из принципов, о которых Израиль говорил в начале войны.

    Третий чиновник заявил, что в любом случае, будет ли подписан меморандум или нет, это будет провалом.

    «Я скептически отношусь к подписанию соглашения и к его устойчивости в долгосрочной перспективе», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана допустил скорое завершение работы над меморандумом с США. BFMTV передал, что встреча представителей США и Ирана пройдет в Швейцарии.  Президент США анонсировал снятие блокады Ормузского пролива после подписания сделки 14 июня. Axios узнал формат подписания меморандума США и Ирана.

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    13 июня 2026, 20:17 • Новости дня
    Трамп назвал сроки снятия блокады Ормузского пролива

    Трамп анонсировал снятие блокады Ормузского пролива после сделки с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Блокада Ормузского пролива будет снята после запланированного на воскресенье, 14 июня, подписания сделки США и Ирана, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам президента США, блокада Ормузского пролива будет снята после запланированного на воскресенье подписания сделки США и Ирана, передают РИА «Новости».

    «Незамедлительно после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех», – сообщил глава Белого дома в своей социальной сети Truth Social. Он подчеркнул, что подписание исторической договоренности запланировано на завтрашний день.

    Новое соглашение должно полностью закрыть Тегерану путь к обладанию ядерным оружием. По словам Трампа, иранские власти больше не хотят иметь подобное вооружение и не будут обладать им ни через покупку, ни через разработку или иную форму получения.

    Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи сообщил о высокой вероятности скорого завершения работы над меморандумом о взаимопонимании. Американский лидер также отмечал, что руководство республики уже одобрило подписание документа с Соединенными Штатами.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи допустил скорое оформление документа о взаимопонимании с Вашингтоном.

    Американский лидер выразил уверенность в согласии Тегерана на отказ от ядерного оружия.

    Глава Белого дома анонсировал открытие Ормузского пролива сразу после утверждения договора.

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