Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.2 комментария
Вэнс: Власти США продолжат бороться за отмену гражданства по рождению
Белый дом не оставит попыток отменить автоматическое гражданство для детей мигрантов, хотя накануне Верховный суд заблокировал этот указ с перевесом всего в один голос.
Вице-президент Джей Ди Вэнс подтвердил решимость Вашингтона изменить миграционные правила, передает РИА «Новости».
Накануне Верховный суд заблокировал указ американского лидера, лишающий рожденных на территории страны детей всеобщего права на получение гражданства.
Выступая в эфире Fox News, политик прокомментировал ситуацию. «Тот факт, что это решение было принято пятью голосами за и четырьмя против, означает, что сама концепция гражданства по рождению висит на волоске... Это также означает, что мы должны продолжать бороться, потому что у нас действительно есть возможность отменить это решение», – подчеркнул Вэнс.
По его словам, итоговая разница всего в один голос стала позитивным сигналом для Белого дома, поскольку многие эксперты ожидали более серьезного перевеса. Сам глава государства назвал решение суда победой Китая и призвал конгрессменов вмешаться в ситуацию.
Член Верховного суда Бретт Кавано ранее пояснил, что президентский указ противоречит федеральному законодательству, хотя и не нарушает конституцию. Трамп, издав документ в начале своего второго срока, настаивал на ограничении 14-й поправки, чтобы паспорта получали лишь дети законно пребывающих в стране иностранцев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Верховный суд США сохранил всеобщее право на получение паспорта для детей мигрантов.
В декабре прошлого года высшая судебная инстанция приняла обращение президента США о пересмотре законности этого указа.
До этого суд в штате Мэриленд бессрочно заблокировал президентскую инициативу об ограничении выдачи американских документов.